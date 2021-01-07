Bacak damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Nasıl tespit ve tedavi edilir?

Damar tıkanıklığına sebep olan durum, bir kan damarının damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasından kaynaklanmaktadır.

Bacak damar tıkanıklığı nedir?

Damar duvarlarının içerisinde biriken yağ kalıntıları ve kolesterol artıkları gibi madde birikimi nedeniyle tıkanıklık meydana gelir. Özellikle beyin ve kalp damarlarında ortaya çıkan tıkanıklı ölümcül olabilir. Bacaklardaki damar tıkanıklığı ise mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi halde durum organ kaybına kadar gidebilir.

Bacaklardaki kan akışını sağlayan pek çok damarda ya da birinde sertleşme ya da kalpten pıhtı atılması sonucu bacak damarları tıkanabilir. Son damardaki daralma son evreye kadar belirti göstermemektedir. Fakat tıkanıklıklar kalp krizi, inme ve hastalık ilerlediğinde uzuv kaybı gibi ciddi problemlerle yüz yüze gelinebilir.

Bacak damar tıkanıklığının nedenleri nelerdir?

Damarlardaki tıkanmaların en önemli nedeni damarların esnekliğini kaybetmesi ve iç yüzeyindeki pürüzsüzlüğün ortadan kalmasıdır. Damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz gelişimi de damar tıkanıklıklarını tetikleyen faktörler arasındadır.

Özellikle bacaklarda meydana gelen damar tıkanıklarının nedenleri;

- Alkol ve sigara tüketimi,

- Şeker hastalığı,

- Hipertansiyon ve Kolesterol,

- Aşırı kilolu olmak, Diyabet,

- Hareketsiz yaşam tarzı,

- Trans yağlar açısından doymuş, sağlıksız beslenme şekilleri,

- Aileden genetik olarak gelen ateroskleroz hastalığı,

Ayrıca ileri yaşlarda hemen hemen herkesin başına gelen bir hastalıktır.

Bacaklarda damar tıkanıklığının belirtileri nelerdir?

Bacaklarda görülen ağrı ile başlayan bu belirtiler zaman içerisinde artış göstermektedir. Belirtiler tıkanıklığın meydana geldiği damara göre değişiklik gösterebilir. Bacaklardaki tıkanıklıkların genel belirtileri ise;

- Baldır, bacak, diz olmak üzere aşırı ağrılar, oturduktan sonra ayağa kalkıldığında ya da genel olarak yürümekte zorlanma, kramp girmesi,

- İleri yaşlarda istirahat ederken bile ortaya çıkan şiddetli ağrılar,

- Merdiven ya da yokuş çıkmakta güçlük çekmek,

- Ayaklarda meydana gelen soğukluk ve morarmalar,

- Yine ayaklarda ve bacaklarda geçmeyen yaralar,

-Kangrendir.

Bacaklarda toplardamarlarda meydana gelen tıkanıklıkların belirtileri;

- Bacakta şişkinlik, ısı artışları, kızarıklık ve başa çıkılamayan ağrılar,

- Bacak derisinin parlaması,

- Bacak kıllarının dökülmeye başlaması,

- Bileklerde görülen mavi ya da mor renklerde varislerin ortaya çıkması,

Yine ayak bileklerinde görülen yaralar ve bu kısımlarda cilt renginin giderek koyulaşması toplardamarın tıkandığını göstermektedir.

Damar tıkanıklığı tedavisi nasıl yapılır?

Bacaklardaki damar tıkanıklığının tedavisi yapılmadan önce, bu tıkanıklığa neden olan faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece sebebi bilinir ve bu sebep ortadan kaldırılarak ilk tedavi başlamış olur. Hastanın beslenme alışkanlıkları değiştirilir ve daha sağlıklı bir besin listesi hazırlanarak uygulaması istenir. Şayet hasta sigara ya da alkol kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır. Belli bir kilonun üzerinde olan hastaların kilo vermesi için diyet ve egzersiz planlaması yapılır. Hasta bunlara harfiyen uymalıdır.

Kilolu olsun ya da olmasın hareketsiz kişilerin her gün düzenli bir şekilde egzersiz yapması gerekir. Bacaklar için fazladan ve özgün egzersiz hareketleri verilir. Şeker hastalığı varsa bu hastalığı kontrol altında tutabilmek için doktor tavsiyeleri dinlenmelidir. Tansiyon ve kolesterol kontrol altında tutulmalıdır. Hekimin verdiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Hasta bu tedavi yöntemlerine cevap vermezse, bacak damarı anjiyografi ile açılır ve cerrahi müdahale yapılır. Kasıklarda açılan küçük bir kesi ile damarlara girilir ve tıkanan bölgeye ulaşılır. Bu bölgeye damar ya da stent takılır.

Tedaviden sonra 6 saat kadar hastanın yürümemesi gerekmektedir. Ameliyatın ertesi günü hasta taburcu edilir. Belirli bir süre daha ilaç kullanımı sağlanır. Düzenli kontrollere gidilmesi şarttır. Mutlaka düzenli olarak egzersiz ve yürüyüş yapılması gerekmektedir. Aksi halde bacaklarda oluşan damar tıkanıklıkları uzuv kaybına kadar ilerleyebilir.





