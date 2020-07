Barış Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Barış çiçeği şeklinde bilinen bu çiçeğin diğer adları; barış zambağı ya da yelken çiçeği şeklindedir. Dünya çapında bilimsel adı ise; spathiphyllum olarak tanımlanmaktadır. Yemyeşil ve parlak, uzun yapraklarıyla dik gövdesinin uç bölümünde yer alan beyaz çiçekleri sayesinde çabucak tanınan bu çiçeğin bakımı da oldukça kolaydır.



Barış Çiçeğinin Anlamı



Barış çiçeği, isminden de anlaşılacağı gibi barışı temsil eder. Bu çiçek, özür dilemek adına alınabilecek bir çiçektir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Çiçeğin özellikleri hakkında bilgi vermek, çiçeğin nasıl bakılması konusunda yardımcı olacaktır. Çiçeğin özellikleri;



- Çiçek ışık alan yerlerden ve nemli ortamlardan hoşlanmaz. Bundan ötürü evin güneş almayan her yerinde çok rahat bir şekilde yetişir.

- Köklerini ayırarak oldukça kolay bir şekilde çoğaltmak mümkündür. Bu işlemin yapılması, çiçeği rahatlatacaktır.

- Soğuklara karşı dayanıklı bir çiçektir.

- Senenin her mevsiminde çiçek açabilen bir yapıya sahiptir. Çiçeğin gereken bakımı yapıldığında her zaman çiçek açabilen bir türdür.

- İç ortamlarda bulunan sigara dumanı gibi zararlı bileşenleri temizleyen bir özelliği vardır. Çiçek bulunduğu yerin havasını temizler.

- Çiçeğin çok güzel bir kokusu vardır. Ferah kokusundan ötürü çok tercih edilir.

- Toprağa verilen vitamin ile çiçekleri daha çabuk ve daha hızlı açacaktır. Bu yüzden de belli aralıklarla vitamin desteği yapılmalıdır.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Barış çiçeği her ortama oldukça kolay bir şekilde uyum sağlayabilen bir çiçektir. Hem görünümün güzel olması, hem de bakımının çok zahmetsiz olması çiçeğin tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. Çiçeğin bakımının doğru bir şekilde yapılmasıyla beraber bazı püf noktaların bilinmesi çok önemlidir.



Barış çiçeği için en önemli husus toprağıdır. Toprak seçimi, barış çiçeğinin sağlıklı bir şekilde yetişmesine imkan tanır. Mineral açısından zengin toprak çeşidinin tercih edilmesi, barış çiçeğinin daha verimli bir şekilde yetişmesine destek olacaktır. Bu tür toprakların tercihi, çiçeği daha hızlı büyütecektir. Barış çiçeği her zaman nemi sever.



Bununla beraber sulamasına konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Çiçeğin toprağı, her daim nemli olmalı ve asla kuru kalmamalıdır. Bilhassa yaz mevsiminde çiçeğin toprağı her gün sulanmalıdır. Kış mevsiminde yapılacak sulama; haftada bir veya iki defadır. Barış çiçeği sulanırken her zaman su kabının aynı ölçüde olmasına dikkat edilmelidir. Bununla beraber mümkün olduğu kadar her gün ve aynı saatte çiçek sulanmalıdır. Bu sayede dengeli ve seviyeli bir sulama yapılacaktır. Sulama adına tercih edilecek suyun sıcaklığı kesinlikle oda sıcaklığı derecesinde olmalıdır. Bununla beraber dinlendirilmiş su ile çiçeğin sulanması, verimli bir çiçek olması için çok önemli bir husustur. Bu şekilde bakımı yapılan barış çiçeğinin hem görünümü, hem kokusu hem de verimi çok güzel olacaktır.