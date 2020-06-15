Ayaklarınızdaki ölü deriden nasıl kurtulabilirsiniz?

Uzmanlara göre, banyolarda ve duşlarda ve egzama ve sedef hastalığı gibi cilt koşullarında ayaklarınızı düzenli olarak sıcak suya maruz bırakmak da dahil olmak üzere ayaklarda kuru cilt için birçok potansiyel neden vardır. Kış mevsiminde ise düşük nem ve sıcaklık seviyeleri kombinasyonu ayaklarınızın kurumasına neden olabilir.



Aşağıda, ayaklarınızın üstündeki bu sinir bozucu kuru, soyulmuş cildi yönetmek ve kurtulmak için ipuçları paylaşıyoruz.



Ayak banyoları



Bir küvete veya kovaya ılık su doldurun ve birkaç damla nemlendirici yağ ekleyin. Bir öneriye mi ihtiyacınız var? Argan yağı ile formüle edilmiş bir banyo yağı deneyin! Bu yöntem ayaklarınızı hem nemlendirecek hem de günün yoğunluğunu azaltacak.

Peeling



Yüzünüzdeki ve vücudunuzdaki ölü cilt hücrelerini çıkarmak için peeling yaptığınız gibi, ayaklarınıza da peeling uygulayın. Seçtiğiniz bir ürünü, ölü cildi nazikçe çıkarmak ve yumuşak cildi ortaya çıkarmak için topuklarınıza, ayak parmaklarınıza ve ayaklarınızın yanlarına uygulayın.



Nemlendirin



Ölü cilt hücrelerini yok etmiş olabilirsiniz, ancak işiniz henüz bitmedi. Özellikle ayaklarınız için yapılmış nemlendirici bir ürünü kullanmak ve ayaklarınıza kaybettiği nemi kazandırmak; kuru cilt ve çatlamaların önüne geçecek.



Ayakkabı seçimi

Yürürken ve koşarken tabanda ve topuklarda sürtünme, kuruluğun artmasına neden olabilir. Ölü cildin oluşmasını önlemek için her zaman nemi emen çoraplarla birlikte uygun ayakkabı giydiğinizden emin olun.