Yani dert dermanın, yara şifanın kendisiydi. Hedef, yaşamın kıymetini bilme, yaşam hakkına saygı duymaktı ve salgın aracılığıyla dikkatimiz bu hedefe çekildi.

Korunmak, diğerlerinin yaşam hakkına saygı duymak entelektüel sohbetlerin konusu değil hayatlarınızın vazgeçilmez eylem planı şu an. Dikkatsizliğin, özensizliğin karşılığının ölüm olduğunu anlayınca, içinizden tahmin edemeyeceğiniz kadar cesur, atik, savaşçı, dikkatli ve de düşünceli olan bir siz çıktı. 8 Nisan Dolunayına kadar, önlemlerinizi sorumluluğunuz ve bilinciniz oranında arttırın.

Benden bize ulaşan bir köprü kurulması gerekliliğinin altı çiziliyor Yeniay'da. Küresel bazda çözüm ve stratejilerin geliştirildiği bir işbirliğine gidilecektir. Birlik bilinci yeni ayın da trendi.

Dahil olunan durumdan çıkamayacağınızı anlar anlamaz, tercih hakkı bile sunulmayan bir kurbana değil, sağlık neferine dönüştünüz. Korkutucu olduğu kadar yorucu da olan bu süreç, ruhen ve bedenen dayanıklılığınızı arttırıyor. Değişken grafikler planlarınızı, sınırlarınızı sık sık yenilemenize sebep oluyor.

26 bin yıldan oluşan devrelerin sonuncusu yaşanırken dünyaya eşlik etmeyi hak ettiğiniz için kendinizle gurur duyun!

Bireysel düzlemde zorlandığınız oranda özünüzü keşfediyorsunuz. Yeni Dünya Düzenini hayata geçirmek üzere şimdi, şu anda dünyada görevli olan ruhsal göçebelersiniz...

Koç Yeniay'ının yükselen noktası Sirius. Üçlü Sirius odağı enkarnasyonlar aracılığıyla çeşitli arınma programı ve bilinç aşamalarından geçerek hakikate yol almanızı planladı. Yani yaşananlar, OLmak, BULmak, VARmak projesinin yansımalarıdır.

Sirius'un Yeniay sembolü ise bolluk ya da kıtlığa bağımlılık geliştirmeden dengeli bir yaşamı işaret ediyor. Tuzak, bağımlı olmaktır. Bolluk içinde yaşamak tekamüle engel değildir. Bir anne gibi koşulsuz paylaşabildiğiniz, alırken de verirken de düşünmediğiniz sürece.

Hayati gerekçelerle bencillik etmeye, paylaşmaktan vaz geçmeye kalkmayın. Yorulup topluma destek vermekten kendinizi men etmeyin.

Birey olarak yaşama, şahsi hedefleriniz için çaba gösterme, aynı zamanda farklı ve özel hissetme duygularınız yerle bir oldu. Zira tek başına şahane hissetme, mutlu olma şansınızın bir virüslük ömrü olduğunu anladınız.

Yeni bir boyuta ulaşırken sizden başka biri, yani diğerleri diye bir şeyin olmadığını öğreniyorsunuz.

Başladığınız yere geri dönmektir serüven. İlk sona bağlanır yani. Ben değil de biz olmayı öğrendikçe daha evrimli, güçlü biri olduğunuzu anlayacaksınız. İlişkileriniz, mevkiniz, statünüz, mallarınız, mülkleriniz, yetenekleriniz vs. ve tüm bunların size verdiği güç artık hayatınızın merkezi değil. En değerli şey ve de güç NEFES şu an.

Tekamülün önündeki en büyük engel, her türlü kimliğiniz, egonuz ve sizi diğerleri diye nitelendirdiğiniz dünyadaşlarınızdan daha önemli hissettiren, zannettiren özelliklerinizdir. Önemli biri olmanızın artık hiç bir önemi kalmadı!

İlahi planın ölçü birimi olarak kabul ettiği tekamül seviyesinin neresindesiniz? İşte önemli olan bu.

Güneş yeni bir döngüyü başlatıp aydınlatacak. Baskıcı, disiplinli öğretmeniniz Satürn, kolektifi işaret eden Kova ile işbirliğine başladı. Yani dönüşemediğiniz, dönüştüremediğiniz iş, aile, ilişki, sağlık konuları vs. siz başka bir yerden bakmaya başlayınca dönüşecek. Koç Yeniayı'nın yansıtacağı yüksek enerji ve canlılığı yeni süreçler başlatmak için kullanın.

Son üç yılın gündemden düşmeden uzayıp giden sorunları, yeni ulaştığınız bakış açınızla artık sorun olmaktan çıkacak. Zira eski kalıplar ve kaygılar sizi artık yıldıramaz. Dünya ile el ele, yepyeni bir vizyon yarattınız.

En temelde içinde bulunduğunuz durumu daha konforlu hale getirmek üzere yola çıkacaksınız. Eğitim, iş, iletişim ve para kazanma modellerinizde orijinal ve de yepyeni yaratımlara başlayacaksınız.

Yeni düzen şifrelerinizi öğrenmek üzere doğum haritası analizlerinizi yaptırın. Bu bilmediğiniz yeni düzen, eşsiz potansiyele sahip deneyim şifrelerinizi haritalarınızda gizliyor. Gelecek kayıtlarınızı yaratmanız ve hareket planınızı geliştirmeniz için bedensel, ruhsal gen arşivlerinizi referans olarak kullanacağız.

Gökyüzünü Ruhun Şifreleri'nden dinleyin.