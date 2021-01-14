İnsan merak eder!

Geçmişi ve geleceği hep merak ettiniz. Bunun sebebi, mutlu olmak ve başarmak için ne yapmanız gerektiğinden emin olmak istemenizdir.

Hata yapmaktan korkan insan, geçmiş referanslara sığınarak bir çıkış yolu arar ya da geleceği bilerek, şimdinin sorumluluğundan kaçmaya çalışır. Yaşamının sorumluluğunu almaya ve yaptıklarıyla yüzleşmeye hazır olmayan insanın tipik davranışı, şimdiden kaçıp kadere suç atmaktır.

Astrolojik tekniklerin okült bilgiyle harmanlanması neticesinde geçmiş yaşam hikayelerinize de, bir sonraki yaşamınızın bilgisine de ulaşabiliriz; ancak mühim olan, sonsuz zaman içindeki ‘’şimdinin’’ sırrına vakıf olmaktır. İnsan, şimdinin bir sır olduğunu dahi bilmeden milyar asır yaşadı. Artık hepimiz sis perdelerinin kalkıp, sırların açıklandığı önemli bir döneme girdiğimizin farkındayız. İnsan, artık yaşamının her anından sorumlu olduğuyla yüzleşmeye mecburdur.

Kader ve sonsuzluk

Kaderi konular, ‘’geçmiş yaşamlarınız ve gelecek planlarınız sebebiyle’’ hak ettikleriniz ya da layık olduklarınızdan başka bir şey değildir. Kaderî olduğu için değiştirilemeyeceğini düşündüğünüz her durumun sebebi sizsiniz. Eğer şimdi yaşadıklarınız ‘’bireysel ve kitlesel’’ geçmişin hasadıysa, gelecekte yaşamak istediklerinizin tohumlarını atmak da elinizdedir.

Sayısız spiritüel yöntemle geçmişin olumsuz izlerini temizlemeye çalıştınız. Bilinçaltı korku ve kaygılarınızın sebebini ararken, çocukluk travmalarına ulaştıktan sonrasına kafa yormalısınız. Çocukluğunuzda yaşadığınız olaylar şimdiki sizi yaratır. Peki o çocuğun bu travmaların, ailenin, çevrenin içine doğma sebebi nedir? Elbette önceki yaşamlarında alıp alamadığı dersleri tamamlayabilmesidir, yani ‘’külli irade’’ dendiğinde anlamamız gereken başlıklardan biri sonsuz zamandır.

Yaşamlar önce yaptığınız olumlu ya da olumsuz bir deneyimin karşılığını almanız kaçınılmazdır. Bu durumu denge yasası, karma, sebep-sonuç ilişkisi, ilahi adalet, suç ve ceza, hakkediş ve ödül, arınma vb. sayısız başlıkla tanımlayabilirsiniz. Varılan sonuç, halkaların (yaşamlar) birbirine eklenerek zinciri büyüttüğüdür; yani sebep ve sonuç birbirine gebedir.

Elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza emin misiniz?

Pek çok danışan ‘’şu koşullarda dünyaya geldim, daha fazlasını yapamadım vb.’’ diye girer söze. Maddi problemlerin, eğitim imkanlarının, ilişkilerde seçtiği tutumun sebebi hep aile ve çevre, yani diğerleridir. Kişi elinden geleni yapmış ancak başarılı olamamıştır. Hem sebeplere hem sonuçlara müdahale şansınız var mıdır? Vardır! Ailenizi değiştiremezsiniz, ancak ailenizden bağımsız bir yaşam kurabilirsiniz. Doğum yerinizi değiştiremezsiniz, ancak istediğiniz bir ülkede yaşayabilirsiniz.

Danışmanlığın sonunda gelinen nokta da benzerlik gösterir. ‘’Şöyle yapsam, korkmasam, çalışsam, denesem, şans tanısam vb. daha iyi olabilirdi’’ noktasına gelinir. O halde elinizden gelenin en iyisini yapmadan yaşamınızın değişip değişmeyeceğini bilemezsiniz. Sizin de fark ettiğiniz gibi şans ya da şanssızlık olarak gördüğünüz konuları beslemeyi ya da kestirip atmayı tercih edebilirsiniz. Tabii insan doğası gereği koşulları değiştirmeye çalışmak yerine şikayet etmeyi seçer, çünkü değişim; cesaret, çaba ve sorumluluk gerektirir.

