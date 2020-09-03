Atakan İsminin Anlamı Nedir? Atakan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Atakan ismi erkek çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir. Yeni doğacak çocuğu için bu ismi tercih etmeyi düşünenler anlamlarını ve özelliklerini merak etmektedir. Sizler için Atakan isminin hangi anlamlara geldiğini, Kuran'da geçip geçmediğini ve karakter özelliklerini paylaştık. Böylelikle isim hakkında tüm bilgilere sahip olabilir ve kararınızı verebilirsiniz.
Atakan isminin cinsiyeti erkektir. Dilimize Farsça ve Arapçadan girmiş bir sözcüktür ve telaffuzu kolaydır. İsmin en bilinen anlamı hükümdarlık yapan ata olarak bilinmektedir. Buna ilave olarak farklı manaları da bulunmaktadır.
Atakan Ne Demek?
Atakan ismi sık kullanılan isimler arasında bulunmaktadır. İsmin anlamları da erkek cinsiyetini sembolize etmektedir. Atakan isminin anlamları şu şekildedir:
İleriye atılan
Düşünmeden her işe koşan kişi
İlk, önce doğan
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğüne göre hükümdar olan ata
Taşıdığı kanı atasından alan
Atasının kanındaki güçten barındıran
Atalarının kanından taşıyıp onun soyuna çeken
Ataları hükümdarlık yapanlar ve atalarındaki güçleri taşıyan kişiler
Atakan isminin kökeninin Farsça ve Arapça karışımı olduğu bilinmektedir. İsmin rengi turuncu ve uğurlu sayısı 4'tür. Atakan ismini taşıyan erkeklerin karakter özellikleri ve ismin genel analizi ise şu şekildedir:
Fazla ilgi ve alakadan rahatsız olurlar.
Kuralcı ve planlı olmaya özen gösterirler.
Geleneklerine bağlıdırlar.
Risk almaktan kaçınmazlar.
Sorumluluklarına önem verirler.
Güvenilir ve yardım severdirler.
Detaylarla uğraşmak istemezler.
Hareketli bir yaşam sürmek isterler.
İşkolik ve çalışkandırlar.
İnsanlarla ilk tanıştıklarında mesafelidirler.
Atakan İsmi Kuran'da Geçiyor mu?
Anne ve baba adayları çocuklarına isim arayışına girdiğinde ismin Kuran'da geçip geçmemesine de dikkat edebilmektedir. Kuran-ı Kerim'de birçok isim geçmektedir. Atakan ismi Kuran'daki isimler arasında yer almamaktadır. Buna rağmen İslamiyet’e aykırı anlamlar içermediği için kullanımı caiz görülmüştür ve anlamı asil bir isim olarak kullanımı yaygınlaşmıştır.