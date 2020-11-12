Ay Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Ay Çiçeği Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Ay çekirdeği atıştırmalığı aslında ayçiçeği bitkisinden elde edilmektedir. Ayçiçeği bitkisinin içerisinde yer alan tohumlar çeşitli işlemlerden geçerek ay çekirdeği atıştırmalığına dönüşür. Ay çekirdeğinin en büyük faydası ise içerisinde yüklü miktarda E vitamininin olmasıdır. Bu açıdan sağlıkla ilgili çeşitli yararlara sahiptir.

Ay Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ay çekirdeğinin içerisinde yer alan çeşitli lif, vitamin ve besinler sağlık açısından sayısız faydaya sahiptir. Ay çekirdeğinin sağlık açısından faydaları ise şunlardır;

- Ay çekirdeği cildin gençleşmesi ne yardımcı olur.

- İçerisinde bulunan E vitamini kan dolaşımını hızlandırır ve ciltteki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

- İçerisinde bulunan lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

- Kolesterol seviyesini dengede tutar.

- Kilo vermeye yardımcıdır.

- Damar hastalıkları ile kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Özellikle kolesterol dengeleyen yapısı sayesinde damar tıkanıklığını önler.

- E vitamini eksikliği sebebiyle ortaya çıkan hastalıkları azaltır.

- Tırnak kırılması ve saç dökülmesine karşı yararlıdır.

- Panik atak ve depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcıdır.

Ayçiçeği Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Ayçiçeği çekirdeği, içerisinde pek çok mineral, besin ve vitamin yer alır. Özellikle her gün düzenli şekilde tüketilen ay çekirdeği sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçilebilir. Çünkü ay çekirdeği yüksek tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Tansiyonu ve kolesterolü dengede tuttuğu için damarları koruma etkisine sahiptir.

Ayçiçeği içerisinde bulunan liganlar, vücuttaki kan kolesterolünü de düzene sokar. Bu sayede kişilerde görülen kalp krizi riskleri azalmış olur. Bununla beraber ayçiçeği sağlıklı bir bireyin alması gereken günlük e vitamini karşılamaktadır. E vitamini eksikliği sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlıkların tümü ay çekirdeği tüketilerek giderilebilir. E vitamini eksikliğinden dolayı kişilerde saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları ya da cilt yüzeyinde deri döküntüleri ortaya çıkar. Bu durumların üstesinden ayçiçeği tüketerek gelebilirsiniz.

Ay Çekirdeği Nasıl Tüketilir?

Ay çekirdeği tüketimi, özellikle bir atıştırmalık şeklindedir. Günlük olarak bir avuç ayçiçeği tüketerek ayçiçeğinin içerisindeki içerisinde bulunan tüm besinleri alabilirsiniz. Bununla beraber ay çiçeğinden yağda elde edilmektedir. Özellikle ülkemizde en fazla kullanılan yağ çeşitlerinden bir tanesi de ayçiçeği yağıdır. Doğrudan ayçiçeğinin bitkisinin kendisine has olan tohumlarından elde edilir. Fakat ay çekirdeğinin içerisinde bulunan tüm besinleri doğru şekilde almak istiyorsanız öncelikle olarak ay çekirdeğini bir yemiş türü olarak tüketmeniz gerekir. Bu sayede içerisinde yer alan besinleri daha hızlı ve daha doğru şekilde alabilirsiniz.

Ay Çekirdeğinin İçerisinde Bulunan Besinler



Ay çekirdeği atıştırmalığı, sağlık açısından fazlaca faydaya sahiptir. Bunun sebebi ise ay çekirdeklerinin içerisinde bulunan mineraller ve vitaminlerdir. Özellikle ay çekirdeğinin içerisinde şu mineral ve vitaminler yer alır;

- E, B5, B1 ve politik asit içerisinde fazlaca vardır.

- Bununla beraber bakır, magnezyum, fosfor ve selenyum gibi de mineraller yer alır.