Öte yandan insan doğduğu anda Dünya’ya ait bir zaman algısına tabii olur ve sonsuzluktan ayrılır. Bu durum sizi geçmiş yaşamlarınızın olumsuz anılarından ve vicdan azabından korur. Olumlu geçmiş yaşam öykülerinizin yaratacağı egodan korunmanızı da sağlar. Bilinmesi gereken, zamanın sonsuzluğu içinde tabii olunan evrensel işleyişten ve amaçtan uzaklaşıp araçların tutsağı olunmamasıdır. Şöyle düşünün; önceki hayatınızda seri katildiniz, hatta çocuklarınıza zarar veren bir ebeveyn, belki de şiddete ve sapkınlığa maruz kalmış bir mağdur… Bunları bilerek normal bir yaşam sürdürmeniz mümkün mü ya da bu bilgiye ulaşmanın size ne faydası var?

Hepimiz her şey olduk. O sebeple birbirimizden farksızız, birbirimizi kabul etmeli ve saygı duymalıyız. Benim dün işlediğim suç karşılığında cezamı çekip suçtan uzak durmayı öğrenmem, bana bugün işlediğiniz suçtan dolayı sizi yargılama hakkı vermez. Hukuk ve sosyal normların işleyişi apayrı bir mevzudur. O halde bu bilgileri günlük yaşama indirgeyerek yaşadığınız her anın sorumluluğunu almayı kabul edin, çünkü ancak sorumluluğu aldığınız oranda yaratıma katkıda bulunabilirsiniz ve geleceğinizde söz sahibi olmayı başarabilirsiniz.

Bu konuda Astrolojik sembolizmin verimli kullanımına örnek olarak Oğlak Yeniayı’na kısaca değinelim. Oğlak Yeniayı’nda sorulması gereken soru ‘’Yeniayda ne yaşayacağım?’’ değildir. Doğru soru; ‘’Bu yeniayı nasıl karşılamalıyım, neyi sorgulamalıyım, neyi geride bırakmalıyım, neye odaklanmalıyım, neden kaçınmalıyım, almam gereken sorumluluk nedir, dönüştürmem gereken yönlerim nelerdir?’’ vb. olmalıdır. Mutlu, zengin, sağlıklı, başarılı, aşık veya evli olmak gibi beklentilerinizin karşılanması da doğru soruların sorulmasıyla mümkündür.

Bu yeniayın amacı insanlığı büyük bir farkındalığa ulaştırmaktır. Bu farkındalığa ulaşmak adına her birinizin farklı konularda dönüşüme hazır olması gerekiyor. Madem değişim ve yenilik destekleniyor, o halde rüzgarı arkanıza almayı başarabilirsiniz. Bir yandan yaşamınızın aksayan yönlerini iyileştirecek öte yandan dönüşüm sınavlarınızı vereceksiniz. Nihayetinde bu dönüşüm, Dünya ile aynı hıza kavuşmanızı sağlayacaktır. Oğlak Yeniayı’nın dönüşüm rüzgarı sizin için alttaki konularda esecektir.

KOÇ

Sorgulamanız gereken konu, toplum önündeki bilinirliğiniz. İnsanların sizin sadece statünüze değer verdiğine dair bir inancınız mı var ya da statünüzde değişikliğe ne kadar hazırsınız? Siz bu yeniayı iş ve meslek konularında yeniliklere adım atarak değerlendirebilirsiniz. Aileniz için daha iyi koşullar yaratmak istiyorsunuz. Gerçekçi olmak şartıyla yeni proje ve tekliflere açık davranabilirsiniz. Sizin ihtiyacınız olan güçlü ve başarılı hissetmektir. İçinde bulunduğunuz koşulların değişmesi için gayret edin. Maddi konularda zaten aile desteği göreceksiniz.

