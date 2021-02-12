Kendinden alışveriş yap

Pazarlama dünyasında yaşıyoruz, gün geçmiyor ki aramıza yeni ürünler, yeni girişimciler katılmasın… Çığ gibi büyüyen bu pazarda ürünümüzü doğru

konumlandırma ile ilgili uzmanlardan destek alıyor, araştırıp soruşturuyoruz. Peki yeni

bir girişimcinin ya da girişimci adayının, kendi ürün/hizmet süreçlerini sorgulaması için

şöyle bir yöntem nasıl olurdu?

Hizmetinizi satın almak üzere kendinize bir başvurun bakalım. Satın alma süreçlerinde

neler hoşunuza gidecek nelere sinir olacaksınız? Artık hangi platformdan satıyorsanız

sipariş oluşturun. İletişim, tedarik, paketleme, kargo vs her aşamayı böylelikle en basit yoldan test etmiş olursunuz.

Süreçte aksaklıklar oldu mu? Neler yolunda gitti? Sizin yerinize bir tanıdığınıza alış veriş yaptırıp tüm süreci onun üzerinden de test edebilirsiniz.

Siz işin içindeyken, çözülmesi gereken sorunlarla uğraşırken, dışardan bir göze ihtiyacınız oluyor. Ekibiniz çok iyi olabilir. Bu durum arada bazı şeylerin onların dikkatinden kaçmayacağı anlamına gelmiyor ki bir müşterimiz daha çok yeni böyle bir deneyim yaşadı. Internet sitesindeki bir yanlışlığı gösterdiğimizde “Ekip de fark

etmemiş” dedi. Dışardan bakacak detaycı bir çift göz yoksa sıyrılmaya çalışın kendi

kimliğinizden ve başlayın kendinizi eleştirmeye ya da beğendiğiniz yönlerinizi takdir

etmeye. Kolay değil ama buradaki en önemli kural tamamen ön yargısız ve tarafsız olmaya çalışmak.

Tarafsız ve ön yargısız bir şekilde kendinizin müşterisi olursanız önünüzde artıları eksileri görebileceğiniz harika bir pencere açılacaktır.

Zaman zaman günlük işlerden sıyrılıp işin gidişatına bakmanın birçok sorunun önüne

geçmenin dışında size yeni fikirler, yeni çözüm önerileri getireceğine inanıyorum.

O zaman ilk ödev kendime! Uzun zamandır yapmayı ihmal ettiğim bir şey. Kişisel markamı analiz etmek üzere hemen bizim ajanstan bir teklif isteyeceğim.

Hepimize kolay gelsin…