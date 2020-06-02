Ayak detoksu nasıl yapılır?

Size ayaklarınızı nasıl detokslayacağınızı söylemeden önce, farklı ayak detoksları hakkında biraz konuşalım. Genel olarak bilinen iki seçenek vardır.



Detoks pedleri

Detoks ayak pedleri, ağır metaller gibi toksinleri çıkarmak amacıyla bir gecede tedavi için ayaklarınızın altına yapıştırılarak uygulanır. Bu teoride harika görünse de detoks ayak pedlerinin etkinliğini veya güvenliğini kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma yayınlanmamıştır. Yani, eğer ayaklarınızı detoks etmenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyorsanız, bu güzellik trendi sadece bir söylentiden oluşuyor olabilir.

Detoks ayak banyoları



Bir başka popüler ayak detoks seçeneği ise detoks banyosudur. Bu, ayaklarınızın kokmasına neden olan bir bakteri birikiminden kurtulmak için kapsamlı bir temizlik için ayaklarınızı ıslatmayı (biraz ayrıntıya dalacağız) içerir.

Bir ayak detoks banyosunun faydaları ağır metaller gibi toksinleri uzaklaştırmak kadar tatmin edici görünmese de, bu kokudan kurtulmaya yardımcı olabilir.



Ayak kokusunun nedeni nedir?

Bir detoks ayak banyosu ile ayaklarınızın kokusunu nasıl durdurabileceğinize girmeden önce, ilk önce kokulu ayaklara neyin neden olduğunu konuşalım.



Bakteri ve mantarlar, sıcak, nemli ve karanlık ortamlarda gelişir, bu nedenle kokulu ayaklara genellikle kapalı ayakkabı ve sıcak hava veya terli bir egzersiz kombinasyonu neden olur.



Kendinize ayaklarınız için detoks banyosu hazırlaya hazır mısınız? İşte yapmanız gerekenler...



“Sirke ayak koklamak için yardımcı olur mu?” Evet! Sirke ve su veya epsom tuzu ve su kombinasyonları, ayak detoksu banyosu için ideal seçimlerdir.



Sirkeyi tercih ederseniz, haftada bir kez, ayaklarınızı 15 ila 20 dakika boyunca karışıma batırın. Beyaz veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Epsom tuzu mu tercih edersiniz: 10 ila 20 dakika bekletin.



Ayaklarınızı kuru tutun

Kokulu ayakların ana suçlularından biri nemdir. Çoraplarınız ve ayakkabılarınızla birlikte ayaklarınızı mümkün olduğunca kuru tuttuğunuzdan emin olun. Ayaklarınız terleme eğilimi gösteriyorsa, elinizde fazladan bir çift çorap bulundurun.