İkizler Yeniayı’nın burçlara etkileri: Kehanetinizi seçin

Yeniay’ın burçlara etkileri, yükselen burcunuz ve güneş burcunuz baz alınarak okunmalıdır elbette. Siz yine de yorumların tamamını okuyarak, kendinize en yakın bulduğunuz süreci davet edin hayatınıza. Asıl önemli olan, benim ne yazdığımdan çok sizin kendiniz için neyi istediğiniz. Şahane bir başlangıç yapmak istiyorum kodlamasıyla okuyup mutlu olun diliyorum.

KOÇ: Bekleyen, ilerlemeyen ya da geri dönüş alamadığınız işlerle ilgili etkileşimler artacaktır; hatta hesapta olmayan yeni fırsatlar yakalamanız da mümkün. Bir an önce aksayan konularla ilgili stratejiler geliştirin ve uygulamaya koyun. Yeni iletişim yöntemleri deneyin, olmazsa yöntem değiştirin.

Şifre: Koşullar değişirken sizin eski yöntemlerde ısrar etmenizin fayda sağlamasını bekleyemezsiniz. Beş duyunuzu ve kalbinizi açık tutun, bereketi içeri alın. Engellere takılmadan yol almak için, alırken de verirken de düşünmemek gerekir. Yaşam, sonsuzu sizinle paylaşmaya hazırdır, akışı bozan sizsiniz.

BOĞA: Maddi anlamda olumlu gelişmeler bekleyebileceğiniz bir dönem. Daha iyi imkanlara sahip bir iş ya da değerlendirmediğiniz kaynakların gün yüzüne çıkması mümkündür. Kendinizi geliştirecek yeni alanlar, eğitimler araştırın. Bu araştırmanın sebebi tam olarak şudur; size ulaşmaya çalışan maddi manevi kazançlara ‘’bana buradan ulaş’’ demek.

Şifre: Gerçek ihtiyaçlarınıza yöneldiğinizde içinizdeki çatışma sona erer ve kazanmaya başlarsınız. Zira elde etmek için çaba harcadığınız pek çok şeye saplanıp kalma sebebiniz, şartlanmışlıklarınız. Zihniniz özgürleştikçe sahip olamadıklarınıza değil, olduklarınıza odaklanarak huzur ve bolluğa ulaşırsınız.

İKİZLER: Kendinizi şımartın, ruhunuzun ve bedeninizin ihtiyaçlarına kulak verin. Bu özen hem özgüven hem moral olarak sizi güçlendirecektir. Yaşadığınızı kendinize ve Dünya’ya hatırlatın. Benliğinizin yenilenmeye, yaşadığını hissetmeye ihtiyacı var.

Şifre: Yaşam kutsal bir armağandır. Yaşama dahil oldukça madden ve manen yücelirsiniz. En geçici arzularınız dahi derinleşmenize, ilerlemenize, evriminize hizmettedir. Yaşamla gerçek bir temas kurduğunuzda istek ve ihtiyaçlarınız sorgusuzca size verilir. Bu Yeniay sizi size armağan edebilir.

YENGEÇ: Kaygılarınızın sağlığınızı, huzurunuzu bozmasına izin vermeyin, hatta sağlık konusunu hiç düşünmeyin. Yukarıdan baktığınızda, durumun sandığınızdan iyi olduğunu siz de göreceksiniz. Yaratımdasınız; eşsiz rüyalar, mesajlar, haberler, haberciler kapınızda. Göklerin habercisinden gelenleri alın işleyin ve gerçekleştirin.

Şifre: Bilincin en ilkel halinden en ileri seviyeye ulaşma yolculuğu yaşamın ta kendisidir. Cevheri mücevhere dönüştürebilen bir usta kendini gerçekleştirebilmiş demektir. Cevher öz, mücevher özün yansımasıdır. Kaygı ve umutsuzluk değil, neşe ve coşku yansıması yapmaktır göreviniz. Özünüzün güzelliğini artık paylaşın.

ASLAN: Hayata geçirmekte zorlandığınız her şeyin sebebi bilinçaltı çekinceleriniz. Siz ulaşmak istediklerinizle ilgili planlamalar yaparken korkularınızı değil, hedeflerinizi öncelemelisiniz. Netleştiremediğiniz konularda çevreniz ve zaman rehberiniz olacaktır. Sonuca çok yaklaştınız.

Şifre: Nasıl daha iyi daha mutlu yaşayacağınızı bilmek istiyorsunuz. Asıl bilmeniz gereken, iyi yaşamaktan daha önemli değerlerin olduğudur. Sadece hayatın varoluşsal anlamını düşünün. Göreceksiniz ki mutluluk için başka hiçbir bilgiye ihtiyaç yoktur.

BAŞAK: Kim olarak anılmak istiyor, topluma hangi yönde katkıda bulunmayı hedefliyorsunuz? Başlamak, başarmak için çok doğru bir zaman. En derinlerde kök ailenizin yönlendirmeleri ve geçmiş deneyimlerinizi gözden geçirin. Başarı ‘’gel beni al’’ diyor, artık biraz gayret edin.

Şifre: Yetişkin gibi davranıp potansiyelinizi istikrarlı olarak üst düzeyde kullanmalısınız. Bunu yaparken de bir çocuk masumiyetinde iyi, sahici ve saf kalmaya dikkat edin. Bu değerler bilgeliğin kapılarını size aralayacaktır.

TERAZİ: Mevcut kanaatinizle ya da sahip olduğunuz bilgilerle yetinmediğiniz, farklı görüş ve düşüncelere yer açtığınız bir Yeniay süreci önerilebilir. Duyup dinleyin ve kendinizi yeniden seslendirin hayatın karşısında. Mühim olan, kendi sesinizi duymaya hazır olmanızdır. Büyük yenilikler kapınızda, önünden çekilin kafi.

Şifre: İzin verirseniz, kaderiniz sizin için en iyiyi yerine getirmeye hazır. Eşsiz niteliklerinizin yaşamınıza ilham vermesi gerektiğini unutmayın. Konu salt sizin kaderiniz değil, topluma karşı sorumluluğunuzdur.

AKREP: Hak edip alamadığınız, elinizden kaçırdığınız, başkaları tarafından engellenen ya da ertelenen maddi manevi kazanımlarınız yolda, geliyor. Hep ilkeli davrandınız ve kendiniz olmak için çok çalıştınız. Yarattığınız yörünge sarsılmaz bir güce dönüşüyor. Gökyüzü büyük gelişmelere hazır, siz hazır mısınız?

Şifre: Ruhunuzun sesini zihninizle değil, kalbinizle işitme yeteneğine sahipsiniz. Bu yetenek sizi kendi kaderinizi yaratabilme özgürlüğüne kavuşturdu. En iyi bildiğiniz şeyi yapın, vizyonlarınızı yaratın.

YAY: İlişkiler konusu en çok sizi ilgilendirecek. İş, ortaklık, ilişki trafiğine hazır olun. Kendinizi yok saymadığınız gibi, karşınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesine de izin verdiğiniz bir süreç olsun. Onlar adına bir savunma gerçekleştirmeyin, bırakın onlar ispat etsinler gerçeklerini. Belki kapıyı çalanlar geçerken uğrayanlar değil, ilahi bir armağanı (Aşk) getirenler. Siz kaygılardan uzak, kapıyı açacak mısınız?

Şifre: Hayatta her zaman iniş çıkışlar vardır. Ulaşılamaz dediğinize ulaşamamanızı evren size garanti eder. Hayatta tüm uslanmaz romantiklere yetecek kadar aşk vardır. Siz yeter ki aşkla öğrenmeye cesaret edin.

OĞLAK: İş konuları, rutin sorumluluklar değişiklik ve genişleme bekliyor. Bu değişikliklere en çok sizin ihtiyacınız var, başkaları kadar sizin nasıl hissedeceğiniz de mühim unutmayın. Elbette ektiğiniz kadar biçer, elbette verdiğiniz kadar alırsınız. Kendinizi en başta tüketip sonra da mahsulü toplayacak güç bulamıyorsunuz.

Şifre: İç güdüsel korkularınızdan arının, teslim oldukça gerçek güvenlik ve korunma ortamına alınacaksınız. Kişisel isteklerinize ulaşabilmek için dünyaya bağımlı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Tek başına başarılamayacağını özden anladığınızda, gerçekten huzura kavuşacaksınız.

KOVA: Eğitim ve kariyer konularında yaratıcı projelerinize toplumun ihtiyacı var. Mevcut durumda bir gelişme ve ilerleme gösteremiyorsanız yöntem ve ortam değiştirin. Hedeflerinize kendinizi keşfederek, kendinizi ifade ederek ulaşabilirsiniz. Bu konuda size destek verebilecek kişiler yardıma hazır.

Şifre: Öz, maskeyle gizlenemez. Geleceğe, koşullara uyumlu olabilmek adına maskelerin ardına gizlenmek, size kim olduğunuzu unutturabilir. Sonsuz bir merakla başaramasanız da yola devam edilmelidir. İnsanın yolu deneye yanıla öğrenmektir. Cesur olun.

BALIK: Geçmişte takılı kaldığınız ne varsa geleceğinizi gölgeliyor. Duru bir zihinle korkularınıza, travmalarınıza rağmen yeniden doğmak üzeresiniz. Her şey yoluna girerken, parmaklar sizi göstermek isterken olumsuz değil, olumlu geçmiş deneyimlerinize sarılın. Daha önce başardınız, yine yapabilirsiniz.

Şifre: İdeallerinize ulaşabilmek, mevcut durumu değiştirebilmek için yeni kaynakların ve yeteneklerin devreye alınması gereklidir. Hayalin sahibi, onu gerçekleştirecek potansiyelin de sahibidir. Olmuyorsa, kendi üzerinizde yeterince çalışmıyorsunuz demektir.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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