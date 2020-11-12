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12.11.2020 - 14:06 |

Baklanın Faydaları Nelerdir? Bakla Tohumu Ve Bakla Yaprağı Neye İyi Gelir?

Baklagiller familyasına mensup kazık köklü bir bitki olan bakla, pek çok güzel yemek çeşidi yapılabilen özel bir bitkidir. Sağlıklı besin grupları arasında yer alan bakla, içeriğindeki zengin vitamin ve mineral değerleri ile de uzmanların tüketimini önerdiği değerli bir yiyecek. Sizler için baklanın faydaları nelerdir? Bakla tohumu ve bakla yaprağı neye iyi gelir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını derledik.

Baklanın Faydaları Nelerdir? Bakla Tohumu Ve Bakla Yaprağı Neye İyi Gelir?
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Sevilen bir besin olan bakla; taze, iç ya da kuru olarak tüketilmektedir. Sağlık bakımından pek çok faydası olan bakla, vitamin ve protein içeriği ile hem taze hem de kuru haldeyken de bu değerlerini koruyabilen bir besindir. Bakla, taze iken yeşil kuru iken de kahverengi rengini almaktadır. Bazı uzmanlar, baklanın kurusunun tazesine nazaran daha sağlıklı olduğunu dile getirmektedir. 

Baklanın Faydaları Nelerdir? 

Baklanın sağlık açısından çok sayıda faydası olması ile birlikte öne çıkan faydaları şunlardır:

- Böbrekleri çalıştırır. İçeriğinde bulunan mineraller, vitaminler, lifler ve antioksidanlar sayesinde böbreklerin çok daha iyi çalışmasını sağlar. Böbrekte var olan kumların atılmasını kolaylaştırır. Kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıkları önleyici etki gösterir. Böbrekte oluşan ağrıları keser ve böbrek kumları gibi böbrek taşlarının da dökülmesini sağlar. 

- Vücutta bulunan kötü kolesterolü atar ve kötü kolesterol düzeyini normale getirir. 

 - İştah açıcı ve besleyici bir besindir. 

- Kalsiyum ve demir mineralleri içerdiğinden kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. 

- Doyurucu ve bitkisel bir ürün olduğu için diyet yapan kişiler ve hastalar içinde önerilmektedir. 

- Doğum kusurlarını önler. 

 - Parkinson semptomlarını önleyici özellik taşır. 

 - Osteoporozu önler. 

- Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. 

Bakla Tohumu ve Bakla Yaprağı Neye İyi Gelir?

 Baklagillerden hazmı kolay ve besleyici bir bitki türüdür Ev ilaçlarında çiçeklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Çeşitlerinden biri olan acı bakla ise diğer bakla türlerine göre acımsı tadı olan bir bitkidir. Bakla tohumu, birçok faydası ile göze çarpan gıdalar arasında, başlıca tespit edilen faydaları ise şöyle: İdrar yollarını temizler, çok sayıda insanın yakındığı böbrek ağrılarını azaltır ve dindirir, böbrek iltihaplarını giderir, böbrekte bulunan taş ve kumların düşürülmesine yardım eder. Bu faydalarına ek olarak bakla tohumu; Lumbago, siyatik, dolama ve romatizma şikayetlerini gidermektedir. 

Bakla yaprakları ise Parkinson gibi ciddi hastalıklarla mücadele edilmesine yardımcı olur. Depresyona iyi gelir. Kalp dostu bir bitkidir. Diğer bakla ürünleri gibi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vitamin ve mineral deposudur. Hamile kadınlar içinde demir ve kalsiyum içeriğinden ötürü hamilelik ve emzirme dönemlerinde tüketilebilecek ideal besinler arasındadır. Kullanım şekilleri için uzmanlara danışmak gereklidir. 

Baklanın Hasat Dönemi ve Biçimi 

Sayısız yararları ile diyet listelerimizi ve sofralarımızı süsleyen baklanın, hasat zamanı ve biçimi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakla çiçekleri hoş kokuları ile de beğenilen bitkiler. Çiçekler, çiçeklenme zamanında baklalar taze iken, bakla tohumları ise bitki sarardığı zaman toplanmaktadır. 

Baklanın Kurutma ve Kullanma Usulü Nedir? 

Baklanın kurutma usulü, uzmanlar tarafından çiçekler gölgede ve tohumlu baklalar güneş altında şeklindedir. Kullanma usulüne gelince 100 cc suyun içerisine yaklaşık olarak 5 gram çiçek atılır, haşlanır ve demlemeye bırakılır. Taze bakla ise 100 cc suda 25 gram kaynatılır ve güneşte üç kere birer bardak aç karnına içilir. Kuru bakla tanelerinin kullanım usulü, tanelerinin haşlanarak kabuklarının alınması akabinde ezmesinin yapılması şeklindedir. Ezme haline gelen kuru bakla, bu şekilde yenilir hale gelir. 

Bakla Nerede Yetiştirilir? 

Bakla, Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika kökenli olup, Türkiye sınırları içerisinde özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştiriliyor. Bu bölgelerde yoğun olarak yetiştirilen baklalar diğer bölgelere de ihraç edilmektedir. En fazla bu bölge ve çevrelerinde besin maddesi olarak kullanımlarına rastlanmakta olup faydaları sebebi ile dünya çapında meşhur ve tercih edilen bitkisel bir besin haline gelmiştir. 

Baklanın İçeriğinde Neler Vardır? 

Baklanın içeriğinde: 

 -Vitaminler (A-B-C)

 - Mineral maddeler (FE-S-MG-K-CA-F-P)

 - Protein

 - Şeker 

 - Coumarin

 - Sakarin

 - Pektin

 - Nişasta

 - Ezerin 

 - Albümin bulunmaktadır. 

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