Duygu dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve sÃ¶zcÃ¼kler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla evrene hÃ¼cresel bir yayÄ±n yaparsÄ±nÄ±z. Evrenden de frekansÄ±nÄ±za denk bir cevap alÄ±rsÄ±nÄ±z. BaÅŸka bir ifadeyle ne ekerseniz onu biÃ§ersiniz.

Karma sayÄ±sÄ±z kural iÃ§erir ancak neysen onu yaÅŸayacaÄŸÄ±n temel prensiptir.

Ä°nsan Ã¶zÃ¼ne hÃ¼creden baÅŸlayarak yol alÄ±râ€¦

Ä°nsan bedenindeki her hÃ¼crenin kendine Ã¶zel doÄŸal bir frekansÄ± vardÄ±r. Her hÃ¼crenin kendi doÄŸal frekansÄ±nda olmasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± demektir.

VaroluÅŸunuzu sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ enerjiyi alÄ±r, iÅŸler, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼r, kullanÄ±r ve serbest bÄ±rakÄ±rsÄ±nÄ±z. HÃ¼cresel dÃ¼zeyde beden bu ÅŸekilde yenilenir. HÃ¼cre Ã¶ÄŸrendiÄŸi bilginin kaydÄ±nÄ± tutar ve geliÅŸir.

Ruhunuz ise hÃ¼cre kaydÄ± yapÄ±lan bilgiyi deneyime geÃ§irdikÃ§e kullandÄ±kÃ§a evrilir.

Renklerden bitkilere, seslerden sanat eserlerine, Ã¼lkelerden kÃ¼ltÃ¼rlere, binalardan elektronik aletlere canlÄ± cansÄ±z her ÅŸeyin bir frekansÄ± manyetik alanÄ± vardÄ±r.

DÃ¼nyanÄ±n frekansÄ±nÄ± yakala

FrekansÄ± farklÄ± iki ÅŸey Ã§atÄ±ÅŸÄ±r ve adeta birbirinin gÃ¼Ã§ ve dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§er. Bu Ã§atÄ±ÅŸma bedende yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda hastalÄ±k ismini alÄ±r. EÄŸer iÃ§inde bulunduÄŸunuz aile veya gezegenle ile ortak frekansta olursanÄ±z huzuru tesis edersiniz. DÃ¼nya frekans yÃ¼kseltmiÅŸ ve mÃ¼kemmellikte titreÅŸmekte. Siz de mÃ¼kemmel insan olmayÄ± seÃ§in.

Korku, kaygÄ±, Ã¶fke, nefret gibi olumsuz duygu dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve durumlarÄ±n frekansÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Maruz kalan kiÅŸiyi ve Ã§evresini gÃ¼Ã§sÃ¼z kÄ±lar ve aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§eker. FrekansÄ±nÄ±zÄ± yÃ¼kseltin korkulardan uzaklaÅŸarak saÄŸlÄ±k ve mutluluk yaratÄ±n kendinize ve Ã§evrenize.

YaÅŸananlar size bir tÃ¼r evrim tuzaÄŸÄ± korkuya yenilmeyin.

Sevgiden yaratÄ±ldÄ±nÄ±zÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Sevgi, kabullenme, neÅŸe gibi pozitif duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin frekansÄ± ise oldukÃ§a yÃ¼ksektir. YÃ¼ksek frekansÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k frekansÄ± etki altÄ±na alma dengeleme gÃ¼Ã§ ve potansiyeli vardÄ±r. Ã–zÃ¼nÃ¼ze yÃ¼kselin sevgiye yani. Ã–nce seÃ§im yapÄ±n hangi frekansa layÄ±ksÄ±nÄ±z! Toplumdaki bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revinizi fark edin, insanlarÄ± Ã¼zmeyin.

VarlÄ±k layÄ±k olduÄŸu boyutu bulabilirse mutluluÄŸa varabilir. TÃ¼m kadim Ã¶ÄŸretiler, inanÃ§ sistemleri ve Ã§aÄŸdaÅŸ disiplinler insanÄ± pozitif bilinÃ§te sevgide bu sebeple buluÅŸturmak isterler. TekamÃ¼l kotuna yÃ¼kselen birey gerÃ§ek mutluluÄŸa yol almaya baÅŸlar.

