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19.07.2020 - 18:42 |

Ayçiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Asteraceae familyasına ait olan Ayçiçeğinin bilimsel ismi Helianthus şeklindedir. İri çiçekleriyle bilinen bu çiçek, bir ya da çok senelik olmak üzere türleri bulunan bir bitkidir. Astercecae'yi papatyagiller familyası olarak tanımlamak mümkündür. Dış görünümü itibariyle, papatyayı andırdığını da söylemek doğru olacaktır. 2 ile 4 metre olarak boy alan ayçiçeğinin hakkında daha fazla bilgi vermek okurlara fayda sağlayacaktır. Ayçiçeğinin anlamı, özellikleri faydaları nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Ayçiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Ayçiçeği içerisinde bulundurduğu E vitamini ve B6 vitamini sayesinde vücuda önemli miktarda katkı sağlar. Vücudun bağışıklığına olumlu etkisi bulunan ayçiçeğinin içerisinde türlü karotenoidler ve antioksidanlar da bulunmaktadır. Bunun dışında ayçiçeğinin içerisinde; az miktarda demir, bakır ve çinko bileşenleri yeterli miktarda da sodyum, tiamin, selenyum, magnezyum, fosfor ve manganez bulunmaktadır.

Ayçiçeğinin Anlamı

Ayçiçeğinin bilinen anlamı hayranlık şeklinde tanımlanabilir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

- Ayçiçeğinin kökleri saçak şeklindedir ancak kök sistemi pek güçlü değildir. Bitkinin büyük olmasına karşın ufak ve kesik kökü bulunmaktadır.
- Ayçiçeğinin sapları çok güçlüdür.
- Dik şekilde yetişir. 1 ile 5 metre arasında boyu uzar. 2 metreye kadar boyunun normal olduğunu söylemek kesin olacaktır.
- Odunsu bir yapısı bulunmaktadır.
- Temel sapın üstünde yaprak koltuğundan dal çıkarmaktadır. Dal sayısının yetişme koşullarına ve türüne göre değiştiğini söylemek önemlidir.
- Her dalın ucunda çiçek tablası bulunur. Ancak temel sapın ucundaki tablanın çiçekleri daha önce açılır, tohumları ise daha sonra olgun hale gelir.
- Ayçiçeğinin yaprakları kalp biçimindedir.
- Yaprak sapları genellikle 20 ile 30 santimetre arasında farklılık gösterir.
- Yaprakların kenarları hafif dişlere sahiptir.
- Yapraklar ince tüyler ile kaplıdır.

Ayçiçeğinin faydaları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.
- Ayçiçeğinden yapılan yağın besin değeri oldukça zengindir. E vitamini, çinko ve fosfor bileşenlerini içerir.
- Soğuk algınlığının tedavisi için kullanılmaktadır.
- Akne tedavisinde önemli etkileri bulunur.
- Hızlı yara iyileştiren özelliği bulunur.
- Kolesterolü düşürmek için tüketilmelidir.
- Kanserden korur.
- Böbrek, kalp ve diş sağlığına faydalı bir bitkidir.
- Öksürük için çok iyi gelmektedir. Ancak içilirken dikkat edilmesi gerekir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Ayçiçeğini saksıda yetiştirmek mümkündür. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Ayçiçeği çok toprak seçen bir bitki olmamakla beraber iyi drenaja sahip olan, taban suyu yüksek olmayan zengin toprakları sever.
- Asit oranı çok olan toprakları sevmez. Bu yüzden asitli bir toprakta yetiştirilecekse, toprağa kireç eklemek gerekir.
- Ayçiçeğini sulamak dikkat ister. Çiçeğin baş bölümü ve sapları ıslatılmadan direkt bir şekilde toprağı sulamak gerekir. Aksi halde bitkinin çürüyeceğini söylemek mümkündür.
- Fide şeklinde bulunan ayçiçeği haftada bir kez sulanabilir. Fakat yetişince sulama iki haftada bir defa yapılmalıdır. Sulama zamanı, toprakların yapısına göre belirlenmelidir.
- Ayçiçeğinin 21- 24 arası sıcaklığa ihtiyacı vardır. Çok soğuğa dayanmaz ve soğuk havalara dayanıklı değildir. Ancak aksi halde çok yüksek sıcaklığa dayanabilir.
- Ayçiçeğinin güneşe çok ihtiyacı vardır. Gölgelik alanlarda yetiştirilen ayçiçeği bitkisi, yeteri kadar gelişmez.

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