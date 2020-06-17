Merkür retroda aşk ve parayı yarat!

Tanrıların habercisi Merkür'ün retro mesajı temel iletişim engellerinin altını çizmek, telafi edileceklere izin vermektir. Merkür'ün Yengeç’te oluşu, iletişimin duygusal ve ruhsal yönünün incelenmesine öncelik verilmesi gerektiğine işaret eder. Yengeç'in yöneticisi Ay, duyguların, bilinçaltının, tekamül mesajlarının yayınından sorumludur. “Tatlı dil yılanı delikten çıkarır, doğru iletişimle çözülemeyecek sorun yoktur” retronun öğretisi olacaktır. İletişim derken; kendinizle, doğayla, insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla hatta Yaradanla. Ne istediğinizi bildikçe, bildiğinizi istedikçe yaratım durmaz, evren size hizmet kapılarını aralar. Merkür bir simyacı gibi çalışacak imkansızları imkanlı kılma yollarına dikkatinizi çekecektir. Retro sürecinde kalp ve zihin müşterek çalışarak teknolojinin ruhsal boyutla ilişkisi deneyimlerle öğrenilecektir. Siz bu deneyimleri bazen fazla rastlantısal bazen mucize bazen de ürkütücü düzeyde matematiksel bulacaksınız. Teknolojik, ruhsal ve rabsal boyutun müşterek çalışmalarını izlemeye hazır olun.

Aşık olsanız kıyamet mi kopar?

Güçlü bir maneviyatla acı çeken insanlarla empati kurmaktasınız. Makul vicdan insan olmanın gereğidir. Ancak bolluk, mutluluk, neşe, aşk asla ruhsallığın önünde bir engel değildir. Tüm düzen insanın mutluluğuna hizmet etmek istemektedir. Maddeye sahip olmaya çalışmak ya da hayatın maddi yüzünden keyif almak küçümsenemez. Deneyimlenen her duygu ilahi planda bir kapının kilididir. Dünya projesinin sınav başlıklarından aşk ve para derin bilgelik dersleridir. Tüm olumsuzlukları ciddiye alın ancak şunu unutmayın; her insanın kendine özel bir planı ve kaderi programı da vardır. Dünya maddi ve manevi zorlu bir süreci deneyimlemektedir ancak bu durum bazıları için şimdi kazanma ve mutlu olma zamanı olmasına engel değildir.

Şartlanmışlıklarınızdan kurtularak aşka haksızlık etmekten vazgeçin. Aşkın ayıbı olsa bu yol yaradana gitmezdi!

Şifre: Sınavınız aşksa, aşk paraysa, para isteyin!

İçinizden gelen ses göklerden bir mesaj mı?

Kutsal kitaplarda bahsedilen kıyamet, yaşadığınız dönemdir. Bilinçlerin kıyamı! Artık aracılar kaldırılarak ''Göksel Bilgiler'' direkt verilmektedir. O içinizden gelen sesin, göklerin size özel mesajı olması muhtemeldir. Oldukça karmaşık görünen bu durum esasen her önemli düzenleme ve ayarlama evresinin en doğal sürecidir. Kimin neye ihtiyacı varsa o yöne çekilecek ve hızlı bir programla bilince davet edilecektir. Zaman dar aciliyet vardır ve gökler ezel ebed konuşacaktır.

Şifre: Gökyüzünü dinleyin, mesajınızı alın!

Tutkularınıza ulaşmak için yeterince iyisiniz!

Tutkularınızdan kaçmayın, kendinizi reddetmeyin. Güçlü tutkular tekamülünüzün evrensel şifreleridir. İçinde bulunduğunuz tüm maddi ve manevi koşullar kendinizi keşfetmenize imkan tanıyan ortamlardır. Zıtlıklar aslında illüzyondur. Ancak hakikati görmek için o illüzyonları deneyimlemek gerekir. İnsanlığın temel görevi ''iyi'' olmayı anlamaktır. Aklın ve mantığın yüksek düzleminde iyilikten öte bir başarı yoktur. İyiliğin iştirakçileri akıl mantık oldukça herkes kazanır. Yaşamın her alanında gözlemler yapın. Sizi başarının, mutluluğun, zenginliğin, sağlığın iyilikle ilişkisinden öteye götürecek bir bağlantı ve sonuç yoktur. Gördüğünüz gibi iyilik manevi hayat kadar maddi hayata da hizmet etmektedir. Güvenilir ve ılımlı olduğunuz sürece güçlü yaratım ve yatırımlar için daima destek alırsınız.

Şifre: Tutkularınızı iyilik süzgecinden geçirin!

Hemen ve şimdi mutlu ol!

Geçmişe her yöneliş şimdinin ertelenmesidir. Aynı zamanda gelecek öngörü ve bilgisine kapıları kapatmaktır. Yeni fikirlere açık olarak, yeni hayatlara ve iz bırakabilecek girişimlere hazır olun. Dün düşündüklerinizin bugünü, bugün düşündüklerinizin yarını inşa etmesi artık işlevsel ve pratik bir durum değildir. Mesele şimdi şimdiyi yaratmak, zamanın programına iştirak etmektir.

Şifre: Şimdi, Tanrı'nın zamanıdır. Tanrıyla randevunuzu kaçırmayın!

İçinde bulunduğunuz durumda size düşen sorumluluğu atlamayın!

Ölümü düşünmek yaşamı değersiz hissettiriyorsa sürecin tüm yolculuğunuza katkısını tekrar gözden geçirin. Yargılama ve korkular sizi kısıtlı düşünmeye itmektedir. Bu düşüncelerden uzak yaşayarak ölümsüzlük aşıları yapabilirsiniz zihninizde. Bilim üç haneli ömürlere imza atmak üzere çalışırken sadece düşüncelerinizi ve inançlarınızı değiştirerek insanlığa nasıl katkı sağlayabileceğinizi keşke bilseniz. Ölmek üzere doğmuş olabilirsiniz ancak yaşamak için buradasınız. Korkmadan yaşayın! Yaşayarak ulaşılır ölümsüzlüğe. Dönemin hassasiyeti sebebiyle sağlık konusunda aldığınız sorumluluk yaşama uyum göstergenizdir. Bu sorumluluğu almak öfke, nefret ve yıkıcılıktan uzak bir dönüşümün rehberidir.

İki mailiniz geç gitti, randevunuz iptal oldu, telefonunuz bozuldu diye abartılı reaksiyonlarla mutluluktan rol çalmayın. Kıyamet zihninizde kopsun, yıkın korku ve şartlanmışlıklarınızı, güzel bir retro yaşayın. Kalp ve zihni bir etmeyi başarabileceğiniz şahane bir süreç olsun.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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