Güneş Plüto karesi: Ölmeden ölmek

Günün çatışanı Güneş ve Plüto. Yaşanan mücadele uzlaşma yönünde bir etkileşim değildir. Hırsla çatışan ikili birbirinin gücünü sınar, zorlar, yorar ve bazı olayları açığa çıkarır. Bütünsel bakıldığında anlamak gerekir ki kare açı gerilim, huzursuzluk sinyalidir.

Kare açının aktörleri Güneş ve Plüto yaralar açılacak bir sürtüşmenin taraflarıdır bu defa. Beklenmedik stratejiler geliştirip, iyicil olasılıkları izole ederler ve tabii ki olumlu sonuçları da gölgelerler.

Plüto Güneş’e yeniden doğuşu öğretiyor…

Bu mücadelede yaşam kaynağı Güneş acemi bir asker, Plüto ise tekrar tekrar yaşamış bir ölüm üstadı, tecrübeli bir komutan gibi tasvir edilebilir.

Plüto reenkarnasyonu yeniden doğuşu sembolize eder, Güneş ise benliğe yaşam enerjisine dikkat çeker.

Yaşam ölüme ölüm ise yaşama dönüşüp durur, son yoktur.

Ölümün üstadı zihinlerin, bilinçlerin, bedenlerin sırtlarındaki yüklerinden kurtulmasına hizmet eder.

Hedef ölüm değildir hedef yeniden doğuma köprü kurmaktır. Ölüm bedenin dönüşümüyken zihinsel dönüşüm değişime direnmeden sürece dahil olmaktır.

Ölmeden ölmek size ait olmayan kimliklerden arınmaktır. Arının, arınmadıkça ölümcül arınma programları devreye girmek zorunda kalıyor.

İlkel isteklerin esaretinde hayatların riske edilip edilmeyeceği sınanıyor. Ego mu yaşam mı sorusuna cevaplar verilecek.

Size ölüm gibi gelen geçmişten kopmaktır. Bu kare açıda vedalaşmanız gereken özün önündeki egosal tuzaklardır. Ölümden korkmayın, bırakın egoya bulanmış benlik kavgalarını. Bazen gücün ispatı büyük kayıpların nedenidir.

Kim olduğunu, ne istediğini, yaşamın anlamını kavrayan kişi ya da kişiler ölümün bilgeliğinde evrilirler. Amaç zaten egoyla eski kimliğine saplanıp kalan zayıf halkadan kurtulmaktır.

Benlik geliştirmekte zorlanan bireyin bütünün hayrına bir duruma savaş açması beklenmedik sonuçlara gebedir.

Akıl vicdan düzleminde abesle iştigal bu durumdan kazanmış ya da haklı çıkmış olmak mümkün değildir. Manipülasyon, baskı, korku yaratarak haklı va kazanmış gibi hissedilmeye çalışılır. Bu, yenmek güç tescili yapmak değil yetersizliktir.

Plan tekamül, yol yaşam, yolculuk Öz’edir…

Öze yolculukta pek çok kimlik insana eşlik eder. Hepsi iyi hiçbiri eksik değildir. Eksiklik hakikatten kopmak, özden uzaklaşmaktır. Siz olmayan, sizden beslenen, özü gizleyenden.

Benliğinize ait olmayan parçalar sizi plandan yani tekamülden uzaklaştıracaktır.

Şifre

Olumlu yada olumsuz sonuçlar yalan gerçek öze inmektir. Gerilim ve çatışma tuzaklarına düşmeden yaşananların size nerede ölmeniz gerektiğini ikaz ettiğine odaklanın.

Yeniden doğmayı başardığınız bir gün olsun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.