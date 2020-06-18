Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri 'Baba' çocuklar için ne kadar önemli?
18.06.2020 - 11:20 |

'Baba' çocuklar için ne kadar önemli?

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, Babalar Günü vesilesiyle “baba” olmanın önemine değinerek, babaların çocukları için önemini paylaştı.

'Baba' çocuklar için ne kadar önemli?
ABONE OL

Anneler kadar babalar da çocukların hayatında aktif rol almalı. Çocukların deneyimlerine, hayatlarına tanık olmaları, özellikle çocuklarının çevreyi keşfetmeye yatkın oldukları yaşamın ilk yıllarında babaların rolleri ve etkileri oldukça önemli.

Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocuğun ileride akranlarıyla iletişiminin de sağlıklı olduğunun biliniyor.

Anneler yalnızca kız çocukları için rol model veya babalar erkek çocukları için rol model değildir. Çocuklar, ilk tanıştıkları sosyal çevre olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemleyip öğrenir. Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli.

Güven veren bir baba tutumu çocuğun güven duygusunun gelişimi için çok önemli

Babanın çocukları ile ilişkisi çocuğun kendisine olan saygısını da destekler. Destekleyen ve güven veren bir baba tutumu çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması için ve güven duygusunun gelişimi için önemlidir. Özellikle yakınlık göstermeyen babanın kız çocukları ileride kendine daha az güvenir ve karşı cinsle olan iletişiminde problemler yaşayabilir.

Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde problemler yaratabilir. Babaları uzakta olan veya yanlarında olmasına rağmen babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu başka şeylerle kapatmaya çalışırlar. Baba olmak için biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o ilişkiyi kurabilmek çok önemlidir.

Babanın iletişime açık olması önemli

Günümüzde değişen şartlarla babanın ailedeki görevleri de yeniden şekillendi. Günümüz babaları çocuklara iyi bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, ev işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan ve daha uyumlu bir profil çizmekte. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli.

Her günün özel bir günmüş gibi geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, son yıllarda özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi amacıyla planlanan hediye veya organizasyonların popülaritesinin Babalar Günü gibi özel günlerin doğallığını bozabildiğini belirterek Babalar Günü’nde babaları mutlu etmek için önerilerde bulundu:

• Babalar gününde babanızla birlikte güzel ve huzurlu bir kahvaltı yapabilirsiniz.
• Onu çok gitmek istediği, keşfetmek istediği veya özlediği bir yere götürebilirsiniz.
• Eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
• Ona okumaktan hoşlandığı türde kitaplar hediye edebilirsiniz.
• Planlı yaşamayı seven bir babanız varsa ona özel hazırlatacağınız bir ajanda hediye edebilirsiniz.
• Babanız virüs nedeniyle evden çıkamıyorsa ona yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir görüntülü görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz. Böylece karantina sebebiyle evde kendini yalnız, sıkılmış ve unutulmuş hissetmeyecektir.
• Hepsinden önemlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle aktarmanız.

Sevgiden daha güzel ve anlamlı bir hediye yoktur.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklik yapmamanızda fayda var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Sanatsal aktivitelerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Öğleden sonra işleriniz hareketlenmeye başlayacaktır. Eğitimler yoğunlaşabilir. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Kendinize zaman ayırmak ve zevk aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde maddi kaynaklarınızla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatleriniz sakin geçirmenizde fayda var. Gizli kalmış konular gündeminize gelebilir. Kafa karışıklığına yol açabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi çok daha hızlı çözebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü zevk aldığınız konulara taşıyabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde arkadaşlarınızla sakin zamanlar geçirmek günü değerlendirmek için uygun olabilir. Sabah saatlerindeki aksamalar sizi rahatsız edebilir. Sanatsal olaylarla ilgilenmek ve kendinizi akışa bırakmak hoşunuza gidebilir. Öğleden sonra gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir ve gündeminiz değişebilir. Elinizde olmayan nedenlerle hızlı olmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde işlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Eskiden kalmış ufak tefek işlerinizi toparlamanız için iyi bir fırsat olabilir. Ofis içi dedikodular yoğunlaşabilir. İlerleyen saatlerde iletişimde artışlar olacaktır. İşlerinizi toparlamak için daha hızlı olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Güne sakin bir başlangıç yapabilirsiniz. Yabancılar ilgili konular gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Öğleden sonra iş hayatınızda iletişim trafiği yoğun olabilir. Menfaatler ön plana geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapmayı planladığınız ortaklı işleri öğleden sonraki zamanlara bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yaratıcı konularla ilgilenmek gün içindeki boş zamanlarınızı doldurmak için iyi bir fırsat olabilir. İlerleyen saatlerde yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yoğunlaştığınız konuları bitirebilmeniz için hızlanmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hayal gücünün derinliklerine dalmak isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız işlerle uğraşmak için zamanlar yaratmalısınız. İlerleyen saatlerde konu ortak paylaşımlı işlere gelebilir. Kendinizi fazla yormadan işlere hızlıca çözümler bulmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Koşullarınızda yavaşlamalar olabilir. Sabah saatlerinde işleriniz toparlayabileceğiniz zamanlar var. İlerleyen saatlerde iş akışınız hızlanabilir. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Konuşmalarınızda ve yazışmalarınızda yoğunlaşma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı kullanmanız için çok uygun zamanlar var. İşlerinizdeki yavaşlama kendinize zaman ayırmanıza neden olabilir. Hayal gücünüzü somutlaştırmak günün ilerleyen saatlerinde bunları çalışma ortamınıza taşımak sizin için çok kolay olacaktır. Çalışma arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Menfaatler ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde zaman geçirebilir veya evinizle ilgili işlerin peşinde koşturabilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalara karşı moralinizi bozmamaya çalışın. İlerleyen saatler daha akıcı enerjiler söz konusu. Hayatınızdaki güzellikleri keşfetmek için biraz daha sakin kalmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde konuşmalar ve yazışmalar artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlardasınız. Güzel şeyler hakkında konuşup, özel zevklerinizle ilgilenmek ve yakın çevrenizle olmak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYengeç Güneş Tutulması
Bükre İkizer
Bükre İkizerKabandan Bikiniye
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaMerkür retroda aşk ve parayı yarat!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaSarkık meme
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDijital ortodonti
Betül Yergök
Betül YergökHayatı normelleştirme sanatı
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaRetroların müdavimi Merkür
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYaşanmaya değer anlar için
Nur Demir
Nur Demir21 Haziran Güneş Tutulması ritüelleri
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraMeme büyütme ameliyatı ne zaman yapılmalı?
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Artık sadece Maraş dondurmasıyla meşhur değil! Kahramanmaraş'ın 'sıkma peyniri' tescillendi

Artık sadece Maraş dondurmasıyla meşhur değil! Kahramanmaraş'ın 'sıkma peyniri' tescillendi

En etkili yöntem: Kirpiklerinizin uzamasını nasıl sağlarsınız?

En etkili yöntem: Kirpiklerinizin uzamasını nasıl sağlarsınız?

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzmanından öneriler

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzmanından öneriler

Virüs ve hastalıklara karşı ozon tedavisine ilgi arttı

Virüs ve hastalıklara karşı ozon tedavisine ilgi arttı

Sıradaki Haber