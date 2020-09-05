Aybars İsminin Anlamı Nedir? Aybars Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Aybars kökeni Türkçe dayanan etkili isimlerden biridir. Anlamı açısından özellikle çok fazla sevilen isimler arasında geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu ile de erkek çocukları için dikkat çeken isimler içerisinde yer alıyor.



Aybars Ne Demek?



Aybars iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş güzel bir isimdir. Bu kelimelerden biri ay diğeri ise pars olarak öne çıkıyor. Anlamı ise ay gibi güzel ve Pars gibi yırtıcı şeklinde ifade etmek mümkün. Yani hem güzel hem de yırtıcı anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda kelimeler birleşerek Aybars şeklinde günümüze kadar ulaşmış durumda.



Bu anlamları üzerinden erkek çocukları için oldukça etkileyici bir isim şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda baskın karakteri ve bir erkek çocuğa hitap edecek anlamı üzerinden kullanılabilir. Aybars adı tek başına kullanılabileceği gibi ayrıca farklı isimlerle de bir araya getirilebilir. Ancak zaten iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu için, tek başına kullanmak daha doğru bir seçenektir.



Aybars İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Aybars adı kökeni Türkçeye dayanan ve Eski Türk devletlerinde kullanılan bir addır. Kökeni oldukça eskiye dayanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada merak edilen konulardan biri ise Aybars isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Aybars ismi Kur'an'da yer almaz.



Özellikle Hun İmparatorluğuna kadar dayanan ve İmparator Atilla'nın amcasının ismi olan Aybars, tarihi açıdan da oldukça önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.