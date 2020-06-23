Astroloji sınav süreciniz hakkında neler söylüyor?

Ay, Başak Burcunda Olacak ve Başarıyı Destekleyecek



Sınav günü, Satürn’ün yönetimindeki Cumartesi günü ve Güneş yönetimindeki saat 10.15 itibariyle başlayacak. Temel yeterlilik için öz güveniniz yüksek şekilde sınava başlayacaksınız belli ki. Gündüz vakti olması (Güneşin yatay ufuk çizgisi yukarısında olması) başarılı bir başlangıç olacağını gösteriyor. Güneş’in ve Retro Merkür’ün 11.evde olması üzerine dikkat edilmesi gereken konu, sınava arkadaşlarınızla, yanınızda kardeşlerinizle gitmemek olacak. Tek bir ebeveynle ya da tek başına gidilmesi çok daha sorunsuz geçecektir. Gün boyunca Ay, hızlı seyredecek ve Başak Burcu’nda olacak. Ay ve Güneş’in arasında özel bir Astrolojik destek kalıbı var. Bu durum öğrencilerimizin başarısının destekleneceği yönünde değerlendirmemize olanak tanıyor!



Dikkat Dağılmaları Sorun Yaratabilir



Mars’ın Balık Burcunun son derecesindeki konumu ve Ay ile karşıt açısı dikkat dağılmalarıyla ilgili sorun çıkarabilir. Odaklanma konusunda daha tedbirli olmak gerekecek. Mars, Scheat Yıldızı ile kavuşumda. Bu nedenle imkansızı düşünme, yanlış olsa da cesaret etme güdüsü ortaya çıkaracak.

Bu durumla başa çıkmak sizlerin elinde. Sonucundan emin olmayan soruları yanıtlamamalısınız.

Tüm testi bitirdikten sonra işaretlemeleri tekrar kontrol etmelisiniz.

Zamanım yetmeyecek kaygısını gidermek için sakinliği korumaya özen göstermelisiniz.

Ay, sınav saatleri boyunca boşlukta olmayacak ve hızlı ilerleyecek. Başak burcundaki bu seyri ile zaman konusunda daha verimli bir kullanım sağlamanıza olanak tanıyacak.



YKS 2. Oturum – Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 Pazar Günü



Sınav günü, Güneş’in yönetimindeki Pazar günü ve Ay yönetimindeki saat 10.15 itibariyle başlayacak. İlk başta kendinizi dalgın hissedebilirsiniz fakat sınav başlangıç anından 9 dakika sonra saat yöneticisi Satürn devreye girecek. Satürn’ün Mars ile kurduğu iyicil (partil sextile) açı alan yeterliliği için daha aktif bir zihin kullanım kapasitesini destekleyecek. Özellikle biyoloji, kimya, fizik alanları ile matematik konusundaki daha bulmacalı soruların hakimiyetini hızlıca kavrayabileceksiniz.



Saat 11:37’ den sonra saat yöneticisi Jüpiter olacak. Bu dakikalardan sonra daha çok sözel, yazı ağırlıklı ve zaman harcamanız gereken sorulara yönelmek veriminizi arttıracaktır. Ay’ın hava elementi burçlarla olan etkileşimi ise zihninizi daha aktif çalıştırmanız konusunda gün boyu sizi destekleyecek. Ay’ın Venüs’ten aldığı ışığı Güneş’e taşıması ile yine sınav sürecindeki saatlerin sizi başarıya götürmesi konusunda destekleyici bir enerji veriyor olacak.

YKS 3. Oturum – Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 Pazar Günü



Sınav günü, Güneş’in yönetimindeki Pazar günü ve Venüs yönetimindeki saat 10.15 itibariyle başlayacak. Venüs saatleri ile başlayan süreçte kan şekerini ve iç basıncı dengelemek önemlidir. Tuvalet gibi vücut iç basıncını düzenleyen etmenleri önceki saatlerde halletmeniz, dikkat dağılmalarını önleyecektir. Kan şekeri dengesi içinse sınava ne aç ne tok girilmemesi gerektiğini vurguluyor. Daha çok dikkatli olmalıyız. Sınav stresi ile yemeyi, içmeyi unutabilirsiniz.

Sınavın başlangıç anından 49 dakika sonra ise Merkür yönetimindeki saate başlıyoruz.

Merkür direkt dil ve beceriler demektir. Bu süreçte sizi bu testlerde başarılı kılmayı sağlayacaktır. Burada beni tedirgin eden sınav gözetmenlerimiz ve eğitmenler, sınav süresince görevli olan personeller ile öğrenci arasındaki anlaşmazlıklardan çıkan gerilimler. Bir öğrenci olarak kendinizi sizin dışınızdaki tüm dünyaya kapatın.

Cam bir fanusun içine girmiş gibi hissedin kendinizi. Kimseyle takışmanıza gerek yok. Siz sadece kendinize ve sınava odaklanın çünkü tüm bu süreçte zaman kalitesi sizi her konuda destekleyecek.