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05.09.2020 - 04:54 |

Aysima İsminin Anlamı Nedir? Aysima Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Aysima son zamanların en merak edilen isimleri arasında geliyor. Özellikle internete bakıldığı zaman en çok araştırılan isimlerden biri olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Peki, Aysima isminin anlamı nedir? Aysima ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Aysima İsminin Anlamı Nedir? Aysima Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Aysima ismi kökeni hem Arapça hem de Türkçeye uzanan güzel bir addır. Bu isim kız çocukları için kullanılır ve rengi pembedir. Güzel anlamı ile beraber ilgi çeken okunuşu üzerinden pek çok ebeveynin dikkatini çekmiş durumda.

Aysima Ne Demek?

Aysima çok güzel ve özel anlamları ile beraber umut saçan etkili isimler arasında yer almaktadır.

- Çevresi ve yüzü ay gibi parlak olan.
- Nurlu ve ışıkla.
- Kutlu ve uğurlu olan.

Bu şekilde oldukça hoş ve güzel anlamları ile beraber Aysima adını kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de yavaş yavaş ilgi çeken ve ön plana çıkan bu isim, aslında çok uzun yıllardan bu yana Türkçede yer almaktadır.

Ayrıca Aysima ismi Arapçada kelime olarak da kullanılmaktadır. Bu doğrultuda kelime anlamı yine yukarıdaki anlamları üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Ancak Türkçede sözcük anlamından çok kız çocukları adına isim olarak öne çıkıyor.

Bu güzel isim genelde tek başına kullanılır. Ancak eğer doğru isim bulunur ise önüne veya arkasına ekleyerek güzel bir bütünlük sağlamak mümkün.

Aysima İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Aysima köken olarak hem Arapça hem de Türkçe bir isimdir. Okunuşu ve anlamı ile çok sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu isim konusunda ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği merak edilmektedir. Aysima ismi Kur'an'da yer almaz.

Pozitif ve hoş anlamı ile beraber kız çocuklarına verilebilecek en güzel isimlerden biri olarak Aysima öne çıkıyor. Anlamı ile beraber özellikle telaffuzu üzerinden birçok anne ve babanın ilgisini çekmiş durumda.

 

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