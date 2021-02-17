Bağırsak Enfeksiyonu Nedir, Neden Olur? Bağırsak Enfeksiyonu Ne Kadar Sürer?

Bağırsak enfeksiyonu; halk dilinde ishal şeklinde de bilinen ve kişilerin hayatı boyunca kimi zaman karşı karşıya kaldığı enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanabilir. Her yaştan bireyi etkilemekle beraber ufak çocuklarda daha sık görülmektedir. Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sorunlara sebep olduğundan gündelik hayatı güçleştiren bu rahatsızlık, uzun süreli durumlarda sıvı kaybı gibi sorunlara neden olarak ciddi boyutlara ilerleyebilmektedir. Bu yüzden bağırsak enfeksiyonuna yakalanmış bireyler mutlaka olarak sağlık kurumların başvurup tavsiye edilen tedavi planına göre gerekli önlemleri almalıdır.

Bağırsak Enfeksiyonu Nedir?

Bağırsak enfeksiyonu; virüs ya da bakteri gibi mikrobiyolojik parazitlerin veya ajanların sebep olduğu bir rahatsızlık çeşididir. Gıda zehirlenmeleri de bağırsak enfeksiyonuna sebep olabilir. Bağırsak enfeksiyonuna yakalanan kişilerde bağırsak florasının değişimine bağlı şekilde sindirim sistemi faaliyetleri olumsuz etkilenerek, ishal problemi ortaya çıkar. Sulu dışkılamaya bağlı şekilde hastalar, devamlı şekilde tuvalete çıkma gereksinimi hisseder. Çok rahatsızlık veren bir hastalık olan bağırsak enfeksiyonu, aynı şekilde sıvı kaybına sebep olduğu için halsizlik ve yorgunluk gibi olumsuzluklara yol açmaktadır.

Bağırsak Enfeksiyonu Neden Olur?

Bağırsak enfeksiyonu; bir çeşit enfeksiyon rahatsızlığı olduğundan enfeksiyona sebep olan parazitlerin vücuda girerek bağışıklık sistemini yenmesiyle beraber gelişir. Bulaşıcı bir rahatsızlıktır ve bağırsak enfeksiyonuna sebep olan bakteri ya da virüsle enfekte olan bireylerden sağlıklı bireylere bulaşabilmektedir. Hijyenik olmayan şartlarda hazırlanan ya da uygunsuz şartlarda bekletilen içecek ve yiyecekler, tuvalet kullanımı, kirli sular ya da bebek bezini değiştirmeden sonra ellerin yıkanmaması gibi sebepler, rahatsızlığın gelişimine neden olan sebepler içerisinde yer almaktadır.

Bağırsak Enfeksiyonu Ne Kadar Sürer?

Bağırsak enfeksiyonu olan kişilerin pek çoğu, bu hastalığın ne zaman geçeceğine ve enfeksiyonun ne kadar süreceğine dair sorular sormaktadırlar. Bağırsak enfeksiyonuna bağlı şekilde oluşan ishal ve başka problemler genel olarak bir hafta içerisinde gelişmektedir. Bulaşıcı bir hastalık olarak bilinen bağırsak enfeksiyonu; okul tuvaletleri gibi hijyenin az olduğu yerlerde bulaşma ihtimali daha yüksektir. Bağırsak enfeksiyonuna yakalanan kişiler, rahatsızlığın iyileşme zamanının uzamasına bağlı şekilde ortaya çıkabilecek ciddi durumları önlemek için mutlaka sağlık kurumuna başvurup gereken testleri yaptırmak ve tedavi sürecine başlamak gerekir.

Bağırsak Enfeksiyonu Belirtileri

Bağırsak enfeksiyonu belirtileri;

- Ateş,

- Mide bulantısı,

- Kusma,

- Aniden başlayan sulu ishal,

- Aşırı derecede susama,

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Baş ağrısı,

- Karında kramp ve karın ağrısı,

- Mide ağrısı,

- Bacaklarda ağrı oluşması,

- Tansiyon düşmesi,

- Sıvı kaybına bağlı şekilde gelişen cilt ve ağız kuruması olarak sıralanabilir.

Bağırsak Enfeksiyonu Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Bağırsak enfeksiyonu; çok fazla görülen ve genel olarak bol sıvı alarak, istirahat ederek ve uygun besinlerin tüketimiyle en fazla 1 hafta içinde kendi kendine iyileşen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden hastalar genel olarak hekime başvurma gereksinimini hissetmez.