Söylenmemiş, yazılmamış, hatta yaşanmamış hiç bir şey kalmamış gibi geliyor.

Kimileri için hayat durmuş olsa da kimileri bir kaç ömrü tek güne sığdırma gayretiyle koşuşturuyor hala.

Tanrı insanı yarattı, insan kendini yaratıyor

Fiziksel, zihinsel, duygusal hatta ruhsal kimlikleriniz müşterek bir hayatı ayrı ayrı yaşarken 2020 geldi. Geldi ve özünden uzaklaşan insana öze dön emri verdi.

Şimdi de öze davetin gereğini yapmak üzere evlerinizdesiniz. Ruhtan bedene, kalpten beyne açılan tünellerde kendinizi yaratıyorsunuz yeniden.

Yaratım bittiğinde tahliye edilenler ve taburcu edilenler olacak. Kadim bilgilerin açığa çıkma vakti geldi deyip uyanan bilgelerde ayrılacaklar evlerinden. Gelecekten gelen yedi uyurlar gibi.

Ancak bazıları evde kalmaya devam etmek isteyecek. Asırlar geçmiş ve zamanın gerisinde kalmış gibi uzak hissedecekler kendilerini hayata. İşin kötüsü haklı da olacaklar bu hissiyatlarında.

Virgül koyarak girdiğiniz evlerinizden nokta koyarak ayrılabilecek misiniz?

Zira kaldığınız yerden devam edebileceğiniz ne ev, ne iş ne ilişki, ne aile, ne de inanç ve ihtiyaç kaldı.

Konaklamak için kullandığınız evleriniz hapishanelere, mabetlere, hastanelere dönüştü karantinada.

Bin bir emek kazandığınız okullar, çalıştığınız işler önceliğiniz mi hala?

Olmazsa olmaz alışkanlıklarınız, keyifleriniz feda edilebilir olmadı mı daha?

Özler dışa çıktığında aşık olacak mısınız hala aynı insana?

Candan öte zaferler biçecek misiniz çocuklarınıza?

Gerçekten hala 17. ayakkabıya sahip olmak zorunda hissedecek misiniz?



Sayısız soru ve cevap hayatınızı dalgalandırdığında hangi kıyıya yüzeceğinize karar vermeniz gerekir.

Verdiğiniz kararlar yarınlarınız hatta geleceğe mirasınızdır.

Uyum sizin evrim eşiğinizdir

Bilinmez bir geleceğe heyecan duymayabilirsiniz ancak uyumlanmak zorundasınız. Yeni bir asrın giriş kapısı olan ışık yılında yenilenip yapılandırılmamış olanın devamı olanaksız kılınacaktır.

İnsan zihni konfor alanından uzaklaşmamak için akla tuzak bahaneler icat eder. Kendini güvende hissetmek için sınırlarını bildiği alanda kalabilmek adına…



Şikayet edip zorlandığı kaçmak istediği ne varsa bir anda tercih ettiği olur.

Ya sonra!

Neye uyum sağlamak istediğinizi seçmekte özgürsünüz elbette. İster kaldığınız yerden eskiye ister insanlığın müşterek görev ve programı olan yeniye uyum sağlarsınız…

Yeni düzenin yaratımında kendini referans alarak ego ile hareket eden hiç kimse yer alamayacak…

Zamanı aş süreci sonlandır

İnsan, zihninin işleyişi ve düşüncelerindeki aydınlığın gücünü bilseydi bunları yaşıyor olmayacaktı. Bitirmek de başlatmak gibi yine insanın elinde. İnsan korkar. Mühim olan korkuyu bilgiye teslim edebilmesidir. Korkuyu bilgiye teslim edip uyanın kabuslarınızdan.

Göklerden gelen mesaj açık aslında; bütünün hayrına asrın şifresini duy!

Birleşim bilincini hayata geçir!

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.