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19.02.2021 - 19:02 |

Ayak Altı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak Tabanı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ayaklar günlük aktiviteler nedeni ile çok fazla suistimal edilir. Bu nedenle doğal olarak farklı türde sorunlara maruz kalabilirler. Yaralanmalardan iltihaplanmaya kadar birçok farklı hasar ve arıza türü ayak sorunlarına yol açabilir. Ayak altı ağrısına neden olan detayları derledik...

Ayak Altı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak Tabanı Ağrısına Ne İyi Gelir?
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Ayak altı ağrısı birçok nedenden kaynaklı olabilir. Bu yüzden en başta ağrının sebebini bilmek gerekmektedir.

Ayak Altı Ağrısı Nedir?

Ayakların her biri 26 kemikten oluşur. Bu onları vücudun en karmaşık bölgelerinden biri yapar. Bununla birlikte bir kişi hayatı boyunca tahmini 150.000 mil yürümektedir. Bu sayı aşağı yukarı dünyayı altı kez dolaşmaya eşdeğerdir. Uygun olmayan ayakkabılar, diyabet hastalığı ve yaşlanma gibi durumlar ağrıları etkileyen faktörlerdendir. Tedavi etmek için önce ağrının kökenine inmek gerekmektedir. Ayrıca ayak ağrılarına neden olan diğer durumlar;

Bunyonlar (Halluks Valgus)

Bunyon diye isimlendirilen ayaklarda başparmağın eklem bölgesinde şişlik oluşmasına sebep olan anormalliklerdir. Bu durum, başparmağın içe doğru dönmesine sebep olur. Dar ve topuklu ayakkabıların kullanılması baskıları arttırmaktadır. Bu yüzden bunyonlar kadınlarda daha çok görülmektedir. Bunyonlar ayak ağrılarının başında gelir.

Sıkı veya dar ayakkabılar giymek bunyonların büyümesine neden olur. Ayak kemiğinin ayak başparmağı kemiğiyle buluştuğu yer olan metatarsofalangeal eklem üzerine baskı uygular. Ailede bunyon rahatsızlığı geçmişi olması da risk faktörlerinden biridir. Ayrıca romatoid artrit ya da çocuk felci gibi problemler bunyon geliştirme olasılığını da artırır.

Diyabetik Nöropati

Diyabet hastalarının kan şekerinde dalgalanmalar meydana gelir. Diyabetik nöropati de diyabet sebebi ile ayaklarda hasara neden olan bir rahatsızlıktır. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyeleri sinirlere, özellikle ayaktakilere zarar verebilir. Sigara, alkol ya da ailede diyabetik nöropati öyküsü gibi faktörler ayak ağrılarının artmasına neden olur. Belirtileri ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrıyı içerir.

Batık Tırnaklar

Batık ayak tırnakları genetik ya da yanlış kesim nedenleri ile ortaya çıkmaktadır. Kötü oturan ayakkabılar giymek genellikle ayak tırnaklarının batmasına neden olur. Özellikle üst kısımdan dar olan ya da sıkan ayakkabılar, basınç yaratarak parmakların üzerinde baskı uygular. Bu durumda ayak altı ağrısı meydana gelir.

Plantar Fasiit

Plantar fasiit, topuk ağrısına neden olan en yaygın hastalıktır. Ayağın altındaki ayak kemerini desteklemekle görevli bu bağ, iltihaplandığında ortaya çıkar. Genel olarak net bir nedeni yoktur. Risk faktörleri arasında obezite, çok yüksek bir kavise sahip olmak, oldukça sıkı ve kaslı baldırlara sahip olmak bulunmaktadır. Ayrıca koşmak gibi topuğu devamlı olarak zorlayan aktiviteler sebebi ile de meydana gelir.

Su toplaması

Su toplaması diğer bir adıyla kabarcıklar, en yaygın görülen ayak problemlerinden biridir. Genellikle uzun süre yürüdükten ya da koştuktan sonra, ayaklar terlediğinde ya da doğru ayakkabı tercihi yapılmadığında görülür. Su toplamış bir bölgeyi patlatmamak gerekmektedir. Kendi başlarına iyileşmelerine izin vermemek en iyisidir. Bandaj uygulamak rahatlama sağlayabilir.

Topuk Dikeni

Topuk dikeni, topuk kemiği ile ayak kemeri arasında gelişen bir kalsiyum büyümesidir. Pek çok kişide herhangi bir belirti göstermez. Fakat ağrılı olabilir ve iltihaplanmaya neden olabilir. Topuk dikeninin nedeni ise ayak bağları ve kaslar üzerinde devamlı olarak zorlamadan kaynaklıdır. Ayak ağrısının en büyük nedenlerinden biridir.

Nasırlar

Nasırlar, genellikle ayak veya ayak parmaklarının tabanlarında bulunan kalınlaşmaya yüz tutmuş ya da kalın deri parçalarıdır. İlk başlarda ağrısızdırlar. Bu alanlar cildi korumak ve vücudun su toplamasını engellemek için oluşur. Nasırlar ayak ağrılarının nedenleri arasındadır.

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