BOĞA

Sorgulamanız gereken konu, yaşam felsefeniz. İnsanların sizden beklentileri doğrultusunda bir yaşam mı sürüyorsunuz ya da çevrenizdeki insanlarla aranıza giren mesafenin gerçek sebebi nedir? Mutluluğu yüksek idealler üzerinden aramaktan vazgeçin, hatta yüksek ideallerinizi yenileriyle değiştirin. Mevcut inançlarınız ve doğrularınız yetmiyor ki, huzurlu değilsiniz. Hep koşulların değişmesini bekleyerek yaşıyorsunuz. Peki koşulları neden kendiniz değiştirmiyorsunuz? İdeal ve inançlarınıza ihanet etmiş olmaktan korkmadan harekete geçin.

İKİZLER

Sorgulamanız gereken konu, maddi-manevi kaynakların paylaşımı. Bu kaynakların kullanımında dengenin bozulmasının gerçek sebebi ne olabilir? Gelir-gider dengesini nasıl sağlarsınız? Daima sizi ileriye taşıyabilecek fikirlere sahipsiniz, ancak yeniliğe hazır olmamanız sizi durduruyor olabilir. Şöyle bir başlangıç yapabilirsiniz; önünüze gelen fırsatları anda değerlendirip diğer beklentilerinizin sizin rüzgarınızı takip etmesine izin vermelisiniz. Farkında olmadan bir sıralama yapıyor ve olayların gidişatını değiştiriyorsunuz.

YENGEÇ

Sorgulamanız gereken konu, ilişkilerde ve ortaklıklarda denge. İkili ilişkilerinizde hangi duygularınızı ortaya çıkaramıyorsunuz? İlişkilerdeki kırıcı tutumlarınızın ve kendinizi koruyamadığınız alanların farkında mısınız? Daima her şeyin farkında olduğunuzu, ancak kendinizi durdurmadığınız duygusal reaksiyonlarınız olduğunu söylediniz. Farkında olduğunuz alan yeterli değil demek ki. Çözüm şu; kendinize yeni bir bakış açısı geliştirmeye direnmemek konusunda bir söz verin. Duygusal tutumlarınızda değiştiremediğiniz yönleri ancak bu şekilde dönüştürebilirsiniz.

ASLAN

Sorgulanması gereken konu, günlük yaşamın gereklilikleri. İş yerinizde ya da evde düzeni koruyamama sebebiniz ne? İnsanlarla paylaştığınız ortamlarda (ev-iş) baskıcı davranıyor olabilir misiniz? Yaşamın sadeliği ve zenginleştirilemeyişi sizi oldukça rahatsız ediyor. Bu da psikolojide diğer insanların yaşamına olumsuz tesirler göndermenize sebep oluyor. Sizi boğan rutinleri eğlenceli hale getirmeye çalışın. Günlük hayatınızda yolunda gitmeyen konuları kendiniz değiştirin, değiştiremiyorsanız şikayet etmeyin. Kimse sizin isteklerinize hizmet etmek zorunda değil.

BAŞAK

Sorgulanması gereken konu aşk, neşe ve eğlence. İlişkilerde yolunda gitmeyen veya heyecanın kalmadığı konularla ilgili neler yapabilirsiniz ya da şimdiye kadar neler yaptınız? Rutini ve düzeni korumanın ilişkiyi sürdürülebilir kıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaşamın keyif veren ve kazandıran bir deneyime dönüşebilmesi için yaratıcı önerilere ihtiyacı vardır. Uzun süredir akışta ve gayretsiz davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Hareketlenin, enerji sizi takip edecektir.

TERAZİ

Sorgulanması gereken konu, ailenizle kurduğunuz bağlar. Aile ve yuva kavramına bakış açınız, aile içi ilişkilerinizin geldiği durumu özetliyor olabilir mi? Neden daha mutlu olmak için geçmişte olanları irdelemek yerine yepyeni bir iletişim dili geliştirmiyorsunuz? Ailenin önemine inanıyor ve sevilmeye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. O halde sevilmemek için elinizden geleni yaptığınızı fark edin. Ya aile ve ilişkiler konusundaki katı inançlarınızdan ya da ilişki içinizdeki tutumunuzu değiştirin.

