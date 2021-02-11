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11.02.2021 - 17:32 |

Baş Ağrısı Bölgeleri Ve Sebepleri... Hangi Bölgeni Ağrısı Hangi Hastalığın Habercisi?

Baş ağrısı; günlük hayatta çoğu kişinin yaşadığı ve oldukça yaygın görülen bir durumdur. Eğer stresli bir gün geçiriyorsanız ya da psikolojik problemleriniz varsa baş ağrısı kaçınılmazdır. Bu sebeplerin yanı sıra belirli bir kronik hastalığa sahip olanlar (migren, sinüzit, tansiyon vb.) da baş ağrısıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumun sebeplerini, olası durumları ve çözümleri derledik.

Baş Ağrısı Bölgeleri Ve Sebepleri... Hangi Bölgeni Ağrısı Hangi Hastalığın Habercisi?
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 Baş ağrısı; alın ve yüz çevresinin farklı bölgelerinde ve farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan kronik ya da geçici olan bir durumdur. Bu hastalığa nöroloji uzmanları bakmakta ve tedavi etmektedir.

 Baş Ağrısı Çeşitleri

 Baş ağrısının başlıca sebebi stres olarak bilinir. Bunun yanında baş ağrısı 2 alt grupta incelenebilir: Gerilim tipi baş ağrısı ve başka hastalıklara bağlı ortaya çıkan baş ağrıları. Gerilim tipi baş ağrısı, baş ve çevresinde basınç hissedilir. Stres ve uykusuzluk bunu tetikler. Bu baş ağrısı tipi 3 alt grup altında incelenebilir.

1. Migren Tipi Baş Ağrısı: Migren ağrısının diğer ağrılardan farkı ataklar halinde kişiye gelmesidir. Bulantı ve kusma hissi gibi durumlar da eklenir.

2. Küme Tipi Baş Ağrısı: Mevsimsel dönemlerde görülen, genelde tek taraflı olan bir ağrıdır. Bu tip ağrı, göz yaşarmasına da sebep olabilir.

3. Nevraljik Tipi Baş Ağrısı: Yüzde keskin bir ağrı olarak etki gösterir. Sinir uçlarının duyarlılıkları artması da bir diğer sebebidir.

 Diğer hastalıklara bağlı olan baş ağrıları, akut sinüzit, diş problemleri, beyin damar bozuklukları, hipertansiyon, grip, iyi ya da kötü huylu tümörler gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkıyor.

 Hangi Baş Ağrısı Hangi Bölgelerde Görülür?

 Baş ağrısı çeşitlerinden sonra baş ağrısı bölgeleri ve sebepleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Şu şekilde sıralayabiliriz:

 Sinüzit, gözaltı ve iki kaşın üstünü kapsayan, adeta içerisinde su varmış gibi ağırlığa neden olan bir ağrıdır. Çeşitli durumlarda (saç ıslak kalması, rüzgar.) tetikler.

 Küme baş ağrısı, genellikle tek taraflı gözün çevresinde görülen bir ağrıdır.

 Tansiyon, alın çevresini esir alan ağrıdır.

 Migren, yüzün yarısında yani tek tarafta görülen ağrı çeşididir.

 Çene Eklemi, alnın yan tarafında görülen ağrı çeşididir.

 Boyun, kafanın arkasını ve üst tarafını esir alan bir ağrı çeşididir.

 Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

 Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen baş ağrısı; hastanelerde nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından tedavi altına alınmaktadır. Bu duruma bağlı olan faktörler bulunup ona göre yol izlenir. Baş ağrısı nedeni, sinir sıkışmasına bağlı olarak gerçekleştiyse bu durumu beyin cerrahisi tedavi etmektedir. Muayene olmadan baş ağrısı nasıl geçer sorusuna cevap ararsak, en başlıca sebep olan stresten uzak durulmalıdır. Baş ağrısına sebep olabilecek durumları bulmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.

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