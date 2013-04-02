Baba adaylarına altın tavsiyeler

Özellikle hamileliğin ilk üç ayında erkeklerin eşlerine maksimum ilgi ve alaka göstermesi gerekir. Kadınların hamilelik döneminde inanmak istediği ve sizin ikna etmeniz gereken olaylar sıkça yaşanacaktır.



Eşinize sık sık çiçek alın. ''Kilo aldım çirkinleştim'' gibi şeyler söylediğinde, onu güzel olduğuna ikna edin, kendini kötü hissetmesini engelleyin.



Doktor kontrollerinde eşinizi yanlız bırakmayın. Her zaman birlikte olduğunuzu hissettirin.



Bebek odası hazırlamak, bebeğe alınacak eşyalarda yardımcı olmak eşinizi bu zor dönemde mutlu edecek haraketler arasındadır.



Doktor müsade edene kadar cinsellik ilişkiye girmek için zorlamayın.





Özellikle ev işlerini üstlenin.



Eşinizin psikolojik açıdan dengesiz durumları olacaktır. Örneğin durup dururken ağlayabilir veya normalde sinirlenmeyece bir olaya aşırı tepki gösterebilir. Bu durumları soğukkanlı ve anlayışla karşılamanız huzurunuzun bozulmaması açısından çok önemli.



Baba adayları için bunları yapmak son derece zor olasada bebeğinizle geçireceğiniz güzel günleri düşenerek kendizi sıkça motive edebilirsiniz.





