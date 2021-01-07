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07.01.2021 - 01:50 |

Ayak yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Ayak altı yanması için bitkisel çözümler

Çoğunlukla gece meydana gelen ayak yanması, karıncalanma, iğne gibi batma ve kaşınma hissi ile ortaya çıkar. Ayaklardaki yanma hissi, kandaki hemoglobin yüksekliğinden, basma bozukluğundan, şeker hastalığından, böbrek yetmezliğinden, vitamin eksikliğinden ve amiloidoz birikimi ve daha pek çok nedenden kaynaklanabilir. İşte ayak yanmasına iyi gelecek öneriler...

Ayak yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Ayak altı yanması için bitkisel çözümler
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Ayaklarının altının yanması, hemoglobin yüksekliğinden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda vücuttaki ferittin yüksekliği yani vücutta fazla demir depolanması kalp krizine neden olabilir.

Ayak yanmasına ne iyi gelir?

Ayak yanmasını hafifletecek pek çok doğal yöntem bulunuyor. Doğada bulunan pek çok bitkiyi içerek ve ayaklarınıza hafifçe masaj yaparak ayaklarınızın yanma sorununu giderebilirsiniz. Ayak yanmasını bitkisel yöntemlerle hafifletebilir ve gece rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Aynı zamanda gece yatarken çarşafınızın altına bir kalıp beyaz sabun koyarak ayaklarınızın yanmasını hafifletebilirsiniz. Hamile kadınlarda da ayak yanması çok sık görülür. Bu sorunu kaldırmak için hamilelerin bitkisel yöntemleri tercih etmesi öneriliyor.

Ayak Yanması nasıl geçer?

Ayak yanması, her yaştan pek çok kişinin yaşadığı ve hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Günlük hayatta ayakların yanması, genellikle yorgunluk ve stres nedeni ile ortaya çıkar. Fakat geçmeyen ve kronikleşen bir ayak yanması hissediyorsanız bir doktora gitmeniz iyi olabilir. Çünkü bu sağlık sorununun altında başka bir neden yer alabilir. Ayak yanmasını elma sirkesi ya da zencefil ile ayaklarına masaj yaparak geçirebilirsiniz.

Ayak altı yanması için bitkisel çözümler

Ayak yanmasına iyi gelen pek çok doğal besin bulunuyor. Bunlardan birisi olan zencefilin içinde bulunan aktif maddeler, kan dolaşımını hızlandırarak ayaklardaki yanma hissini azaltarak rahatlamanıza yardımcı olur. Bir kaşık zencefil suyu ile bir tatlı kaşılığı ılık Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağını karıştırarak elde ettiğiniz bu karışım ile ayaklarınıza 10-15 dakika boyunca masaj yapabilirsiniz. Buna alternatif olarak da günde 2-3 bardak zencefil çay içerek ayaklarınızın yanmasını önleyebilirsiniz. Aynı zamanda elma sirkesi vücudun PH dengesini düzenleyerek ayaklarınızın ferahlamasını sağlayabilir.

Her gün iki tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suya katarak içtiğiniz zaman ayak yanması büyük ölçüde hafifler. Epsom tuzu da ayaklarınızın rahatlamasına yardımcı olur. Ilık bir leğen içine bir buçuk bardak epsom tozu atarak 10-15 dakika boyunca ayaklarınızı suda beklettikten sonra ayaklarınızın rahatladığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Fakat bu yöntem, kalp hastalığı olanlar ve yüksek tansiyon hastaları için uygun olmayabilir.

Ayak yanmasının nedenleri

Tüm bedenimizi taşıyan ayaklarımız, yanlış ayakkabı seçimi, aşırı yüklenme, stres ve yorgunluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı kimi zaman yanar. Ayak yanmasının başlıca sebepleri;

Yoğun çalışma temposuna bağlı olarak oluşan yorgunluk

Kansızlık

Uzun süre ayakta kalma

Şeker hastalığı

Mantar ve diğer enfeksiyon türleri

Sinir sıkışması

Alerjik nedenler

Kırık ve çıkık

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