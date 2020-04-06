Ay hareketleri duygusal deneyimlerden geçerek ilerlediğiniz evrim yolunda farklı sahneler tertip eder. Mühim olan sınandığınız alanda doğru tavrı sergilemek, potansiyel duruma hazırlıklı olmaktır. Aksi halde Dolunay etkilerini bilmenin hiçbir değeri kalmaz.

Şifreler bölümünde geliştirilmesi gereken düşünce ve davranış biçimleri izah edilmiştir.

Terazi Dolunayı

Yeniay ile başlayan süreç Dolunay’da doyuma ulaşır. Dolunay, Güneş ve Ay arasında bir gerilim bir restleşme gibidir. Duygusal gereksinimleri karşılanamayan kişilerin hassasiyeti artar. Duyguları ve ihtiyaçları yöneten Ay, bastırılmış, değişmiş, tamamlanmış süreçlerin geride bırakılması yönünde bir duygusal baskı yaratır.



Kişilik ve hedeflerinizi yöneten Güneş karanlıkta kalan ötelenmiş duygularınıza ışık tutarak o alanı görünür hale getirecektir.

Duygusal tatmin sağlamayan olay ve kişilerle vedalaşmayı iradi olarak beceremezseniz isyan ve çatışmalarla sona erme veya erdirme süreci gündeminiz olacaktır. Yani birey sonu gelmiş ilişki veya olayın sancılarına maruz kalır.

Terazi Dolunayı sancıları ise şöyledir...

Bu dolunayda Terazi biz derken Koç önce ben diyor olacak. Ego çatışması yaşanacağı muhtemel tuzaklara düşmeyin.

Terazi ilişkiler, ortaklıklar, dernekler, diplomasi, karar verme süreci, adalet, denge, huzur, uyum vb. konularla ilgilidir.

Birey gerçeği bilmek ve sosyal düzenle uyumlu bir ilişki kurmak ister. Gerçeğin ve huzurun önünde engel olarak gördüğü kişi ya da olaya mesafe ve kızgınlık geliştirir. Dengesini bozan her şey artık açık düşmanıdır. Bazen kendi kendisinin düşmanı olur.

Terazi sevgi ve güzellik gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Sosyallik, sevgi, duygularını gösterme, hayattan zevk alma, insanlara yakın olma, rahat ve uyumlu hissetme konuları bastırıldıysa gerginlik tırmanır.

Dolunay 18 derece Terazi burcunda gerçekleşiyor. Kişisel doğum haritalarınızda 18 derece Terazi hangi evdeyse Dolunay sizi o ev konularında etkileyecektir...

Terazi Dolunayı şifreniz...

Düşünce ve isteklerinizi ifade ederek mutluluğa ulaşmayı arzularken gerçekçi olun. Huzurun önündeki engelin kendiniz olduğu ile yüzleşin. Ya bitmesi gerekeni bitirmiyor ya da gitmesi gerekeni terk etmiyorsunuz. Çoğu zaman ne istediğinizi bilmiyorsunuz.

Barış ve huzuru zihinsel tutumlarınız sabote eder unutmayın. Düşünce biçiminiz değiştiğinde tüm engeller ortadan kalkar. Zira görülmesi gerekeni görmeye başlarsınız.

İçinde bulunduğunuz koşullar zorluyor ve huzursuzluktan kurtulamıyorsanız olanı kabule geçin. Direnmek, gerçeklerden kaçmak sorunları çözmez ya da ortadan kaldırmaz.

Reddettiğiniz oranda kızgınlık ve huzursuzluk duyarak diğer insanlar ya da kendinize düşmanlık beslersiniz. Bu duygu en çok sizi huzursuz edecektir, vizyon düşmanlar yaratmayın.

Evrenin size adil olduğuna dair şüphe duymak ve sevilmediğinizi düşünmek yerine sevgiyi sunma biçiminiz ve sevgi beklentileriniz üzerinde düşünün. Kalıplar, koşullar yaratmayın sevgiye dair.

İlişkiler, adalet ve ortaklıklarda itiraf edemediklerinizi dile getirmeye cesaret edin. Cesaretiniz bitişlere olduğu kadar yeni iş ve aşk ilişkilerine de zemin hazırlayacaktır. Mutluluğunuzun önünden çekilin dürüstlükten vazgeçmeyin.

Güven duymadığınız kişi, kurum, ve olaylara saplanıp kalmayın. Suç ve suçlu aramak için zaman harcayacağınıza önlem ve çözümlere odaklanın.

Temelsiz şüphelerin korku ve nefrete dönüşmesine izin vermeyin. Dolunay geçtiğinde olaylara başka bir gözle bakabildiğinizi Terazi temalarında aldanma ve abartma eğilimi gösterdiğinizi fark edeceksiniz.

Yazılı olmayan kurallar gereği biz olma dersleri esnasında kolektif dışı beslenmez. Yani bireysel iş ve kazanç konularında yeni atılımlar Dolunay süresince destek görmeyecektir. Proje yapın, araştırın, ancak hayata geçirmek için bekleyin.

Zihinsel süreci doğru yönettiğiniz ölçüde dengede kalmanızın mümkün olacağı Dolunay’da bitmesi, yenilenmesi, gitmesi, değişmesi gerekenler listesi yapın. İlk günden itibaren de bunları temizlemeye başlayın.

Bu listenin taranması yeni döneme, olaylara ve kişilere yer açmanızı sağlayacaktır.

Dopdolu huzurlu bir Dolunay diliyorum…

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.