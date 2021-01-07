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07.01.2021 - 01:56 |

Bademciğe ne iyi gelir? Bademciklerin şişmesi nasıl geçer, nasıl engellenir?

Günümüzde özellikle kış mevsiminde üst solunum yolu rahatsızlıkları giderek artıyor. Kişilerin bademcik ağrıları da genellikle soğuk havalarda ortaya çıkıyor. Bademcik şişmesi ile ilgili gerekli tedaviler yapılmalıdır. Bademciğe ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Bademciğe ne iyi gelir? Bademciklerin şişmesi nasıl geçer, nasıl engellenir?
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Bademcik boğazın iki yanında bulunan oval şekle sahip yumuşak dokulu kitlelerdir. Bademcikler çoğunlukla enfeksiyon kaynaklı oluyor. Bademcikler şiştiğinde mutlaka doktora gidilmelidir.

Bademciğe ne iyi gelir?

Bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan bademcik rahatsızlıkları hayat kalitesini düşürüyor. Çeşitli sebepler ile şişen bademciklerin doğru şekilde tedavi edilmesi de son derece önem taşıyor. Bademciklerin şişmesi yaklaşık bir hafta içinde yavaşlamaya ve geçmeye başlıyor. Bu süreçte hastanın yeterli miktarda sıvı alması gerekiyor. Bademcikler şiştiği takdirde bakım ve hijyene de dikkat etmek gerekiyor.

Özellikle bu süreçte ağız bakımı ve temizliği dikkatli yapılmalı. Antiseptik gargara ile ağız bakımı yapmak çok önemli. Bademcik şişmesi belirtilerinin görüldüğü andan itibaren mutlaka bir hekime gidilmelidir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç verilir. Özellikle bademciklerin şişerek yemeyi zorlaştırması halinde mutlaka ilaç kullanımına başvurulmalıdır.

Bademciği şişen kişiler odalarını nemlendirerek buharlı alanlarda olmalılar. Çünkü kuru hava ağrıları daha da şiddetlendirir. Hastalık sürecinde bol ve sürekli sıvı alınmalıdır. Ağızda ılık adaçayı ile gargara yapılmalı. Propolis ve C vitamini alınmalı. Papatya çayını düzenli olarak tüketmek sakinleştirir ve rahatlatır. Elma ile gargara yapılmalıdır.

Bademciklerin şişmesi nasıl geçer, nasıl engellenir?

Bademcikler soğuk havalarda oluşan grip, nezle ve buna benzer hastalıklar ile öne çıkar. Herkeste bademcik şişmesi meydana gelebilir. Ayrıca bademciğe ne iyi gelir diye soruluyor. Bunun için ilaçların yanı sıra doğal çözümler de etkili olabilir. Bitkisel kürler yapılarak bademcik şişmesine çözümler üretilebilir. Bademciklerin şişmesi ve erken önlem alınmaması sonucu solunum yolu enfeksiyonlarında tahribat meydana gelebilir. O nedenle bazı önlemler alınmalıdır.

Bademciği şişen kişiler tuzlu su ile gargara yapmalılar. Bu şekilde boğaz enfeksiyonu hafifletilir ve mikropların ölmesi sağlanır. Bademciklerin şişmesi sonucu oluşan ağrıları azaltmak için ada çayı tüketilmelidir. Adaçayı boğazı yumuşatarak rahatlama sağlar. Hastalık döneminde C vitamini tüketimi arttırılmalı. Özellikle portakal, limon ve greyfurt gibi C vitamini oranı yüksek besinler daha çok tüketilmelidir.

Bademciklerin şişmesinin belirtileri nelerdir?

Bademcik şişmesinin pek çok farklı belirtisi görülebilir. Bademcik iltihabı ile oluşan şişme boğaz ağrısı, tahriş olan kırmızı bademcikler ve yorgunluk gibi belirtiler gösterir. Boğazında ağrı hisseden ve bademciği şişen kişilerde boynun yanlarında ağrı meydana gelir. Ayrıca yoğun bir ağız kokusu da görülür. Bazı kişilerde ise bademciklerin üzerinde beyaz ve ya sarı lekeler görülür.

Bademcik şişliği yaşayan kişilerde yutma güçlüğü de meydana gelir. Şiddetli baş ağrıları gözlenir. Bu ağrıların hepsini ve ya bazılarını yaşayan kişiler mutlaka bir doktora görünmeliler. Bu sayede hastalığın önüne geçilebilir. Bademcik şişmesinde bazı durumlarda kan testi de istenir.

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