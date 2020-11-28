Girişimci nasıl desteklenir?

Çevrenizde, hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkmış girişimciler vardır. İçlerinde arkadaşınız olanlar varsa en zorlandığı konulardan birinin daha fazla kişiye sesini duyurmak, olduğunu bilirsiniz.

Danışanlarım bana hayallerini anlatırken genellikle şöyle bir cümle ekliyor: “Şu kadar arkadaşım var, hepsi beni destekliyor. Sen yap, biz arkandayız diyorlar.” Ben de, “Ne kadar güzel. Ancak arkadaşlarınıza güvenerek yola çıkmayın. Hayalinize ve kendi çabalarınıza güvenin!” yanıtını veriyorum.

Etrafımızdaki girişimciler arkadaşımız bile olsa onlar için bir şeyler yapmayı akıl edemiyoruz ya da unutuyoruz. Belki de nasıl faydalı olacağımızı bilmiyoruz. Hatta bazen farkında olmadan köstek oluyoruz. Onu desteklemek yerine ondan bedavaya faydalanmaya çalışmaktan bahsediyorum. Birkaç örnek paylaşayım.

Diyelim ki arkadaşınız bir kitap yazdı. Onu tebrik ettikten sonra "Bir imzalı kitabını yollarsın artık" diyerek talepte bulunmak. Bir kitaptan ne olacak diye düşünebiliriz ancak 1 kitapla sınırlı kalmayacağı gibi kendisi de matbaadan kitapları para vererek alıyor. (Kontenjanı olan ünlü bir yazar değilse).

El emeği göz nuru seramikler üreten arkadaşınızın atölyesine gidip "Şuradan 2 kupa alıyorum” diye emrivaki yapmak. Hadi emeğini es geçtiniz, malzeme ve fırın vs masrafları var.

Profesyonel fotoğrafçılık yapmaya başladı, “Beni de çek”. Yetmedi, “Bizim kuzen de istiyordu” diyerek akrabanızın işini de aradan çıkarmaya çalışmak.

İnsan arkadaşı için işin maliyetini sorun etmeyebilir ancak işin asıl büyük bir faturası var. Bir girişimciye, bir sanatçıya, bir hizmet üreticisine "Benden de para isteyecek değilsin ya” benzeri bir yaklaşım, her şeyden önce kendisini ve yaptığı işi değersiz hissettirir.

Arkadaşınızın işi ve sektörüyle ilgili bilgi ve deneyiminiz olmadığı halde, “Senin iyiliğin için söylüyorum” diyerek sürekli yorum yapmanız onun için moral bozucu olabilir. Özellikle önerileriniz yeni bir masraf gerektiriyorsa… Bunları arkadaşınız da düşündü belki ama küçük bütçelerle iş yaptığı için bazı şeyleri işini geliştirince hayata geçirebilecektir.

Peki işlerine destek olmak ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri için neler yapılabilir?

Sattıkları ürün veya hizmet, her ne ise kendi çevrenize tavsiye edebilirsiniz.

Bütçeniz el veriyorsa satın alabilirsiniz. Hediye edilebilir bir şey ise, satın alıp hediye edebilirsiniz.

Sosyal medya sayfalarını takibe alıp paylaşımlarına olumlu yorumlar yazarak, paylaşımı “kaydet” yaparak, kendi hikayenizde paylaşarak hem etkileşimine, hem de pazarlamasına destek olabilirsiniz. Birkaç yakın arkadaşınızdan da bunu yapmasını rica edebilirsiniz.

Web sitesi bülteni hazırlıyorsa bülten aboneliğine üye olabilirsiniz.

Arkadaşınızı arayıp “Senin için yapabileceğim bir şey var mı?” diye sorabilirsiniz. Örneğin ihtiyaç duyduğu bir konuda ona yardımcı olacak birini tanıyorsunuzdur.

Hayalleri için yola çıkan kişileri desteklemek zor değil. Bir arkadaşım bir iş mi kurmuş? Kitap mı çıkarmış? Albüm mü yapmış? Hemen onun için bir girişimde bulunurum. Kişisel olarak, böyle bir destek vermek için illa tanıdığım olması da gerekmiyor. Instagram’da bu tarz girişimcileri desteklemeye çalışıyorum.

Hepimiz aynı gemideyiz. Bugün birinin hayallerini gerçekleştirmesine siz destek oluyorsanız yarın da birileri sizin içi çaba gösterecektir. İyi şeyler yaparsak iyi şeyler yayılır.

Tüm hayallerinizin gerçek olması dileğiyle