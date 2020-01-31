Omega 3, vücudumuzda belli oranda bulunmazsa hücre zarı geçirgenliği bozulur ve ihtiyacımız olan vitaminler, mineraller, proteinler ve hatta oksijen yeterli düzeyde hücre içine giremez. Omega-3, insan vücudu tarafından üretilmediği için de mutlaka dışarıdan alınması gerekir.

Balıktan Omega-3 alınamaz mı?

Balık tüketimi vücudun ihtiyacı olan Omega-3’ü sağlamasına rağmen gerek balığın niteliği gerekse balık pişirirken yapılan hatalar Omega-3'ün vücuda yeteri kadar alınmasını etkileyebilir. Bitkisel kaynaklı Omega-3 de günlük ihtiyacımız için çoğu zaman yeterli gelmez. Bu nedenle de doktor tavsiyesiyle kapsül ve şurup formunda üretilen balık yağlarına başvurmak gerekebilir.

Genellikle ringa balığı, sardalya, orkinos, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilen balık yağı, morina balığı gibi bazen diğer balıkların karaciğerlerinden üretilebilir. Bu balıklarda bulunan EPA ve DHA’lar, anne-bebek sağlığı için de oldukça faydalıdır. Peki, balık yağını çocuklar neden kullanmalı? Cevabı haberimizde bulabilirsiniz...

- Harward Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda EPA ve DHA’nın hamilelikte çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. DHA, cenin ve bebeğin normal gelişimi için beyin zarının yüzde 15-20, retinanın da yüzde 30-60’ının oluşmasına yardım eder. Hamileliğin özellikle son 3 ayında anneden bebeğe önemli ölçüde Omega-3 yağ asitleri iletilir. Son yapılan çalışmalarda kanında Omega-3 yağ asitleri seviyesi düşük olan çocukların büyük ölçüde davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sağlık problemlerinin yaşadığı belirtilmiştir.

- Balık yağları, dokulara daha fazla oksijen taşınmasına da yardımcı olur. Balık tüketiminin çocuklarda astım hastalığı üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda desteklenmiştir. Wyoming Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada astım rahatsızlığı olan ve sigara içmeyen 19-25 yaş grubundaki astımlı hastalar incelenmiş ve günde ortalama 3 gram balık yağı tüketenlerin yüzde 40’ının nefes alma yeteneği önemli ölçüde gelişmiş ve hastalığa dirençleri arttığı görülmüştür.

- Balık yağının düzenli kullanımı çocuğun psikolojisine de olumlu etki yaparak sakinleştirici bir etki de yaratır.

- A vitamini bakımından zengin olan balık yağı için çocuğun göz sağlığını korur ve görme yeteneğini güçlendirir.

- D vitamini bakımından zengin bir kaynak olduğu için kemiklerin güçlenmesine büyük katkı sunar.

- Çocukların bağışıklığını güçlendirip grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur.

- Çocuklarda sık görülen bir cilt problemi olan egzamanın belirtilerini hafifletir.

Balık yağı çocuğun boyunu uzatır mı?

Balık yağı, içerisinde bulunan D vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Boy uzatması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığı için direkt "Boy uzatır" değil, "Boy uzamasına dolaylı bir şekilde katkı sunar" demek daha doğrudur.