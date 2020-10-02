Ayesha Curry, bir günde nasıl besleniyor?

23 Mart 1989 doğumlu Ayesha Disa Curry'nin mutfak kariyeri, profesyonel aşçılık eğitimi almamasına rağmen 2014 yılında başladı. Ayesha, yaptığı televizyon programında ve sosyal medyada çok iyi geri dönüşler aldı.



Aynı zamanda 3 çocuk annesi olan Ayesha Curry, güzelliği ve beslenmesine de çok dikkat ediyor.



Curry, güne sıcak bir kahve ile başlıyor. Bazen kahvesine vanilyalı bir krema katıyor.



Ayesha Curry de son dönemlerde popüler olan ''aralıklı oruç'' beslenme tarzını izliyor. Aralıklı şekilde oruç tuttuğu günlerde kahve içmiyor. Aralıklı oruç tuttuğu günlerde yiyecek tercihlerini sağlıklı yağlar içinden yapıyor. Böylece gün boyunca beyninin yorulmadan çalıştığını belirtiyor.



Öğün olarak ise en sık tercih ettiği yemeğin dereotu, biber, arpacık ve mısırlı füme somon karışımı olduğunu söylüyor. Bunu yapmıyorsa, kızarmış hamurlu doyurucu bir kabuklu deniz ürünleri kahvaltısını tercih ediyor.



Ailesi ve kendi için tercih ettiği tariflerin mutlaka sağlıklı ancak lezzetli olduğunu belirtiyor.