Bakandan riskli doğum uyarısı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 35 yaş üstü hamileliklerde Down sendromu riskinin arttığını belirterek, "Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı, Türkiye'de Down sendromlu vatandaşların sayıları, yaş guruplarına göre dağılımı ve bölgeler bazındaki oranları ile ilgili olarak ülke çapında verilerin düzenli izlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



ANNENİN YAŞINA GÖRE DOWN SENDROMU GÖRÜLME SIKLIĞI



Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre annelik yaşı 20'de Down sendromu görülme sıklığı 2000 de 1, 30 yaşta 900 de 1, 40 yaşta 100 de 1, annenin yaşı 49'da ise 10 da 1.



44 İLDE GEBE OKULU



Sağlık Bakanı, ülke genelinde hizmet sunan aile sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli tarafından tüm gebelere gebelik izlemleri sırasında bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulduğunu söyledi.



Sağlık Bakanı, 44 ilde 120 merkezde devlet, üniversite veya özel sağlık kuruluşları tarafından gebe okulları hizmeti sunulduğunu kaydetti.