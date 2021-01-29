Bağırsak Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? Mide - Bağırsak İltihabı Nasıl Önlenir?

Bağırsak enfeksiyonu ishal olarak adlandırılan ve insanlarda sıvı kaybına sebep olan bir rahatsızlıktır



Bağırsak Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?



Bağırsak enfeksiyonu hastalığına bakteri veya virüsler neden olmaktadır. Bunun yanı sıra bağırsak enfeksiyonunun en sık görülme sebeplerinden birisini de besin zehirlenmeleri oluşturmaktadır. Bağırsak enfeksiyonu sonucunda kişinin sindirim sistemi olumsuz olarak etkilenmekte ve bu sorun ishale neden olmaktadır.



İshalde sıvı kaybına sebep olan rahatsız edici bir hastalıktır. Bağırsak enfeksiyonu önlemek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Bu yolların ilkini dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmek oluşturur. Kişilerin hayatlarında düzenli olarak sağlıklı besinler tüketmeleri bu hastalıktan korunmada birincil tedbiri oluşturmaktadır.



Bunun yanında limon, sarımsak gibi ürünleri tüketmek de bu hastalığı önleyici tedbirler arasında bulunur. Kişinin düzenli olarak su içmesi, düzenli bir beslenme düzeninin olması bu hastalığı önleyici diğer yollardandır. Bunların yanı sıra taze besinler tüketmek de önleyici tedbirler arasında bulunan önem arz eden detaylardır.



Mide-Bağırsak İltihabı Nasıl Önlenir?



Mide bağırsak iltihabına önleyici birçok besin bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kişinin düzenli ve dengeli beslenmesi, günlük su içmesi, taze besinler tüketmeye özen göstermesi de önleyici tedbirler arasında bulunmaktadır. Bunların yanında bağırsak enfeksiyonuna yakalanan bireyin bazı bitkisel yöntemler ile bu hastalıktan kurtulabildiği görülmektedir.



Bitkisel yöntemlerden olan limonlu su bağırsak enfeksiyonuna iyi gelmekte, var olan iltihabın temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra antibiyotik olarak da kullanılan sarımsak, bağırsak enfeksiyonuna, mide iltihabına iyi gelen diğer bitkisel besinlerden birini oluşturur.



Bağırsak enfeksiyonuna yakalanan kişinin günde 2 diş olacak şekilde sarımsak tüketmesi o hastalıktan kurtulmasına yardımcı olur. İltihabı giderici bir etki eder. Bunların sayesinde mide bağırsak iltihabından kimyasal yollara başvurmadan bitkisel yöntemler ile kurtulabilmektedir.



Bağırsak Enfeksiyonuna İyi Gelen Bitkisel Tedaviler



Bağırsak enfeksiyonuna iyi gelen birçok bitkisel besin bulunmaktadır. Bu besinler sayesinde vücudumuza kimyasal ilaçlar girmeden bu hastalıktan kurtulabilmenin yolunu bulmamıza yardımcı olur. Bitkisel tedavilerin içerisine birçok besin girmektedir. Daha doğrusu besinleri bu yöntemler bir karışım halinde de bize sunmaktadır.



Limonlu su bu tedavilerin başına oluşturur. Limonlu suyun iltihap giderici özelliği bağırsak enfeksiyonunun iyileşmesini sağlar. Bunun yanında sarımsağın antibiyotik ilaçlar kadar etkili olması bu hastalıkta sarımsak kurtularak kurtulmanızı sağlar.



Ek olarak zencefil içinde bulundurduğu antibakteriyel maddeler ile zerdeçal enfeksiyonu önlemesi ile ballı su antioksidan içermesi ile bu hastalıktan kurtaran bitkisel besinlerdir. Bu hastalıktan kurtaran çaya örnek olarak da nane çayı verilmektedir. Nane çayı iltihap giderici özelliği ile bağırsak enfeksiyonundan hem koruyan, hem de kurtaran bir çaydır.