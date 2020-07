Astroterapi nedir?

Astoterapi nedir, bu kitapta neler bulacağız?



Nuray Sayarı: Ben spirituel eğitimleri ve çalışmaları bulunan profesyonel bir astroloğum. Yaşama ve enerjiye inanıyorum. Ben her zaman danışanlarıma, her bireyin bir doğum planıyla bu hayata geldiğini; değiştirebileceği yönleri olduğunu söylüyorum. İlahi plana inanıp, özgür irade ile yeni bir kader oluşturabileceklerini danışanlarıma mutlaka belirtiyorum.



Örneğin doğum haritama bakılınca ben bu hayata göz önünde, ekranda olmak; gökyüzüne, astrolojiye hizmet etmek için gelmişim. Doğum anıma baktığımızda saplantılı bir psikolojiye sahip olabileceğimi görüyoruz. Profesyonel astrolog olduktan sonra saplantılarımdan nasıl kurtulabileceğimin arayışına geçtim. Örneğin 25 yıl önce panik atak rahatsızlığı geçirdim. Duran Türk, sayesinde panik atağın kader değil, beyin oyunu olduğunu öğrendim.



Gezegenlerin konumu size farklı özellikler yüklese de, bu özelliklerden kurtulabilir; kendi iradeniz ile kaderinizi çizebilirsiniz.



Burcun seni yönetmesin, sen burcunu yönet.



Kunter Kurt: Başımıza gelecek olayları değiştiremiyoruz ancak onları göğüsleme biçimimizi değiştirecek güç ve yetenek bize verilmiştir. Yani yaradan, DNA'larımıza bu bilgileri kodlamıştır. Her insanın kaderi, kendi çabasına bağlıdır.



Siz, kendi yeteneklerinizin farkında olmak için öncelikle astroloji biliminden; sonra bunu geliştirmek ya da iyileştirmek için psikoloji biliminden yararlanmalısınız.



Bizim bu kitapta bahsetmek istediğimiz şey; her şey ile uyumlanabilir olduğumuz gerçeği. Bu kitapta, astroloji bilimindeki verileri; psikoloji bilimi ile beraber nasıl yönetebileceğimizi açıklıyoruz.

Cevher Sönmez: Ay üzerinde meydana gelen çekim kuvveti; denizlerde gelgiti meydana getirir. İnsan düşünleri ve duyguları üzerinde de gezegenlerin belirli dönemlerde çeşitli çekim kuvvetleri ile birlikte bir gelgit sendromu yaşanır. ''Ben gerildim'', ''Ben üzgünüm'' gibi düşüncelerin hakim olduğu dönemlerde bizler kendimizi ruhsal anlamda güçsüz hissederiz. Depresyon ve anksiyete gibi birçok psikolojik problemin altında da bu tür düşünceler yatar.



'Astroterapi' kitabında, burçların; hangi psikolojik problemler ile karşılaşabileceğini ve bu problemlerin üstesinden nasıl gelebileceklerini paylaşıyoruz.



Duygularımızı yönetebilme becerisine sahip olduğumuzu fark ettiğimiz an, daha iyi bir hayat yaşayabileceğiz.