MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Balın Faydaları Nelerdir? Bal Sirkesi Ve Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?
12.11.2020 - 13:52 |

Balın Faydaları Nelerdir? Bal Sirkesi Ve Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren altın değerindeki besinlerin başında kuşkusuz bal geliyor. Doğanın bize sunduğu en büyük şifa kaynaklarından bal; içeriğindeki enzimler, probiyotikler, vitaminler ve mineraller ile bal sirkesi ve bal şerbetini de özel kılıyor. Merak edenler için balın faydaları nelerdir? Bal sirkesi ve bal şerbeti neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Balın Faydaları Nelerdir? Bal Sirkesi Ve Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?
ABONE OL

Bal, çiçeklerde nektar olarak bilinen hafif tatlı sıvının arının vücuduna girerek türlü salgı ve enzimlerle birleşimi neticesinde meydana gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, kışın yakalanılan hastalıklara özellikle gribe karşı balın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Yara ve iltihapların tedavisinde olumlu katkılar sağlayan bal, hastalıklara karşı korunmak isteyenlerin mutfaklarından eksik etmemesi ve mutlaka tüketmesi gereken başlıca besinlerden.

Balın Faydaları Nelerdir?

Doğal bir enerji kaynağı balın sayısız faydalarından bazıları şunlar:

- Bol vitamin, mineral, aminoasit ve enzim içeriği ile yapısında pek çok yaşamsal madde içerir. Vücudun ihtiyaç duyduğu değerli besin maddelerinin karşılanmasını sağlar.

- Vitamin ve mineral kaynağı olarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- Antimikrobiyal ve antifungal etkileri sayesinde yaraları dezenfekte eder. Mantar ve bakteri gelişimini engeller.

- Kanserden koruyucu bir özelliğe haizdir.

- Demir eksikliğini giderir.

- Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır.

- Bağırsak florasını düzenler. Prebiyotiktir.

- İshalin kesilmesini sağlar.

- Cildi yenileyici özellik taşır.

- Saç dökülmelerine karşı etkili olur.

- Alerji belirtilerinin azalmasına yardım eder.

- Hızlı bir enerji desteği sağlar.

- Öksürük şurubuna doğal bir alternatiftir.

Bal Sirkesi Neye İyi Gelir?

Bal sirkesinin en önemli özelliği vücudu temizlemesidir. Damarların içinde adeta temizleyici görevini üstlenir. Bununla birlikte bal sirkesi, mide ve bağırsak duvarlarının temizlenmesinde de etkili olur. Genellikle salatalara konulmakta, turşu ve salamura yapımında kullanılmaktadır. Beyin ve sinir sistemine faydalı olduğu da bilinmektedir. Saf ve antibakteriyel özelliği ile uzun süre rahatlıkla muhafaza edilebilmektedir. Cildi tazeler. Alerjik rinit gibi mevsim alerjilerine iyi gelir. Zayıflamak isteyenler için kilo kaybına katkı sağlayan doğal bir sirkedir.

Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?

Sıcak suyun içerisine balın katılması ile elde edilen bal şerbeti, kabızlığa iyi gelir. Kısa sürede kabızlığın geçmesine yardımcı olur. Özellikle yatağa yatınca başlayan kuru öksürüğe bal şerbeti bir hayli yararlı olur. Bu inatçı öksürükten kurtulmanın en doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Ağrıları dindiren bal şerbeti, mideyi güçlendirir ve midede bulunan fazlalıkların atılmasını sağlar. Kansızlığı giderir. Damarları açıcı etkisi vardır. Gözün görme gücünü artıran bal şerbeti, göz sağlığı için oldukça faydalı bir şerbettir.

Bal Sirkesi Nasıl Yapılır?

Evde hijyenik koşullara dikkat edilmek üzere tamamen doğal ürünlerle bal sirkesi pratik bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikle kaynatılan suyun içerisine bir miktar doğal bal eklenir. Kolay mayalanma için taze sıkılmış meyve suyu karışımın içerisine eklenir. Bir de bir dilim ekmek içi ilave edilerek karışımın üzeri temiz bir tülbent ile kapatılır. Yaklaşık on beş gün kadar bekledikten sonra ekmek sirkenin içinden alınır ve oluşan köpükler temizlenir. Daha sonra ışık görmeyen bir yerde bir ay süresince bekletilir ve kullanıma hazır hale gelir.

Bal Şerbeti Tarifi

Bal şerbetinin yararlarını öğrenen kişiler, bal şerbeti tarifini merak ediyorlar. Bal şerbeti, bir bardak suyu bir tatlı kaşığı bal eklenerek iyice karıştırılması ile elde edilir. Dilenildiği zaman tüketilebilir. Bir diğer tarif ise ince bir şekilde rendelenen limon ve portakal kabuğu ile yapılır. Rendelenen bu kabuk parçaları üç gün süresince organik balın içine yatırılır ve ara ara karıştırılır. Süre bitince süzgeçten geçirilir. İçerisine limon ve portakal suyu eklenir. Biraz su ilavesi ve buz katılarak ikrama hazır hale gelir.

Balda Bulunan Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Şifa deposu balın içeriğinde C vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminleri bulunur. Bununla birlikte vücudun ihtiyaç duyduğu değerli minerallerden fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, klor, bakır, potasyum, sodyum, sülfür ve klorür balın yapısında mevcuttur. Ayrıca balı diğer tatlandırıcılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi içeriğindeki enzimlerdir. Bu enzimler, balın tadını, yapısını ve kalitesini belirlemede etkili olmaktadır. Sakkaroz, diastaz, fosfataz ve glikoz oksidaz balın içindeki öne çıkan enzimlerdir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde yolculuklar ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz de kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmemeniz de fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla günün yoğunluğu hakkında derin sohbetler edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekânızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle zaman geçirmek iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekânızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekânızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zekâ gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.  Kişisel hassasiyetiniz olan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz bir zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekânızla üstesinden gelmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli iletişim kurduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. Vizyonunuzu arkadaş çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Hızlı akan gün içinde pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için kıvrak olmanız gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekânızı kullanmalısınız. Ortaklı konularda dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi paylaşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte sohbet etmek keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenme içine gidebilirsiniz. Gençlerle ilgili konularla ilgili gelişmeler olabilir. Akşam arkadaşlarınızla olmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalCovid-19
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan10 maddede çocuğunuzu okula hazırlamanın yolları
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirKorona virüs pandemisi sırasında diş hekimine gitmeli miyim?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarBoşanmada mal paylaşımı
Betül Yergök
Betül YergökHangi aşktan pişmansın?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımDünya Yalnızlar Günü kutlu olsun!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde tartışma adabı
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirSerkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEstetik ve eş durumu
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaErkeklerin kabusu: Jinekomasti
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim insanları açıkladı! Gazınızı tutarsanız...

Bilim insanları açıkladı! Gazınızı tutarsanız...

Estetikle çekici bakışlara sahip olmak mümkün mü?

Estetikle çekici bakışlara sahip olmak mümkün mü?

Aşırı terleme sorununa botoks tedavisi

Aşırı terleme sorununa botoks tedavisi

Tahinin Faydaları Nelerdir? Tahin Yağı Ve Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?

Tahinin Faydaları Nelerdir? Tahin Yağı Ve Tahin Pekmez Karışımı Neye İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet