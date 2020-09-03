Ayşenur İsminin Anlamı Nedir? Ayşenur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Eski zamanlardan bugüne kadar sık sık kullanılan Ayşenur isminin anlamı bilindiği üzere rahat ve de huzur içerisinde yaşayan güzel bir kadın anlamına gelmektedir. Aslen bu kelimenin kökeni Arapça olmaktadır.



Ayşenur Ne Demek?



Günümüzde Ayşenur ismi aslen Ayşe ve nur isimlerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu isme sahip olan kişilerin karakterinin en belirgin özelliği gene olarak liderliktir. Bu kişiler insanları sürekli kontrol etmekten ve yaşanan olayların yönlerini belirlemekten hoşlanmaktadırlar. Bu kişiler sadece yaşanan olayları organize etmeyi severler. Bu nedenle kız çocuklarına Ayşenur ismini veren aileler oldukça şanslıdır. Çünkü bu çocuklar geleceğin birer yönetici adayı olabilirler. Nerede ve nasıl davranacağını çok iyi bilirler.



Ayşenur ismi etrafındaki kişilere genel anlamda güven vermekte olan bir isimdir. Arapça kökene sahip olan bu ayşenur ismi aynı zamanda organizasyon ve idare edicilik gibi becerilere de sahip olan kişiler olmaktadır. Bu ismin pozitif olan taraflarına bakılacak olur ise; Sorumluluk duyguları gelişmiş, sistematik çalışma yapan ve düzenli kişilerdir. Bu ismin negatif tarafları ise doğmatik yaklaşımlar yapması ile bilinir. Ayrıca bu isimdeki kişiler oldukça baskın karakterli kişilerdir. Bu nedenle rahatlıkla bu ismi koymalısınız.



Ayşenur İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Ayşenur ismi Arapça bir kökene sahip olmaktadır. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette geçmemektedir. Fakat bu ismi kişilerin kız çocuklarına vermelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.