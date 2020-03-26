Öyle bir zaman düşünün ki geçmiş değil gelecek değil hele şimdi hiç değil. Tüm zamanlardan başka hatta zamanın da dışında olsun.

Çoktan çıktık zamandan ve yoldan! Alternatif ölçü birimi dördüncü zamana merhaba diyin.

DÖRDÜNCÜ ZAMAN!

Zaman dediğime bakmayın. Bir bilinç aralığı olarak anlaşılmalı dördüncü zaman. Süreyi değil bilinci ölçer olduğu düşünülmeli anlamak için... Tüm zamanların potansiyel ve bilgilerine sahip ancak hiç biri olmayan AN!

Dönemsel beklentiler üzerinden bir kavrayış geliştirmek gerekirse. Mesela AN diyor ki...

BİREY OL!

Klasik zaman deneyiminden geçirerek yarattığınız siz geçmişi unutmayan gelecekten korkan şimdide boğulan bireyler oldunuz. AN diyor ki gerçekten birey olmayı başar. Kendini keşfet, keşiflerini kabullen ya da yapılandır istersen yarat yeniden, yarattığını da sev tabii.

KABULLEN!

Birey olmakla eşsiz bir şahesere dönüştüğünüzü keşke bilseniz. Bireysel kimliğini koru cesaretle sapasağlam hayata dahil ol. Özgün ol korkma dışlanmaktan. Diğer bireyleri de kabullen ve sev tabii.

GÜVEN VE PAYLAŞ!

Birey olmak savaşçı ve yalnız olmak değildir. Rekabet yerine paylaş, güven, inan! İyimser yaklaşımların başarmak ve mutlu olmak konusunda ki zaferi yadsınamaz bir gerçeklik. Birey olmak bencil olmak da değildir. Birey olmak, içinizdeki size özgü gerçeği yaşama armağan etmektir.

BİRLEŞ!

Cümle alem birlikten beraberlikten kolektife hizmetten bahsedip duruyor. Neden mi? AN istiyor...

An diyor ki birey olmayı başaranlar Birlik Bilincinde birleşsinler! Birleşim ruhunu idrak etmenin ilk evresi birey olmaktır. Bireyin toplumda varlığını ödünsüz ortaya koymak ve biricik olduğu alanlarda topluma fayda sağlamak yeni görevidir.

Dönem derslerine çalışıp hazır olmak yaşanan pek çok olayın gidişatını etkiler, hayatı kolaylaştırır.

ANın size özgü sınav ve dersleri doğum haritalarınızda mevcut. Ruhunuzun Şifrelerini öğrenin…

Gökyüzünü dinleyin, iyi haberler almanızı tüm kalbimle diliyorum…

Sevgiler