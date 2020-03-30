Hiçbir amacı olmayan alışılmamış fikirlerin havada uçması muhtemel bir hafta. Esasen keşiflerle topluma faydalı olma dürtüsü tetikleyecek insanları kahraman olmak için gereksiz bir agresifliğe dönüştürmediği sürece sorun yok elbette. İcatlar ve yeni tedavi yöntemlerine dönüşmekten çok tatsız kayıpları artırabilir.

Salı günü ise eski ve yeni restleşirken çözüm isteyen konularla ilgili zaman kaybı muhtemeldir. Gaye çözümken bireysel tatminin öne geçme direnci en iyisini ben bilirim inadı sonuçsuzluğa sebep olur. İşlevsel metotların doğru uygulanamadığı alanlar keşfedilip iyileştirmeler yapılacaktır.

Yılın enerjisiyle paralellik gösteren bu hafta, hiçbir bilinen kural ve kaide işe yaramıyor artık dedirtecek.

Parçadan bütüne işlevsel kontrol modeli!

Gündem üzerinden incelenirse kıta, ülke, şehir, belde hatta daha küçük birimlere ayrılarak salgının denetiminde başarı sağlanırsa Dünya için güzel bir örnekleme olacaktır. İlahi Plan küreyi daralma ve yenilenmeye yönlendirirken, işlevsel olan metotlara dikkat çekiyor. Kelebek kanadında fırtına kopar gibi 2020 ritmiyle akla gelen her yapı kendi içinde ters yüz olmaya devam ediyor.

İşte araf bu!

2019 biterken dev bir kapıyı arkanızdan kapattı.

Eski bilgi ve deneyimin güç ve işleyişin lav oluşudur bu. Peki ya şimdi ne olacak? Devam etmek istiyorsunuz ancak nereye nasıl yol alınacağını bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz çünkü yeni henüz inşa edilmedi, etmediniz ki… Ne geriye dönmenin ne de ilerlemenin mümkün olmadığı arafta günler… İki kapalı kapı arasında sıkışıp kalan Dünya…

Dünyayı yaratmak!

Yeni size tepside sunulmayacak. Siz kim olmak ve nasıl yaşamak istediğinizi seçmek hatta yaşayacağınız Dünyayı yaratmak zorundasınız. İlahi Adalet Mekanizmasına denk bir Dünya…

Ancak mantıklı davranmayanın mükemmel düzenin yaratımında yer alması mümkün değil. Yaratımında görev almadığınız düzende yaşamanız da elbette…

Evet artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olmasın diye yaşandı zaten bunlar.

Büyük planda küçük adımlar!

Peki siz bu büyük değişime entegre olmak için nereden başlamalısınız? Olaya bireysel olarak nasıl katkı sağlayabilirsiniz ve kendinizi nelerden korumalısınız. EVDE KALmak başlı başına en büyük sorumluluğunuz. Bunun dışında biliyorsunuz ki günün sonunda eskisinden daha güçlü yaratıcı fikirlere sahip olanlar kazanacak.



Düşünüp fikirler geliştirin!

Günlük hayat, ev, iş, aile ve çocuklarınızla ilgili sadelik, huzur, güvenlik içeren koşullara odaklanın. Karamsarlığa düşmeden gelecekte yaşamınıza katacağınız yaratım üretim projeleri geliştirmeye başlayın. Daha fazla kazanmanız gerekecek olması daha fazla çalışmak değil daha fazla yaratıcı olmanızla ilgilidir.

Korku temelli hijyen takıntıları geliştirmeyin!

Ego, korku, empati, bağımlılık ve sorumlulukların sorgulandığı dönemi doğru anlayın. Çılgınca korunmak adına ruhunuzun ve cildinizin doğal dengesini bozmayın. MANTIKLI OLduğunuz ölçüde ruhen ve bedenen arınacaksınız, abartmayın.

Yeni tatminsizlik ve bağımlılıklar geliştirmeyin!

Sonsuza kadar bedenen de ruhen de bu kadar korunaklı yaşayamayacaksınız. Dünya tekrar dönmeye başladığında ruhen ve bedenen NORMALLEŞmeye hazır olun. Moral ve beden gücünüze ihtiyaç duyacağınız günler henüz başlamadı bile…

Geleceğe şimdi şu an siz şekil veriyorsunuz. Lütfen yeni ıslah projelerine imza atmayın.

Ruhunuzda ve cildinizde yeni yaralar açmayın!

Siz kendinizi korku ve kızgınlıkla ovaladıkça ruhunuz korkup saklanıyor karanlığa. Güneş, aydınlık, bilgi ulaşamıyor aklınıza. Yatak yorgan hazırlamayın yoldaki travmalara ve ürkütücü CİLT HASTALIKLARIna.

Ana temadan uzaklaşmadan kabule geçin. Birlik Bilinci ödevinizde korku ve öfkeye yer vermeyin.

Süreçle bağ kur!

Bu bir süreç unutmayın. ‘Şimdi ne GELİYOR’ baskısı yaratan bir süreç. Yılın başından beri ‘’artık anla modeli’’, hızlı bir UYANış programı devrede. Belli ki uyandım farkındayım diyene kadar da farklı şekillerde devam edecek.

Birlik Bilinci dersinde yargılamak, kınamak, felaket tellallığı yapmak neyin nesi? Yapmayın!

Sosyal mesafeyi korumaya devam et!

Arınıp yeniden yapılandırılmak üzere yalnızlaştırıldınız. Bireysel manyetik alanlarınızı başkalarıyla bedensel, zihinsel ve ruhsal temas devam ederken güçlendiremediniz. Bunun bir tecrit değil korunma ve kolaylık olduğunu anlayın. Yeni bir siz yaratın, daha sorumlu daha faydalı bir siz…

Hijyen kurallarına uyun! Kural uydurmayın!

Yolculuğu uykuda geçirmeyin diye gördüğünüz kabusların esiri olmayın. Tek başına gördüğünüz rüyalardan birlikte uyanabilme egzersizleri içinde olduğunuzu kavrayın. Uzmanları dinleyin ilhamlar beklenirken şu iyi gelir dileğinizi icat etmek sanmayın. Kimseyle paylaşmayın!

Birden BİR’E gelişen durumlara kabul ve sağduyuyla yaklaşın. Kabul ve sevgide olmak sizi güçlendirecek sıradan bir teslim olma hali değildir kabul. Aksine kabulün ardında ki gerçekleri görüp uyum sağlamanız konusunda size zaman kazandırır.

Gökyüzünü dinleyin