AKREP

Sorgulanması gereken konu, iletişim konusunda değiştirilmesi gerekenlerdir. Yakın çevrenizle ya da kendinizle kurduğunuz iletişimde neyin değişmesi gerekiyor? Yaşamınız boyunca değişmesi pek mümkün olmayan davranış ve düşüncelere sahip oldunuz. Bu tutumunuzla da daima gurur duydunuz; ancak yaşam, en büyük dönüşüm öykülerini sizin üzerinizde sahneledi. Şimdi ise yaşamınızda yeniliklerin başlaması ve iletişim kanalları üzerinden maddi-manevi kazanç sağlamak için değişime kendiniz teslim olmalısınız. Yurtdışı deneyimlerin kapısı ancak böyle aralanabilir.

YAY

Sorgulanması gereken konu, maddi-manevi değerlerinizin güncellenmesidir. Maddi-manevi pek çok konuda uzun zamandır değişmeyen koşullara tabisiniz. Bu koşulların değişmesi için neler yaptınız? Siz oldukça fazla adım attığınızı düşünüyorsunuz. Oysa genelde düşündünüz, ancak az sayıda konuda eyleme geçtiniz. Başladığınız pek çok eyleme de sonuçlandıramadan ara verdiniz. Harekete geçmekte ve yeniye başlamakta bu kadar zorlanırken, yaptığınız ufacık şeylerin sizin için büyük atılımlar gibi algılanması doğaldır. Özellikle parasal konularda planlı hareket edin. Siz istikrarlı davrandıkça kaynaklar da artacaktır.

OĞLAK

Sorgulanması gereken konu, fiziki koşullara dair alınması gereken inisiyatiflerdir. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz halde neden mutlu hissetmiyorsunuz? Sizin için sorumlulukların yerine getirildiği bir yaşam kutsaldır. Ne kadar sorumluluk sahibi davranırsanız davranın hak ettiğiniz karşılığı alamıyor musunuz? Bu şekilde hissediyorsanız, eksik parçanın ne olduğunu araştırmaya başlayın. Yaşamın fiziki koşullarının veya iş-ev ortamının değişmesi gerekiyor olabilir. Artık sorumluluk almanız gereken konular daha bireysel tatminlerle ilgili olmak zorunda. Kendinize ve yaşamınıza yeni bir suret kazandırmayı deneyin.

KOVA

Sorgulanması gereken konu, kendinizi feda ettiğiniz alanlar ve hayalleriniz olmalıdır. Başkaları için şimdiye kadar hangi hayallerinizden vazgeçtiniz? Hayal kurmaktan ne zaman korkmaya başladınız? Tüm insanlık için çabalarken, sizi siz yapan değerleri es geçtiniz. Asli göreviniz neydi? Kendinize, yani bütünün parçasına hizmet ederek ilerlemenin ne size ne de topluma bir zararı olmaz. Siz, korku ve kaygılardan uzaklaşıp güzel yarınlara inandıkça insanlar da buna inanacak. Kendinize en büyük düşmanlığı ederek bedensel ve ruhsal sağlığınızı ötelemeyin. Sezgileriniz, ilerlemeniz gereken iş ve meslek konularının ne olduğunu uzun zamandır size fısıldıyor. Görmezden gelmekten vazgeçerek cesaretle harekete geçin.

BALIK

Sorgulanması gereken konu, fark yaratma gücüne sahip olduğunuz ortamlardır. Dünyanın değişmesine hizmet etme yeteneğinizi kullanabileceğiniz alanlar nelerdir? Sosyal çevrenizi kullanarak yaşamı ne kadar güzelleştirebilirsiniz? İçsel olarak değişmesi gereken her konuya hassasiyet geliştirdiniz. İçinde bulunduğunuz ortamlar, adımlarınızın ses getirmesi konusunda sizi desteklemektedir. İlişkilerinizde de yaşamın genelinde de daha fazla sorumluluk almanız gerekmektedir. Özellikle aşk ve ilişkide kendinize düşen sorumluluğu yerine getirdiğiniz oranda mutlu olabilirsiniz.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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