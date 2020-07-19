Ayçiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Ayçiçeği içerisinde bulundurduğu E vitamini ve B6 vitamini sayesinde vücuda önemli miktarda katkı sağlar. Vücudun bağışıklığına olumlu etkisi bulunan ayçiçeğinin içerisinde türlü karotenoidler ve antioksidanlar da bulunmaktadır. Bunun dışında ayçiçeğinin içerisinde; az miktarda demir, bakır ve çinko bileşenleri yeterli miktarda da sodyum, tiamin, selenyum, magnezyum, fosfor ve manganez bulunmaktadır.



Ayçiçeğinin Anlamı



Ayçiçeğinin bilinen anlamı hayranlık şeklinde tanımlanabilir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



- Ayçiçeğinin kökleri saçak şeklindedir ancak kök sistemi pek güçlü değildir. Bitkinin büyük olmasına karşın ufak ve kesik kökü bulunmaktadır.

- Ayçiçeğinin sapları çok güçlüdür.

- Dik şekilde yetişir. 1 ile 5 metre arasında boyu uzar. 2 metreye kadar boyunun normal olduğunu söylemek kesin olacaktır.

- Odunsu bir yapısı bulunmaktadır.

- Temel sapın üstünde yaprak koltuğundan dal çıkarmaktadır. Dal sayısının yetişme koşullarına ve türüne göre değiştiğini söylemek önemlidir.

- Her dalın ucunda çiçek tablası bulunur. Ancak temel sapın ucundaki tablanın çiçekleri daha önce açılır, tohumları ise daha sonra olgun hale gelir.

- Ayçiçeğinin yaprakları kalp biçimindedir.

- Yaprak sapları genellikle 20 ile 30 santimetre arasında farklılık gösterir.

- Yaprakların kenarları hafif dişlere sahiptir.

- Yapraklar ince tüyler ile kaplıdır.



Ayçiçeğinin faydaları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

- Ayçiçeğinden yapılan yağın besin değeri oldukça zengindir. E vitamini, çinko ve fosfor bileşenlerini içerir.

- Soğuk algınlığının tedavisi için kullanılmaktadır.

- Akne tedavisinde önemli etkileri bulunur.

- Hızlı yara iyileştiren özelliği bulunur.

- Kolesterolü düşürmek için tüketilmelidir.

- Kanserden korur.

- Böbrek, kalp ve diş sağlığına faydalı bir bitkidir.

- Öksürük için çok iyi gelmektedir. Ancak içilirken dikkat edilmesi gerekir.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Ayçiçeğini saksıda yetiştirmek mümkündür. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi olacaktır;



- Ayçiçeği çok toprak seçen bir bitki olmamakla beraber iyi drenaja sahip olan, taban suyu yüksek olmayan zengin toprakları sever.

- Asit oranı çok olan toprakları sevmez. Bu yüzden asitli bir toprakta yetiştirilecekse, toprağa kireç eklemek gerekir.

- Ayçiçeğini sulamak dikkat ister. Çiçeğin baş bölümü ve sapları ıslatılmadan direkt bir şekilde toprağı sulamak gerekir. Aksi halde bitkinin çürüyeceğini söylemek mümkündür.

- Fide şeklinde bulunan ayçiçeği haftada bir kez sulanabilir. Fakat yetişince sulama iki haftada bir defa yapılmalıdır. Sulama zamanı, toprakların yapısına göre belirlenmelidir.

- Ayçiçeğinin 21- 24 arası sıcaklığa ihtiyacı vardır. Çok soğuğa dayanmaz ve soğuk havalara dayanıklı değildir. Ancak aksi halde çok yüksek sıcaklığa dayanabilir.

- Ayçiçeğinin güneşe çok ihtiyacı vardır. Gölgelik alanlarda yetiştirilen ayçiçeği bitkisi, yeteri kadar gelişmez.