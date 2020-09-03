Atilla İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Güçlü ve cesur anlamına gelen Atilla ismi herkes tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle de yeni erkek çocuğu olan anne ve babalar çocuklarına Atilla ismini vermeyi tercih ediyorlar.



Atilla Ne Demek?



Erkek çocuklara verilen Atilla isminin anlamı kahramanlığı simgeler. Türkiye genelinde çok sık kullanılan Atilla ismi aynı zamanda büyük Hun İmparatorunun da adıdır. Tarihte önemli bir yere sahip olan İmparator Atilla'yı seven kişiler çocuklarına da Atilla ismini vermeyi düşünürler. Atilla ismi kahramanlığı ve güçlü olmayı temsil eder. Aynı zamanda Atilla isminin bir diğer anlamı da babacık demektir. Özellikle Atilla isminin anlamlarından bir tanesi de ünlü demektir. Erkek bebek bekleyen aileler çocukları için en iyi ismi vermeyi düşünürler. Bu kapsamda da erkek bebeklere Atilla ismi verilebilir.



Atilla İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Atilla ismi bebeklere verilirken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Kur'an’da ismin geçip geçmediğidir. Aileler buna da oldukça dikkat edebilirler. Atilla ismi ise Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Yapılan incelemelere rağmen Atilla isminin Kur'an’da geçtiği bir ayet bulunmamıştır. Ama Atilla ismi tarih kitaplarında Büyük Hun İmparatoru Atilla'nın ismi olarak çok sık bir şekilde yer alır. Atilla isminin verildiği çocukların ise cesur ve kahraman gibi olması beklenir. Atilla ismine sahip çocuklar ise aynı zamanda enerjik ve girişken bir yapıya da sahip olabilirler. Günümüzde ise Atilla ismi çoğu kişi tarafından tercih edilir.