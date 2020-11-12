Ayranın Faydaları Nelerdir? Ayran İçmek Neye İyi Gelir?

Ayran, yalnızca yoğurt ve su kullanılarak yapılan bir içecek değildir. Pek çok faydası bulunmaktadır. Hastalıklara iyi gelmesiyle de bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında serinleten ve susatmayan bir içecek olduğu için tercih edilmektedir.

Ayranın Faydaları Nelerdir?

Çocuklarda gelişime yardımcı olur.

Sindirimi desteklediği için vücuda yararlıdır.

Tuz kaybını önleyerek tansiyon düşüklüğüne iyi gelir.

Harareti giderdiği için yaz aylarında su eksikliğini hissettirmez.

Su kaybını giderdiği için rahatlatıcı özelliği vardır.

Tok tutma özelliği diyet yapan kişilerin açlığını yatıştırır.

Probiyotiktir, bu sayede bağırsak sağlığını güçlendirir.

Süt ürünü olduğu için Kalsiyum ihtiyacını giderir.

İçinde bulunan D vitamini sayesinde anemiye yakalanmayı önler.

Riboflavin içerdiği için hormon ve enzimlerin salgılanmasını kolaylaştırır.

Kolestreol dengesini düzenler.

Kan basıncını düşürerek rahatlatıcı özelliği bulunur.

Ayran İçmek Neye İyi Gelir?

Ayran içinde bulunan yoğurt sebebiyle düzenli olarak tüketilmesi gereken bir içecektir. Vücut sağlığına olumlu etkileri bulunmasına rağmen fazla tüketimi tansiyonun yükselmesine neden olur.

Ayran, midedeki asit seviyesini düzenler. Kolesterol ve tansiyon dengesini ayarladığı için bu hastalıklara yakalanmayı engeller. Kabızlık ve ishal gibi durumlarda içerdiği probiyotikler sayesinde iyileştirici etki yaratır. Gastrite iyi geldiği için mide rahatsızlığı olanlar tarafından özenle tüketilmesi gerekir.

Ayran, cilt hastalıklarında tedavi yöntemi olarak da kullanılabilir. Ayrıca bakım maskesi olarak kullanıldığında cildi temizler. Güneş ve ateş yanıklarında acı giderici, uyuşturucu etkisi bulunur. Böylelikle hem iç organların hem de cildin sağlığını olumlu yönde etkiler.

Ayran Nasıl Yapılır?

Ayran yapımında püf nokta yoğurdun suyun içinde tam olarak erimesidir. Aksi taktirde ayranın içinde yoğurt parçaları heterojen şekilde kalır ve içimi zorlaşır.

Ayran yapmak için derin bir kap gereklidir. Bu kabın içine yeterli miktarda yoğurt eklenmelidir. Bir çatal ya da çırpıcı yardımıyla yoğurt çırpıldıktan sonra üzerine soğuk su eklenerek karıştırılmalıdır. Ayranın kıvamı çok yoğun ve çok akışkan olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yeterli tuz eklendikten sonra yeniden karıştırılmalıdır. İsteğe göre içine taze veya kuru nane eklenebilmektedir.

Fazla Ayran Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi fazla ayran tüketmenin de çeşitli zararları bulunur. Bu zararların en çok görülen etkisi bağırsak sorunlarıdır. Probiyotik içeren ayran, bağırsaktaki bakterilerin artmasını sağlar. Bu sebeple kabızlık ve ishal gibi sorunlar oluşabilmektedir.

Ayran, tuzlu bir içecektir. Fazla tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bu durumda çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi durumlar oluşur. Tansiyon düşürücü ilaç ve yiyecekler tansiyonun dengelenmesi sağlanabilir.

Ayran Nasıl Tüketilmelidir?

Ayran, yoğurt ve süt ürünü olduğu için tüketirken mutlaka son kullanma tarihine bakılması gerekir. Son kullanma tarihi geçen ürünler zehirlenmelere sebep olabilmektedir. El yapımı bir ayran içiliyorsa mutlaka kullanılan yoğurdun tarihine bakılmalıdır.

Ayran, istenildiği zaman tüketilebilen bir içecektir ve ulaşılması oldukça kolaydır. Ancak doğal gıda miktarı azaldığı için katkı maddesi içermeyen ayranlar tercih edilmelidir. Ev yapımı ayranlara öncelik verilmelidir.