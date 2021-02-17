Bağırsak Solucanı: Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri...

Bağırsak solucanları; oldukça yaygın bir bağırsak paraziti şeklinde tanımlanabilir. Bağırsak solucanı enfeksiyonuyla alakalı olan bu tıbbi durum, tıp dilinde enterobiasis şeklinde bilinmektedir. Enfeksiyon daha çok okul çağında olan çocuklarda görülmekle beraber mikroskobik yumurtalarla çocuklar arasında oldukça kolay bir şekilde yayılır. Hastalığın tedavisi ise; ağızdan alınan ilaçlar ile vücuttaki parazitleri öldürmek, pijama, iç çamaşırı ve yatak çarşaflarının iyice yıkanması şeklinde belirtilebilir. En iyi netice adına bütün ailenin tektik edilmesi önemlidir. Bağırsak solucanı hayatta kalmak ve üremek adına insan vücudunu kullanır.



Bağırsak Solucanı Nedenleri Nedir?



Bağırsak solucanlarının insana bulaşmasının bir yolu olarak; inek, domuz ya da balık gibi enfekte olan hayvanların az pişmiş etinden tüketmektir. Bağırsak solucanı enfeksiyonuna neden olan bir başka ihtimaller aşağıdaki gibi olacaktır:



- Kötü yapılan temizlik,

- Kötü hijyen,

- Kirli toprağın tüketilmesi,

- Kirli su tüketmek,

- Kontamine dışkıyla temas etmek olarak sıralanabilir.



Yuvarlak bağırsak solucanları; genel olarak kirli toprak veya dışkıyla temas edilmesi sonucunda bulaşmaktadır. Kontamine olan maddenin tüketilmesinden sonra, parazitler bağırsağa ulaşır. Daha sonra bağırsakta çoğalarak büyüme gösterirler. Bir defa üretilen miktar ve boyutlar büyüdükçe, bulgular ortaya çıkabilir. Kimi kişilerde hiçbir bulgu görülmeden senelerce bağırsak solucanlarına sahip olunabilmektedir.



Bağırsak Solucanı Belirtileri



Bağırsak solucanları, yerleştikleri zaman bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu belirtiler ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır:



- Karın ağrısı,

- Kusma,

- İshal,

- Geceleri anüs bölgesine kaşıntı,

- Kansızlık,

- Halsizlik,

- Kilo kaybı,

- Yastığın salyalarla ıslanması,

- Uyurken salya akması,

- Beslenme bozuklukları şeklinde sıralanabilir.



Bağırsak Solucanı Tedavi Yöntemleri



Bağırsak solucanları; kolay bir biçimde tedavi edilen bir enfeksiyon çeşididir. Tedavi; tekrardan enfeksiyon oluşumunu önlemeyi hedefler. Kesin netice almak adına aile bireylerinin hepsinin tedavi edilmesi önemlidir. Bağırsak solucanının tedavisi iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar;



- İlaç tedavisi,

- 6 haftalık sıkı hijyen takvimi olarak belirtilebilir.



Tedavi için ilaçlar kullanılacak ise bu ilaçlar, evdeki herkes tarafından içilmelidir. Yukarıda belirtildiği üzere bağırsak solucanlarının aile bireyleri arasında bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu yüzden, herhangi bir bulgu olmasa dahi, aile bireylerinin birisine bağırsak solucanı tanısı konulduğu zaman diğerlerine de oldukça dikkat etmek gerekir. Gebeler veya emziren annelerde ilaç kullanımının yerine yaklaşık olarak 6 haftalık süren tedavi tavsiye edilir. Bunun nedeni hamileliğin ilk 13 haftasında bazı ilaçların kullanılmamasından kaynaklıdır. Bağırsak solucanlarının tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir.



Bağırsak Solucanları Nasıl Geçer?



Bağırsak solucanlarının önüne geçmek adına evde uygulanan bakım ve kişisel hijyen tedbirleri çok önemlidir. Bu yüzden aşağıdaki ipuçlarını takip etmek oldukça yararlı olacaktır;



- Eller devamlı şekilde yıkanmalıdır.

- Sıkı olan iç çamaşırları tercih edilmelidir.

- Tırnaklar, kısa tutularak ısırmaktan kaçınılmalıdır.

- Pijama gibi kıyafetler devamlı şekilde değiştirilmelidir.

- Evdeki bütün alanlar her gün temizlenmeli ya da elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir.

- Bütün nevresimler ve çarşaflar günlük şekilde değiştirilerek ara sıra sıcak su ile yıkanmalıdır.



Bu şekilde önlemler alarak, bağırsak solucanlarından korunmak ve bağırsak solucanlarının önüne geçmek mümkün olacaktır.