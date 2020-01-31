Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Balık yağını çocuklar neden kullanmalı?
31.01.2020 - 12:41 |

Balık yağını çocuklar neden kullanmalı?

Zengin bir Omega-3 kaynağı olan soğuk ve derin deniz balıklarından üretilen balık yağı, yüksek miktarlarda EPA ve DHA içerir. Bu da gelişim çağındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerinde oldukça etkilidir. Peki çocukların gelişimi açısından balık yağı ne işe yarar? Balık yağı çocuğun boyunu uzatır mı? Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı D vitamini içerir mi? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Balık yağını çocuklar neden kullanmalı?

Omega 3, vücudumuzda belli oranda bulunmazsa hücre zarı geçirgenliği bozulur ve ihtiyacımız olan vitaminler, mineraller, proteinler ve hatta oksijen yeterli düzeyde hücre içine giremez. Omega-3, insan vücudu tarafından üretilmediği için de mutlaka dışarıdan alınması gerekir. 

Balıktan Omega-3 alınamaz mı?

Balık tüketimi vücudun ihtiyacı olan Omega-3’ü sağlamasına rağmen gerek balığın niteliği gerekse balık pişirirken yapılan hatalar Omega-3'ün vücuda yeteri kadar alınmasını etkileyebilir. Bitkisel kaynaklı Omega-3 de günlük ihtiyacımız için çoğu zaman yeterli gelmez. Bu nedenle de doktor tavsiyesiyle kapsül ve şurup formunda üretilen balık yağlarına başvurmak gerekebilir.

Genellikle ringa balığı, sardalya, orkinos, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilen balık yağı, morina balığı gibi bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilebilir. Bu balıklarda bulunan EPA ve DHA’lar, anne-bebek sağlığı için de oldukça faydalıdır. Peki, balık yağını çocuklar neden kullanmalı? Cevabı haberimizde bulabilirsiniz...

Balık yağını çocuklar neden kullanmalı

- Harward Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda EPA ve DHA’nın hamilelikte çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. DHA, cenin ve bebeğin normal gelişimi için beyin zarının yüzde 15-20, retinanın da yüzde 30-60’ının oluşmasına yardım eder. Hamileliğin özellikle son 3 ayında anneden bebeğe önemli ölçüde Omega-3 yağ asitleri iletilir. Son yapılan çalışmalarda kanında Omega-3 yağ asitleri seviyesi düşük olan çocukların büyük ölçüde davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sağlık problemlerinin yaşadığı belirtilmiştir.

- Balık yağları, dokulara daha fazla oksijen taşınmasına da yardımcı olur. Balık tüketiminin çocuklarda astım hastalığı üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda desteklenmiştir. Wyoming Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada astım rahatsızlığı olan ve sigara içmeyen 19-25 yaş grubundaki astımlı hastalar incelenmiş ve günde ortalama 3 gram balık yağı tüketenlerin yüzde 40’ının nefes alma yeteneği önemli ölçüde gelişmiş ve hastalığa dirençleri arttığı görülmüştür.

- Balık yağının düzenli kullanımı çocuğun psikolojisine de olumlu etki yaparak sakinleştirici bir etki de yaratır.

- A vitamini bakımından zengin olan balık yağı için çocuğun göz sağlığını korur ve görme yeteneğini güçlendirir.

- D vitamini bakımından zengin bir kaynak olduğu için kemiklerin güçlenmesine büyük katkı sunar.

- Çocukların bağışıklığını güçlendirip grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur.

- Çocuklarda sık görülen bir cilt problemi olan egzamanın belirtilerini hafifletir.

Balık yağı çocuğun boyunu uzatır mı?

Balık yağı, içerisinde bulunan D vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Boy uzatması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığı için direkt "Boy uzatır" değil, "Boy uzamasına dolaylı bir şekilde katkı sunar" demek daha doğrudur. 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Parasal konular ve birikimleriniz söz konusu olduğunda bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Elinizdekileri korumaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel hassasiyetleri, beklentileri öne çıkarıyor. Ancak gereksiz yere aceleci davranmamalısınız. Sabırlı olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün şansınız pek iyi olmayabilir. Duygusal açıdan sizi kısıtlayan durumlar gündeme gelebilir. Harcamalara da dikkat. Bitişler ve kapanışlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Boğa burcunda. Arkadaşlarınızla bir arada olsanız da, olayların daha ciddi yanlarına bakma eğiliminde olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün önceliklerinizi daha iyi belirlemeye çalışmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili bitişler, sonlanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde biraz daha olumlu olmaya bakmalısınız. Bakış açınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konular söz konusu olduğunda bugün biraz daha önlemci olmaya bakın. Ancak gereksiz korku ve endişelere yönelmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuz Boğa’da. Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bazı sorunlar ya da meşguliyetler söz konusu olabilir. Duygusal konularda, sağlıkla ilgili konularda ciddi düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili bir konu ile daha yakından ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Ancak kabul edilmesi gereken durumlar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Boğa burcuna ilerledi. Eve ya da ailenize ait bir konuda sıkışıklıklar ya da bitişler gündeme gelebilir. Gereksiz yere ısrarcı olmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili bir konu sizi daha ciddi düşündürebilir. Yakın çevrede konuşmalar, ziyaretler de önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluNumerolojik olarak 2020 yılınız
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanBağışıklık sistemini besle!
Nesrin Sürer
Nesrin Sürerhassas cildin bakımı
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaKavisli kaşlar geri geliyor!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme dikleştirme ameliyatı
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanOptik nörit nedir?
İç Mimar Meral Akçay
İç Mimar Meral AkçayDepremde iç mekan önlemleri
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Oyunculuk pembe bir düş değil"
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluTeslimiyet ve ruhsal gelişim
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz taşı nedir? Nasıl tedavi edilir?
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonuPeri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonu
Sodalı pamuk kek tarifiSodalı pamuk kek tarifi
Lavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizzaLavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizza
17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Sade krep tarifi - Kolay krep (akıtma) nasıl yapılır?

Sade krep tarifi - Kolay krep (akıtma) nasıl yapılır?

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü bu yıl ‘yola çık hikayeni yaz’ diyor

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü bu yıl ‘yola çık hikayeni yaz’ diyor

Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı çocuklar için faydalı mı?

Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı çocuklar için faydalı mı?

Sıradaki Haber