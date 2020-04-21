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21.04.2020 - 18:12 |

Ayın Evreleri Nasıl Olurşur? Kısaca Ayın Evrelerinin Oluşumu

Ay'ın, Dünya çevresindeki hareketi Ay'ı gökyüzündeki şekli değiştiriyormuş gibi gösteriyor. Dünyadan Ay'ın ince bir hilalden tam bir dolunaya döndüğünü ve daha sonra tekrar ince bir hilal haline geldiği görülebilmektedir. Bu hareketliliğe ve şekil değiştirmeye ayın evreleri denir. Ay'ın evreleri, Ay ve Güneş'in gökyüzünde hizalanması ile meydana gelir. İşte ayın evrelerine ait oluşum süreçleri ve detayları

Ayın Evreleri Nasıl Olurşur? Kısaca Ayın Evrelerinin Oluşumu

 Ay fazı, güneş tarafından ne kadar aydınlatıldığına bağlı olarak Dünya'dan görebileceğiniz Ay miktarı olarak ifade edilir. Bu miktar ise her gün değişmektedir. Ayın evreleri, yeni aydan başlayarak bir döngüde devam eder. Yeni Ay'dan Dolunay'a, Ay'ın evresinin tam bir döngüsü yirmi dokuz buçuk günde tamamlanır.

Ayın Evreleri Nasıl Oluşur?

Ayın evreleri, Güneş ve Dünya ile ilgili konumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ay, Dünya'nın etrafında hareket ederken, Ay'ın yüzeyinin parlak kısmı farklı açılarda görülür. Bunlara ise Ay'ın evreleri denir.

 Ay, Güneşten gelen ışığı yansıttığı için aydınlıktır. Yani aslında ayın kendine özgü bir ışık kaynağı bulunmamaktadır. Bu durumda Ayın güneşe bakan kısmı aydınlık olur. Güneşten uzağa bakan kısım ise karanlıkta kalır.

Kısaca Ayın Evrelerinin Oluşumu

Ay'ın kendi ışığını yaratamadığını ifade etmiştik. Işık kaynağı Güneştir ve Güneş her zaman Ay'ın yarısını aydınlatmaktadır. Bizler Dünyadan ayın her zaman aynı tarafını görüyoruz. Bu durumda aslında ayın karanlık yüzünün de olmadığı ortaya çıkıyor.

Güneş, Ay'ın dünyanın etrafında dönen farklı taraflarını aydınlatıyor. Fakat dünyadan aynı taraf göründüğü için Ay'ı farklı şekillerde görüyoruz. Peki, Ay'ın evrelerinin isimleri nelerdir?

*Yeni Ay; ilk birincil aşamadır ve Güneş ve Ay'ın karşı tarafında Güneş ve Dünya ile hizalandığı an gerçekleşir.

*Yeni Ay'ın ilk ara aşamasından sonra Ay'ın ince bir şeridinin görünür hale geldiği an ise Hilal’dir.

*İlk Çeyrek; Ay, Dünya'nın yörüngesinin ilk çeyreğine ulaştığı an olarak ifade edilir. Ay'ın yüzeyinin tam olarak yarısının aydınlandığı andır. Bu neden ile ilk Çeyrek denir.

*Son Çeyrek; İlk Çeyrekte Ay'ın yarım daire şeklinden daha büyük olduğunu biliyoruz son çeyrek ise yarım daireden büyük fakat dolunaydan da küçük olan evredir.

*Dolunay; Ayın tam bir daire biçiminde göründüğü andır. Güneş ayın neredeyse tamamını aydınlatmaktadır.

 

 

 

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