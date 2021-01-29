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29.01.2021 - 11:41 |

Bağırsak gazına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gaz sıkışması için doğal yöntemler...

Dönem dönem yediklerimizin de etkisi ile gaz sancıları ya da gaz sıkışmaları yaşamak mümkündür. Bu durum karın ağrısı ve şişlik yapar ve insanların olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olur. Bu sebeple bu durumdan kurtulmak amacı ile evde pek çok yöntem denenebilir. Bağırsak gazına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gaz sıkışması için doğal yöntemler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Bağırsak gazına ne iyi gelir, nasıl geçer? Gaz sıkışması için doğal yöntemler...
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 Gaz sancısı problemlerinin pek çok sebebi olabilir. Tüketilen besinler, hareketsiz bir yaşam sürmek, çok fazla katı gıda tüketmek, vücudun susuz kalması gibi nedenlerle gaz sancısı problemleri yaşanabilmektedir. Bu problemler çoğunlukla geçici olsa da günlük hayatta insanların sıkıntılı anlar yaşamasına sebep olmaktadır.

Bağırsak gazına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Gaz sancısı problemlerin hava ile vücuda alınan bakterilerin yenen yiyecekleri fermantasyonu ile ortaya çıkmaktadır. Bu gaz problemleri mide ile bağırsakta sıklıkla görülebilen durumlardır. Bağırsaklarda meydana gelen gaz sorunları kişilerin yaşamlarını olumsuz etkileyen durumlardan bir tanesidir. Bu sorunlar ilaç tedavileri ya da bitkisel çözümler ile giderilebilmektedir.

Özellikle zencefil ve papatya gibi bitkiler ile hazırlanan çaylar gaz sorunlarının azaltılmasında oldukça etkilidir. Bu problem yaşandığı zaman bu bitkilerden çay yapıp içmek, gaz sıkışması problemlerinin önüne geçecektir. Beslenmeye bağlı olarak çoğu insan günümüzde bağırsak gazı problemleri yaşamaktadır.

Gaz sıkışmasını önlemek için neler yapılabilir?

Gaz sıkışması problemlerini önlemenin en etkili yolu sağlıklı bir beslenme şekli benimsemektir. Bunun yanında düzenli olarak yapılan egzersizler de gaz sıkışmalarının önüne geçmektedir. Bunun yanında vücudun susuz kalmasını da önlemek gerekmektedir.

Süt ve süt ürünleri bazı insanlarda gaz oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple gaz yapan besinler iyi bir şekilde gözlemlenmeli ve ona göre bu besinlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Bunun yanında kabızlık problemleri de kişilerin gaz sancısı çekmesine neden olmaktadır. Tuvalete gidildikten sonra gaz vücuttan atıldığı vakit kişilerde rahatlama meydana gelmektedir.

Gaz sıkışması için doğal yöntemler

Gaz sıkışması problemlerini evde doğal yöntemler ile çözmek mümkündür.

Rezene Çayı: Rezene çayı gaz sancısının giderilmesi açısından oldukça etkilidir. Hatta bebeklerde yaşanan gaz sancısı sebebi ile de bu çaydan faydalanılmaktadır.

Salatalık: Salatalık oldukça sulu bir besin kaynağıdır. Bu sebzeyi tüketmek insanların bağırsaklarının çalışmasını sağlar ve bu şekilde gaz vücuttan atılmış olur.

Papatya Çayı: Gaz problemlerinin çözümlenmesinde papatya çayı da oldukça etkilidir.

Zerdeçal: Zerdeçal mide için çok faydalı olan baharatlardan biridir. Midenin rahatlamasına yardımcı olur. Bu da gaz oluşumunu engeller. Bu sebeple tüketilmesinde fayda vardır.

 

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