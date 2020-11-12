Balın Faydaları Nelerdir? Bal Sirkesi Ve Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?

Bal, çiçeklerde nektar olarak bilinen hafif tatlı sıvının arının vücuduna girerek türlü salgı ve enzimlerle birleşimi neticesinde meydana gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, kışın yakalanılan hastalıklara özellikle gribe karşı balın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Yara ve iltihapların tedavisinde olumlu katkılar sağlayan bal, hastalıklara karşı korunmak isteyenlerin mutfaklarından eksik etmemesi ve mutlaka tüketmesi gereken başlıca besinlerden.



Balın Faydaları Nelerdir?



Doğal bir enerji kaynağı balın sayısız faydalarından bazıları şunlar:



- Bol vitamin, mineral, aminoasit ve enzim içeriği ile yapısında pek çok yaşamsal madde içerir. Vücudun ihtiyaç duyduğu değerli besin maddelerinin karşılanmasını sağlar.



- Vitamin ve mineral kaynağı olarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.



- Antimikrobiyal ve antifungal etkileri sayesinde yaraları dezenfekte eder. Mantar ve bakteri gelişimini engeller.



- Kanserden koruyucu bir özelliğe haizdir.



- Demir eksikliğini giderir.



- Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır.



- Bağırsak florasını düzenler. Prebiyotiktir.



- İshalin kesilmesini sağlar.



- Cildi yenileyici özellik taşır.



- Saç dökülmelerine karşı etkili olur.



- Alerji belirtilerinin azalmasına yardım eder.



- Hızlı bir enerji desteği sağlar.



- Öksürük şurubuna doğal bir alternatiftir.



Bal Sirkesi Neye İyi Gelir?



Bal sirkesinin en önemli özelliği vücudu temizlemesidir. Damarların içinde adeta temizleyici görevini üstlenir. Bununla birlikte bal sirkesi, mide ve bağırsak duvarlarının temizlenmesinde de etkili olur. Genellikle salatalara konulmakta, turşu ve salamura yapımında kullanılmaktadır. Beyin ve sinir sistemine faydalı olduğu da bilinmektedir. Saf ve antibakteriyel özelliği ile uzun süre rahatlıkla muhafaza edilebilmektedir. Cildi tazeler. Alerjik rinit gibi mevsim alerjilerine iyi gelir. Zayıflamak isteyenler için kilo kaybına katkı sağlayan doğal bir sirkedir.



Bal Şerbeti Neye İyi Gelir?



Sıcak suyun içerisine balın katılması ile elde edilen bal şerbeti, kabızlığa iyi gelir. Kısa sürede kabızlığın geçmesine yardımcı olur. Özellikle yatağa yatınca başlayan kuru öksürüğe bal şerbeti bir hayli yararlı olur. Bu inatçı öksürükten kurtulmanın en doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Ağrıları dindiren bal şerbeti, mideyi güçlendirir ve midede bulunan fazlalıkların atılmasını sağlar. Kansızlığı giderir. Damarları açıcı etkisi vardır. Gözün görme gücünü artıran bal şerbeti, göz sağlığı için oldukça faydalı bir şerbettir.



Bal Sirkesi Nasıl Yapılır?



Evde hijyenik koşullara dikkat edilmek üzere tamamen doğal ürünlerle bal sirkesi pratik bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikle kaynatılan suyun içerisine bir miktar doğal bal eklenir. Kolay mayalanma için taze sıkılmış meyve suyu karışımın içerisine eklenir. Bir de bir dilim ekmek içi ilave edilerek karışımın üzeri temiz bir tülbent ile kapatılır. Yaklaşık on beş gün kadar bekledikten sonra ekmek sirkenin içinden alınır ve oluşan köpükler temizlenir. Daha sonra ışık görmeyen bir yerde bir ay süresince bekletilir ve kullanıma hazır hale gelir.



Bal Şerbeti Tarifi



Bal şerbetinin yararlarını öğrenen kişiler, bal şerbeti tarifini merak ediyorlar. Bal şerbeti, bir bardak suyu bir tatlı kaşığı bal eklenerek iyice karıştırılması ile elde edilir. Dilenildiği zaman tüketilebilir. Bir diğer tarif ise ince bir şekilde rendelenen limon ve portakal kabuğu ile yapılır. Rendelenen bu kabuk parçaları üç gün süresince organik balın içine yatırılır ve ara ara karıştırılır. Süre bitince süzgeçten geçirilir. İçerisine limon ve portakal suyu eklenir. Biraz su ilavesi ve buz katılarak ikrama hazır hale gelir.



Balda Bulunan Vitamin ve Mineraller Nelerdir?



Şifa deposu balın içeriğinde C vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminleri bulunur. Bununla birlikte vücudun ihtiyaç duyduğu değerli minerallerden fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, klor, bakır, potasyum, sodyum, sülfür ve klorür balın yapısında mevcuttur. Ayrıca balı diğer tatlandırıcılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi içeriğindeki enzimlerdir. Bu enzimler, balın tadını, yapısını ve kalitesini belirlemede etkili olmaktadır. Sakkaroz, diastaz, fosfataz ve glikoz oksidaz balın içindeki öne çıkan enzimlerdir.