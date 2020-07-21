Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri Astroterapi nedir?
21.07.2020 - 12:44 |

Astroterapi nedir?

Astrolog Nuray Sayarı, Eğitim Bilimci Kunter Kurt ve Uzman Psikolog Cevher Sönmez, beraber yazdıkları 'Astroterapi' kitabı hakkında bilgi verdi.

Astroterapi nedir?
ABONE OL

Astoterapi nedir, bu kitapta neler bulacağız?

Nuray Sayarı: Ben spirituel eğitimleri ve çalışmaları bulunan profesyonel bir astroloğum. Yaşama ve enerjiye inanıyorum. Ben her zaman danışanlarıma, her bireyin bir doğum planıyla bu hayata geldiğini; değiştirebileceği yönleri olduğunu söylüyorum. İlahi plana inanıp, özgür irade ile yeni bir kader oluşturabileceklerini danışanlarıma mutlaka belirtiyorum. 

Örneğin doğum haritama bakılınca ben bu hayata göz önünde, ekranda olmak; gökyüzüne, astrolojiye hizmet etmek için gelmişim. Doğum anıma baktığımızda saplantılı bir psikolojiye sahip olabileceğimi görüyoruz. Profesyonel astrolog olduktan sonra saplantılarımdan nasıl kurtulabileceğimin arayışına geçtim. Örneğin 25 yıl önce panik atak rahatsızlığı geçirdim. Duran Türk, sayesinde panik atağın kader değil, beyin oyunu olduğunu öğrendim.

Gezegenlerin konumu size farklı özellikler yüklese de, bu özelliklerden kurtulabilir; kendi iradeniz ile kaderinizi çizebilirsiniz. 

Burcun seni yönetmesin, sen burcunu yönet.

Kunter Kurt: Başımıza gelecek olayları değiştiremiyoruz ancak onları göğüsleme biçimimizi değiştirecek güç ve yetenek bize verilmiştir. Yani yaradan, DNA'larımıza bu bilgileri kodlamıştır. Her insanın kaderi, kendi çabasına bağlıdır.

Siz, kendi yeteneklerinizin farkında olmak için öncelikle astroloji biliminden; sonra bunu geliştirmek ya da iyileştirmek için psikoloji biliminden yararlanmalısınız.

Bizim bu kitapta bahsetmek istediğimiz şey; her şey ile uyumlanabilir olduğumuz gerçeği. Bu kitapta, astroloji bilimindeki verileri; psikoloji bilimi ile beraber nasıl yönetebileceğimizi açıklıyoruz.

Cevher Sönmez: Ay üzerinde meydana gelen çekim kuvveti; denizlerde gelgiti meydana getirir. İnsan düşünleri ve duyguları üzerinde de gezegenlerin belirli dönemlerde çeşitli çekim kuvvetleri ile birlikte bir gelgit sendromu yaşanır. ''Ben gerildim'', ''Ben üzgünüm'' gibi düşüncelerin hakim olduğu dönemlerde bizler kendimizi ruhsal anlamda güçsüz hissederiz. Depresyon ve anksiyete gibi birçok psikolojik problemin altında da bu tür düşünceler yatar.

'Astroterapi' kitabında, burçların; hangi psikolojik problemler ile karşılaşabileceğini ve bu problemlerin üstesinden nasıl gelebileceklerini paylaşıyoruz.

Duygularımızı yönetebilme becerisine sahip olduğumuzu fark ettiğimiz an, daha iyi bir hayat yaşayabileceğiz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de kurgusal konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkânlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkânlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVariste Girişimsel Tedaviler
Oğuz Kara
Oğuz KaraArtısıyla Eksisiyle Çoklu Baro
Adil Yıldırım
Adil YıldırımGüzel bir ilişki bulma ihtimalin nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaPandemide ev kazalarında artış: 'Yanık vakaları'
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeklerde eklem hastalıkları
Melis Güvenç
Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOzon tedavisi hakkında her şey
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
Sibel Yücesan
Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
En Çok İzlenen Videolar
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Astroterapi nedir?

Astroterapi nedir?

Buzlu içeceklerdeki büyük tehlike! Hastalık yayıyor!

Buzlu içeceklerdeki büyük tehlike! Hastalık yayıyor!

10 soruda beyin sağlığını test etmenin yolları

10 soruda beyin sağlığını test etmenin yolları

Karaciğer sağlığına büyük tehdit

Karaciğer sağlığına büyük tehdit

Sıradaki Haber