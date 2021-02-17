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17.02.2021 - 17:16 |

B6 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? B6 Vitamininin Eksikliği Neden Olur?

Vücudun sağlıklı olmasını sağlamak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uygulanarak vücudun ihtiyacı olan besinlerin alınması gerekir. Besinlerin yapısında yer alan protein, karbonhidrat ve yağlar makro besinleri oluştururken vitamin ve mineraller ise mikro ögeleri oluşturur. B6 vitamini nedir? Ne işe yarar? İşte, tüm detaylar...

B6 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? B6 Vitamininin Eksikliği Neden Olur?
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Vitamin ve mineraller, vücutta düzenleyici işlev yaparak vücutta pek çok fonksiyonun yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar. Vitamin ve minerallerin görevini tam olarak yerine getirememesi durumunda insan sağlığı bozulur ve çeşitli semptomlar ortaya çıkar.

B6 Vitamini Ne İşe Yarar?

B6 vitamini, B grubu vitaminleri arasında yer alan besinlerde ve vitamin suplementleri içerisinde bulunan bir piridoksin ve vitamin olarak adlandırılır. B6 vitaminin hormonal sistemi, kan üretimi, bağışıklık sistemi ve bağışıklık sistemi gibi pek çok alanda önemli bir rol üstlenir. Besinlerle B6 vitaminin yeterince vücuda alınamaması, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı zamanda sindirim sisteminde emilimin yeterli olmaması gibi nedenler sonucunda piridoksine ihtiyacını karşılar.

B6 Vitaminin Eksikliğinin Neden Olur?

B grubu vitaminlerinden olan B6 vitamini, protein mekanizmasında protein olarak büyük bir görev üstlenir. Aynı zamanda bu vitamin, suda çözülebilen nörotransmitterlerin sentezinde önemli bir rol oynayan vitamin türüdür. Piridoksin, piridoksamin ismi verilen ve besinlerin yapısında piridoksal farklı formlarda bulunabilir. B6 vitaminin tam olarak kullanılabilmesi için vücuda yeteri kadar alınması gerekir. Aynı zamanda çok hassas bir vitamin türü olan B6 vitamini, yüksek ısı, güneş ışığı, bazik ortam, pişirme ve çeşitli etkenlere maruz kalma sonucunda çok kolay bozularak işlevini yitirebilir.

B6 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

B6 vitamini eksikliği, iki farklı durumdan kaynaklanabilir. Bunlardan birincisi düzensiz ve dengesiz beslenme, düşük kalorili bir beslenme programı uygulama ve B6 vitamin içeriği yüksek olan besinlerin az tüketilmesinden dolayı vücuda yeteri kadar alınamamasıdır. İkinci neden ise, sindirim sistemini ve besin emilimini etkileyen bir hastalıktan ya da vücuda alınan besinlerden yeterli olarak yararlanılamamasından kaynaklanır. B6 vitamini eksikliklerinin başlıca nedenleri ise:

Kırmızı kan hücrelerinin azalmaya başlaması ile ortaya çıkan kansızlık (anemi)

Sürekli halsizlik, yorgunluk ve enerji düşüklüğü

Hamilelikte görülen sabah bulantısı

Deri döküntüleri

Dudaklarda, dudak çevresinde ve ağız kenarlarında kurumalar ve döküntüler

Bebeklerde sürekli huysuzluk ve huzursuzluk

Konsantrasyon kaybı, bilinç bulanıklığı ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlar

Bağışıklık sisteminin zayıf olmasına bağlı olarak sık geçirilen enfeksiyon hastalıkları

El, ayaklarda ve parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi

B6 Vitamini Nelerde Var?

B6 vitamini, pek çok besin türünde yer alan bir vitamin türüdür. Yeterli ve dengeli beslenme sayesinde vücuda yeteri kadar B6 vitamini alınabilir. İhtiyaç tam anlamı ile karşılanabildiği zaman ekstra B6 vitamin takviyesi alınması gerekmez. Emzirme, hamilelik, sindirim ve emilimi etkileyen durumlar söz konusu ise, beslenme programında B6 vitaminini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. B6 vitamini şu besinlerde çok miktarda yer alır:

Nohut başta olmak üzere kuru baklagiller

Kırmızı ve beyaz et

Süt ve süt ürünleri

Yumurta

Balık ve deniz ürünleri

Muz ve avokado

Ispanak, havuç, bezelye, karnabahar ve tatlı patates

Tam tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri

Kabuklu kuruyemişler

B6 Vitamini Faydaları

B6 vitaminin insan sağlığı üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunur. Tüm bu olumlu etkilerden yararlanabilmek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi ve B6 vitaminin vücuda yeteri kadar alınması gerekir. B6 vitamini beyin ve sinir sistemi sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu büyük ölçüde önler. Göz sağlığının korunmasında önemli görev alır.

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