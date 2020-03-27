Gökyüzünde de bir trafik ve kuralları var. Tüm gezegenler bulunduğu konuma, büyüklüklerine ve elbette hızlarına göre değişen, sıklığı ve süresi birbirinden farklı geri gitme yani “retrograde” denen bir hareket yaparlar. Aslında bizler dünyadan baktığımızda yani dünya referans alındığında sanki geri gidiyorlarmış gibi algılarız…

Belirsizliğin yarattığı kaostan kurtulmak için konfor alanından çıkıp yenilenmeyi kabul eden cesur yüreklere Yeni Dünya Düzeni kapılarını açtı. Yol sadece mantıkla hareket edenlere geçiş hakkı tanıyor.

Biten bir dönemin ardından Yeni Dünya Düzenini zihinsel, ruhsal ve eylemsel olarak karşılamaya hazırlık evresi olan 2020 yılı retro tabiatında bir yıl.

UZATMA SÜRESİNİ İYİ KULLAN!

Bir fark etme bir yüzleşme dönemi diyebileceğiniz retro dönemlerinde düşünün; şimdiye kadar neleri öylesine yaptınız, neleri görmezden geldiniz, neleri yarım bıraktınız, neleri tamamen yanlış yaptınız… Hafızanızı yoklayın retroda. Zira ucundan tutarak yapılan her şeyin tamamlanıp temizlenmesine imkan tanıyan bu devre yeninin sağlam temeller üzerine kurulmasına dair bir ek süre gibidir.

RETRODA NE YAPMALI?

Fark edeceksen fark et! Tamamlayacaksan tamamla! Düzelteceksen düzelt! Yenileyeceksen plan yap! Olmadı vedalaş geride bırak!

Yeniye başlamadan önce temizle alanını!

RETRO 2020

Ürkütücü ve havalı bir giriş yapan 2020 yılı bitmeyecek bir retro yayını yapıyor adeta… Eksik aksak ne varsa idrakına varabilelim diye İlahi bir el Dünyayı silkeliyor.

Sanki yapılması gerekenler var ama yapamıyor yaşamın içinde kendinizi seyrediyorsunuz. Her gün yeni bir güne uyanmaktan çok devam eden bir rüyaya tekrar dalmak gibi başlıyor. Hatta bazen gün ortasında sanki başka bir gün başlamış ve siz ne zaman başladı anlamadığınız günü yakalamaya çalışıyorsunuz. Yetmedi yaşadım yaptım ama ne zaman nasıl bilmiyorum, sanki yapan ben değildim! Hatta eski yılları hatırlamakta güçlük çeker gibi iki saat öncesine ait bulanık verilerle karmakarışık oldunuz. Hepsi retrodan… Ama bu kez DÜNYA retrosundan.

RETRO MESAJI

Mesaj çok açık Birleşim Bilincine ulaşman için seni daha ne kadar hırpalamam gerekiyor diyor Dünya.

2020 de retro bir karakterle oyuna eşlik ediyor sadece. Ama bitmedi bir de ‘’S’’ var. Onu daha sonra yazacağım.

Dünyayı anlamaya gayret edip yaşamlarınıza mantıklı bir dokunuş yaptığınızda inanın daha kolay olacak hayatınız. Kendi şifrelerinize ulaştığınız ölçüde ritmi yakalamakta daha başarılı olacaksınız.

Gökyüzünü dinleyin…

Sevgilerimle.