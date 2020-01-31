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31.01.2020 - 16:01 |

Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı çocuklar için faydalı mı?

Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı en çok hangi balıklarda bulunur? Balık yağı takviyelerinin içeriğinde neler bulunur Çocukların gelişimi açısından balık yağı ne işe yarar? İşte balık yağı hakkında merak edilenler!

Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı çocuklar için faydalı mı?

Balık yağı birçok açıdan oldukça faydalıdır. Genellikle kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili olarak önerilir. Bazıları balık yağını tansiyonu veya kandaki trigliserit (kolesterole bağlı yağlar) oranını düşürmek için kullanır. Balık yağı ayrıca kalp rahatsızlıkları ve krizini önleyici olarak da bilinir.

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular balık yağının kolesterolü gerçekten düşürdüğünü ve kalp hastalıklarına iyi geldiğini göstermektedir. Ancak elbette aşırı tüketim söz konusu olduğunda kalp krizi riskini de artırdığı açıkça görülmektedir.

Balık beynin gıdası olarak bilinir çünkü balık tüketen bazı insanlarda depresyona, dikkat eksikliğine ve diğer bilişsel rahatsızlıklara iyi geldiği görülmüştür.

Bazıları balık yağını göz kuruluğu ve yaşa bağlı gelişen sarı nokta hastalığına tedavi amaçlı tüketmektedir.

Kadınlar balık yağını ağrılı adet dönemlerini engellemek, göğüs ağrılarını dindirmek ve düşük, yüksek tansiyon, erken doğum gibi hamilelikte görülebilecek sorunlara karşı tercih etmektedir.

Balık yağı ayrıca diyabet, astım, gelişim bozuklukları, hareket bozukluğu, disleksi, obezite, böbrek rahatsızlıkları ve kemik erimesine çare olarak kullanılır.Balık yağı bazı durumlarda kalp nakli sırasında oluşabilecek komplikasyonlar arasında yer alan yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları için de önerilir. Koroner atardamar bypass ameliyatı için ise kan damarlarının kapanmasını önlediği bilinmektedir.

Balık yağı hangi balıklarda daha çok bulunur?

Vücudumuzun balık yağı ihtiyacı direkt olarak balık yiyerek ya da besin takviyeleri şeklinde alınarak giderilebilir. Omega 3 yağ asitleri gibi yararlı yağları içeren balıklar arasında orkinos, ton balığı, mersin balığı, sardalye ve lüfer yer alır.

Balık yağ asitleri direk olarak balık yiyerek elde ediliyorsa balığın hazırlanma biçimi oldukça önemlidir. Izgarada pişirilmiş veya fırınlanmış balık kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir ancak kızarmış ya da sandviç yapılmış balıklar hem bu yağ asitlerinden yoksundur ve kalp krizi riskini artırır.

Balık yağı çocuklar için faydalı mı?

Harward Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda EPA ve DHA’nın hamilelikte çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. DHA, cenin ve bebeğin normal gelişimi için beyin zarının yüzde 15-20, retinanın da yüzde 30-60’ının oluşmasına yardım eder. Hamileliğin özellikle son 3 ayında anneden bebeğe önemli ölçüde Omega-3 yağ asitleri iletilir. Son yapılan çalışmalarda kanında Omega-3 yağ asitleri seviyesi düşük olan çocukların büyük ölçüde davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sağlık problemlerinin yaşadığı belirtilmiştir.

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Balık yağı çocuğun boyunu uzatır mı?

Balık yağı, içerisinde bulunan D vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Boy uzatması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığı için direkt "Boy uzatır" değil, "Boy uzamasına dolaylı bir şekilde katkı sunar" demek daha doğrudur. 

Balık yağı takviyeleri

Balık yağı takviyeleri genelde orkinos, somon ve ton balığı gibi yağ asitleri yönünden zengin balıklardan elde edilir. Bozulmalarını engellemek için genelde içlerine az miktarda E vitamini de eklenir. Ayrıca kalsiyum, demir veya A, B1, B2, B3, C veya D vitaminiyle de zenginleştirilmiş olabilir. Doktor tavsiyesiyle kapsül ve şurup formunda üretilen balık yağlarına başvurulabilir.

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