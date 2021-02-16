B1 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? B1 Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

B vitamininin her grubunun vücut için etkisi farklı olduğundan, hangi gıdalarda olduğu araştırılarak tüketilmesi gerekir.

B1 Vitamini Nedir?

B1 Vitamini tiamin olarak ta bilinen ve B vitamininin alt grubu olan vitaminlerden bir tanesidir. Vücuttaki tüm hücreler tarafından kullanılır. Tükettiğimiz gıdaların kullanılabilmesi için enerjiye dönüşmesi gerekmektedir. B1 vitamini de bu görevi yerine getirir. B1 vitamini pek çok gıda ile alınabilir. Gıdalardan alımı yeterli olmadığından dışarıdan takviye edilmesi söz konusu olabilir. Bunun için doktor kontrolünde bazı tetkiklerin yapılması doğru olacaktır.

B1 Vitamini Ne İşe Yarar?

B1 Vitaminin tüketilmesi vücut fonksiyonları açısından önemlidir. Faydalarını şu şekilde saymak mümkündür;

Dolaşım sistemi rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini dengeler

Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kap sağlığını olumlu yönde etkiler.

Vücuttaki kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

B1 Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

B1 vitamini eksikliği pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir. Diyabet, HIV, böbrek sorunları yaşayan kişiler için B1 vitamini daha fazla önem taşır. Fakat B1 vitamini eksikliği durumunda, bariz bir belirti görülmez. Bu da eksikliğinin tespitini zorlaştırabilir. B1 vitamini kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Kişilerin stres düzeyini azaltmada önemli rol oynar. İştahsızlık problemi olan kişilerin bu durumun üstesinden gelmesine yardım eder. B1 vitaminin eksikliği durumunda yaşanabilecek durumları şöyle sıralayabiliriz;

Sinir sistemi ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Kalp ve damar sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir.

Mide ve bağırsak problemleri baş gösterebilir.

Vücudun enerjisi düşer. Kişi kendini gün içerisinde yorgun ve bitkin hisseder.

Kişiler streslerini yönetme konusunda başarısız olabilirler.

Kan hücrelerinin üretimi azalabilir.

B1 Vitamini Hangi Gıdalarda Vardır?

B1 vitamini hayvansal ve bitkisel olan pek çok gıdadan alınabilmektedir. Vücudun B1 eksikliğini tespit etmek için bir doktora başvurmak doğru olacaktır. Şu besinlerin yapısında bulunur;

Makarna

Kuruyemiş

Yoğurt, süt, kefir

Sakatat

Ton balığı

Kırmızı et

Mercimek

Ispanak

Bezelye

Havuç

Tüm bu gıdalar dengeli olarak tüketilmelidir. Meyve ve sebzenin günde 5-6 porsiyon tüketilmesi vücut için zaten sağlıklıdır. Vitaminlerin etkisini arttırabilmek için pişirme yöntemlerine de özen göstermek gerekir. Kızartmak, fazla pişirmek besin değerlerini kaybetmelerine neden olur. Bu durumda B1 içinde bulunan tiamin alımı engellenecektir. B1 vitamini suya geçen bir vitamindir ve uzun süre pişirilmesi etkisini kaybettirir.