•Karşınızdaki insan sizi değersiz ve çaresiz hissettiriyor ama bu durumdan bir türlü çıkamıyorsanız, Balık Yeniayında sebebi araştırın.

•Bağımlılıklarınızdan, korkularınızdan Balık Yeniayında uzaklaşabilir, bilinçaltı tünellerinizi temizleyebilirsiniz. Bu konuda akli yöntemler kullanmak faydalı olacaktır, uzman kişilerden yardım alın.

•Balık burcu Zodyak’taki uzun seyahati nedeniyle adeta her burçtan bir parça taşır. Tüm duyguları, tüm renkleri içinde barındırır. Herkes ve her şeydir artık…

•Karmakarışık, içedönük, hatta boşlukta hissedebileceğiniz gibi, kaygılarınızı bastırmak için aşırı dikkatli, disiplinli davranma eğilimine de sürüklenebilirsiniz.

•Kendinizden kaçmak için, beslenmediğiniz konuları gündem yapabilirsiniz, aman dikkat!

•Huzuru bulmak için sorular sorun: Özgürleşmek için ne yapayım, en büyük arzum ne? Kaos mu düzen mi, hoşgörü mü, eleştiri mi, bireysel mi, toplumsal mı, hayal mi, gerçek mi,? Ne istiyorum, neyim, kimim?

•Şefkate ihtiyacınız varsa, yardım eli olun. Günlük yaşamlarınızı kutsal merasimlere dönüştürmek gibidir, yardım eli uzatmak. İyilik yapmak en çok size iyi gelir. Vicdan, İlahi olanın dilini anlama, Tanrı’nın eliyle dokunabilme yönteminizdir.

•Bu hayatta en çok zorlandığınız konular, en derinlerdeki acılar yüzeye çıkacak. Yorgunluk, isteksizlik, keyifsizlik hissi ve git geller sizi şaşırtmasın. Hepsi tekamül sınavlarınızla ilgili…

•İlahi aklın nefesi ilham, cömertliğiyle göz dolduracak yine. Ani ve yüksek dokunuşlar, yaratıcılığı şansa dönüştürecek… Sanat, yeni projeler, yaratıcılık isteyen her alanda şanslı olabilirsiniz.

•Eğlenirken ölçüyü kaçırmadan zaaf tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

•Başarmak, kazanmak gibi yaşamı telaşa boğan konularla var olmaya çalışıp, mücadele içinde kaybolmayın. Bireysel ya da kitlesel alanda tüm bu çaba, bütünsel bir toplum anlayışı yaratırsa değerlidir.

•Eski dostlar, sevgililer ve duyguları “Ben o dersi biliyorum’’ hoşgörüsünde, misafir edip, şükranla gönderin.

•Sessiz ortamlar, doğa yürüyüşleri, müzik dinlemek, kitap okumak iyi gelsin ancak yetmesin… Kolektifin mesajını açmayı unutmayın bu defa.

•23 Şubat Pazar günü, Ay ve Güneş, hayaller kurup, yaratıcı deneyimler sergilemek, mistik konuları irdelemek, bilinçaltı depoları boşaltmak üzere yüksek ruhsallık içeren ‘’Balık’ta Yeniay’’ temasında buluşuyor.

•Kolektifin dansına eşlik edebilmek için, doğanızın potansiyelini gerçekleştirip, gerçekte kim olduğunuzla yüzleşmeniz, kendinizi keşfetmeniz gerekir. Yeniay dönemleri, içe dönüp, farkındalık geliştirmek için eşsiz zamanlardır.

•Yeniay’ın önceliği; eskiyi temizleyip, yeniye, geleceğe, yer açmaktır. Geçmişin bilgeliğinde geleceği, değişimi karşılayacak duygusal uyuma sahip olabilmemizi sağlamaktır.

En derin acınızdan özgürleştiğiniz, ruhunuzda bir sırrı daha çözümlediğiniz, şahane bir Yeniay diliyorum.

Seçkin İlbuğa

Astrolog