Evrenin yegane dileÄŸi sizin tekamÃ¼l yoluyla hakiki mutluluÄŸu keÅŸfetmenizdir.

MÃ¼him olan TekamÃ¼ldÃ¼r

FrekansÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± tek baÅŸÄ±na hiÃ§bir ÅŸey ifade etmez. Evren daima dengeyi iÅŸaret eder. Denge ulaÅŸÄ±lan bilinÃ§ seviyesinin sorumluluk ve gÃ¶revlerini yerine getirme yolunda yapacaklarÄ±nÄ±zla saÄŸlanÄ±r. VaroluÅŸtan beri bilginin sÄ±rlar perdeler ardÄ±ndan verilmesi sembollere gizlenmesi hazÄ±r olmayan kiÅŸilerin korunmasÄ± iÃ§indir.

Bilgi aÃ§Ä±ldÄ± doÄŸru kullan

Yeni asrÄ±n Ã¶zelliÄŸi hÄ±zlÄ± bir evrim programÄ± olduÄŸundan yÃ¼ksek evrim eÅŸikleri Ã¶nÃ¼ndedir insanlÄ±k enerjisini yaratÄ±ma yani sanata aktarmalÄ±dÄ±r. Birey yaratÄ±mÄ±n olduÄŸu her alanda kendine sorumluluklar almalÄ±dÄ±r. Yemek piÅŸirirken bile yaratÄ±cÄ± fikirlerinizi mantÄ±k Ã§izgisinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yapÄ±lan sanatsal bir Ã¼retimdir. Ã–zÃ¼nÃ¼zÃ¼ duyun ve hayata katkÄ±da bulunun size Ã¶zel yenilikler.

ÅžÃ¼phesiz hakiki sanat Ã¶zÃ¼ Ã§amurun iÃ§indedir

En bÃ¼yÃ¼k sanat insanÄ±n yaratÄ±mÄ±nda gizlidir mutlaka. Ã‡amurdan baÅŸlayan serÃ¼ven insanÄ±n kendine ÅŸekil vermedeki seÃ§imiyle devam eder. SÄ±r size emanet edilmiÅŸtir artÄ±k. Ä°ster Ã§amur olarak kalÄ±r ister yanar piÅŸer eÅŸsiz eserlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z kendinizi.

Åžimdi ÅŸu anda berrak ve aydÄ±nlÄ±k bir bilinÃ§le Yeni DÃ¼nya DÃ¼zenine hangi tuÄŸlayÄ± koyacaÄŸÄ±nÄ±za karar verin.

YaratÄ±mdaki yerinizi fark edin

Bireysel menfaatlerinizi referans almadan DÃ¼nyaya bir Ä±ÅŸÄ±kta siz tutun. AmaÃ§ yargÄ±lamak, eleÅŸtirmek, ÅŸikayet etmek olmasÄ±n. AmaÃ§ daha gÃ¼zel yarÄ±nlar unutmayÄ±n!

Sorun! kendinize sorun!

Hangi alanlarda neler aksÄ±yor, neler deÄŸiÅŸmeli, ne tip yenilikler olsun, yeni binalar nasÄ±l olsun mesela, mutlu ve huzurlu bir DÃ¼nya size ne ifade ediyor, insanlarÄ±n iletiÅŸim ve iliÅŸkilerine dair olumlu beklentileriniz neler, eÄŸitime yeni modeller sunun, ticarete, tarÄ±ma ve sanataâ€¦

Hatta uÃ§an arabalar, sokaklarda koÅŸan taylarâ€¦ EÄŸer ki iÅŸlevselse inanÄ±n var olacak.

Bu defa dilekler listesi sizin iÃ§in olmasÄ±n. DÃ¼zen yaratÄ±lÄ±rken ciddiye alÄ±nmak istiyorsanÄ±z mantÄ±k ve Ä°lahi Adalet YasalarÄ±na uygun beyan ve beklentileri evrene sunun. BÃ¼tÃ¼nÃ¼n hayrÄ±na mÃ¼kemmel talepleriniz bekleniyor yukarÄ±da.

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dinleyin.

Sevgilerimle.

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