'Baba' çocuklar için ne kadar önemli?

Anneler kadar babalar da çocukların hayatında aktif rol almalı. Çocukların deneyimlerine, hayatlarına tanık olmaları, özellikle çocuklarının çevreyi keşfetmeye yatkın oldukları yaşamın ilk yıllarında babaların rolleri ve etkileri oldukça önemli.

Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocuğun ileride akranlarıyla iletişiminin de sağlıklı olduğunun biliniyor.



Anneler yalnızca kız çocukları için rol model veya babalar erkek çocukları için rol model değildir. Çocuklar, ilk tanıştıkları sosyal çevre olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemleyip öğrenir. Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli.



Güven veren bir baba tutumu çocuğun güven duygusunun gelişimi için çok önemli



Babanın çocukları ile ilişkisi çocuğun kendisine olan saygısını da destekler. Destekleyen ve güven veren bir baba tutumu çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması için ve güven duygusunun gelişimi için önemlidir. Özellikle yakınlık göstermeyen babanın kız çocukları ileride kendine daha az güvenir ve karşı cinsle olan iletişiminde problemler yaşayabilir.

Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde problemler yaratabilir. Babaları uzakta olan veya yanlarında olmasına rağmen babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu başka şeylerle kapatmaya çalışırlar. Baba olmak için biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o ilişkiyi kurabilmek çok önemlidir.



Babanın iletişime açık olması önemli

Günümüzde değişen şartlarla babanın ailedeki görevleri de yeniden şekillendi. Günümüz babaları çocuklara iyi bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, ev işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan ve daha uyumlu bir profil çizmekte. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli.



Her günün özel bir günmüş gibi geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, son yıllarda özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi amacıyla planlanan hediye veya organizasyonların popülaritesinin Babalar Günü gibi özel günlerin doğallığını bozabildiğini belirterek Babalar Günü’nde babaları mutlu etmek için önerilerde bulundu:



• Babalar gününde babanızla birlikte güzel ve huzurlu bir kahvaltı yapabilirsiniz.

• Onu çok gitmek istediği, keşfetmek istediği veya özlediği bir yere götürebilirsiniz.

• Eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

• Ona okumaktan hoşlandığı türde kitaplar hediye edebilirsiniz.

• Planlı yaşamayı seven bir babanız varsa ona özel hazırlatacağınız bir ajanda hediye edebilirsiniz.

• Babanız virüs nedeniyle evden çıkamıyorsa ona yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir görüntülü görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz. Böylece karantina sebebiyle evde kendini yalnız, sıkılmış ve unutulmuş hissetmeyecektir.

• Hepsinden önemlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle aktarmanız.



Sevgiden daha güzel ve anlamlı bir hediye yoktur.