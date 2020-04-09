Göreviniz Ay Akrep!

Yaşamak insanlığa hizmettir!



Yaşadıkça evrilir evrildikçe üst sınıflara geçersiniz. Her sınıf için yeni eğitim model ve yöntemleri devreye girer.

Dünya okulu ileri bir eğitim programı başlatacağını tebliğ etmiş 2020 yılını da hazırlık yılı olarak ilan etmiştir.

Hazırlık sınıfında başarı kriterinden biri varoluş ve yaratımdaki yerinizi anlamak yani hayat amacınızı keşfetmek olacaktır.

Hayat amacınızı öğrenin!



Hayat amacını bilmek içgüdüsüyle yola çıkan insan çeşitli ruhsal eğitim ve öngörü yöntemleriyle tanışır.

Bazen de bir buluta bir kuşa bir şarkıya anlamlar yükleyerek gizlere mesajlara ulaşmaya çalışır.

Kuş uçarken kimine aerodinamik, kimine şanslı bir gün ilhamı verir. İki ilhamda bir amaca hizmet eder.

Herkes kabı kadar alır, anlar, anlatır!



Yolda amaçtan uzaklaşıp araca yani geleceği bilmeye odaklanmak sıkça düşülen bir tuzaktır.

Gaye sınav sonucunu bilmek değil doğru motivasyonla başarı olasılığını arttırmak olmalıdır. Astroloji bu konuyu en kapsamlı incelenebildiği alandır.

Bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal tüm geçmiş kayıtları barındırırken bunlar üzerine kurgulanan yeni yaşam şifrelerini de içerir.

Yeni Dünya Düzeni tesis edilirken Astroloji de sadeleşip dönüşecektir. Evrimsel düzlemde kullanımı insanları doğru motivasyona sevk ederek sürece hizmet edecektir.

Zira zaman dar aciliyet vardır ve tüm disiplinler üstüne düşeni yapacaktır.

Sonsuz olasılığı şifreleyen Astrolojik veriler değişmez yasalar değildir. Potansiyeller sizin ihtiyacınız olan deneyimleri şifreler.

Makro mikro arasında değişmez bir oran vardır. Astroloji Haritalarındaki sebep sonuç ilişkileri de bu orana tabidir. Sonuçların yarattığı sebeplere ulaşmayı şifreler.

Her dinamik farklı alanı şifreler!



Astroloji haritalarında Ay burcu denince anlaşılması gereken, içgüdüsel veya duygusal enerjileriniz, doğuştan gelen tepkileriniz, kendinizi rahat veya güvende hissetmek için ihtiyaç duyduğunuz hemen her şeydir.

Duygusal ve sezgisel gelişiminiz, geçmiş yaşamlardan getirdiğiniz kimlik ve izleriniz ay burcunda şifrelidir.

Güneş burcu geliştirmeyi ve olmayı öğreneceğiniz nitelikleri açıklarken, Ay burcu gelirken getirdiğiniz duygusal kimlik ve potansiyelleriniz ile ilgilidir.

Kişinin duygu dünyası, duygularını ifade biçimi ve duyguları yüzeye çıktığında iç dünyasındaki etkileşimini Ay Burcu izah eder.

Anneyi algılama biçimi diyip geçemeyeceğimiz kadar derindir Ay burcunun anlamı. Doğduğunuz anda sevgiye dair ilk hissiniz ruhunuza kazınır. Bu his nasıl seveceğiniz sevginizi nasıl göstereceğiniz konusunda ilk öğretmeniniz olacaktır.

Göreviniz Ay Akrep!



Akrep burcu gibi sevecek ve sevginizi Akrep burcu özelliğinde göstereceksiniz.

Ay Akrepler için hikaye annenin sorunlu geçen bir hamilelik veya zor gerçekleşen bir doğum yapmasıyla başlayabilir. Doğmadan ölüm sınavından geçen Ay Akrep hayatta kalma dirayeti geliştirecektir.

Tehlikeli alanlara çekilip sınırları test etmek istemesi dünyaya geliş öyküsüyle yakından ilgilidir.

Fiziksel veya psikolojik zarar görme tehdidiyle dünyaya gelenlerde başkaları için tehdit olarak algılanacak davranışlar sıkça görülür.

Aşırı kontrolcü anne, kriz, kıskançlık ve kayıpların yaşandığı bir çocukluk hayatı geçirebilirler.

Ay Akrep ile dünyaya geldiyseniz yoğun duygusal ihtiyaçlarınız vardır. Yaşamın duygusal, psikolojik ve manevi boyutları ile ilgili olan bu su burcu dönüşüme açık, algısı ve kavrayışı yüksek bir o kadarda arzularına bağlıdır.

Akrep ölümcül tehlikelerden geçerek yaşamın anlamını kavrar. Bilinçdışı bir dürtüyle hep derine iner. Ruhları sayısız odacığa bölünmüş ve katman katmandır. En alt katlara canlarını en çok yakan olay ve kişileri yerleştirirler.

İnsanların en alt duygu ve düşüncelerine ulaşmakta hiç zorlanmazlar. Öze ulaşmak olayların niteliğini çözmek için uğraşmalarına gerek yoktur. Olayların olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını en başta hissederler. Kişileri ilk andan itibaren iyi ya da kötü diye niteler ve yanılmazlar. Ancak bunu paylaşmak için bir istek duymaz gizlemek konusunda da zorlanmazlar.

Asla akıllarından ya da kalplerinden geçeni kesin olarak bilemezsiniz. Yalanı seçmek değil gerçeği gizlemektir tercihleri. Evleri güvende hissetmelerini sağlayacak bir gizemle sislenmiş gibidir.

Güçlü ve küllerinden doğmakta usta kişilikleri ile her durumda yeniden başlayacak cesareti gösterir ve krizleri başarıyla yönetirler.

İhanetin acısını unutmaz kolay kolayda affetmezler. Sevgide duyguları uçlarda yaşar ve anlaşılamazlar.

Sadık, koruyucu, tutkulu, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, meraklı, cinselliğe özel bir anlam yükleyen ve güvenilir kişilerdir. Karşı taraftan sadakat ve derin bağlılık beklerler. Kişi olay ve hedeflere karşı tutkulu ve kolay vazgeçmeyen bir tavır sergilerler.

Tehlikeli, olağandışı kişi ve olaylara çekilirler.

Yaşam ve ölüm, haz ve acı aynı oranda tatmin hissi yaratır.

Ruhsal açıdan iyi analist ve danışmanlar olabilirler. Okült yani gizli bilgilere meraklı zengin ruh kültürüne sahip kişilerdir genelde.

Transitte Ay Akrep olduğunda ölüm korkusu tetiklenir ruhsal rehber arayışları artar rüya yoluyla mesajlar alır hayatta kalma direncinizi kırmaya yönelik deneyimlerin tanığı ya da sanığı olursunuz. Temelde alınan tetikler sevgiyi algılama biçiminizi size sergilemek ister.

Şifre; sevdiğiniz size iyi gelen işlerle meşgul olmak. Sizi sevdiğini düşündüğünüz kişilerle temas kurmak. Cevabını bulamadığınız sorular konusunda iç sesinize güvenmek. Cevabı kendinize sorun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.