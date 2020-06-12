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12.06.2020 - 12:59 |

Başak burcu erkeği ile çıkmadan önce bilmeniz gereken her şey

Biriyle tanışmaya başladığınızda keşfedilmesi gereken birkaç temel unsur vardır: Nereli? Yaşamak için ne yapıyorlar? Doğum günleri ne zaman? Bu sadece “Doğum günün kutlu olsun!” metnini ne zaman göndereceğinizi hatırlamak için değil! Potansiyel sevgiliniz hakkında daha fazla bilgi almak için bir anahtar!

Başak burcu erkeği ile çıkmadan önce bilmeniz gereken her şey
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23 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında doğan bir Başak burcu erkeği hakkında hayaller kurmaya başladıysanız; bilmeniz gereken birkaç şey var.

Başak burçları ilk tanıştıkları kişilere karşı ''mesafeli'' ve ''soğuk'' gözükebilir. Ancak bunun nedeni kendilerini koruma ihtiyaçlarıdır. Onları bir kez tanıma fırsatı bulduğunuzda komik bir mizah duygusunu tadacak ve tanışacağınız en sadık insanlardan biri olduğunu anlayacaksınız.

Anahtar Kelimeler: Özel, özenli, çok yönlü, yardımcı, çalışkan

Ünlü Başak erkekleri: Idris Elba, Keanu Reeves, Nick Jonas, Freddie Mercury, Chris Pine, Armie Hammer, Colin Firth, Alexander Skarsgard, Bernie Sanders, Dave Chapelle

Uyumluluk

Boğa, Başak için harika bir eşleşme olacak. İkiniz de birbirinizin ileri görüşlülüğüne ve iş ahlakına saygı duyarsınız. 

Benzer şekilde, Başak, kendi gibi çalışmaya öncelik veren Oğlak ile de iyi eşleşecektir.

Su burcu Yengeç, Başak için başka bir harika eştir. Başak, pratik konulara özen gösterdiğinde; Yengeç samimi ve sevgi dolu yanı ile onunla bir bağlantı oluşturur.

Başak karşıt burcu Balık ile iyi bir şekilde eşleşir. Her ikisi de tamamen başkalarına yardım etmek konusunda oldukça fedakardır. Bir rüyada yaşayan Balıklar, Başak burcunun biraz da olsa gevşemesine yardımcı olabilir.

İkizler ve Yay, Başak burcu için zorlayıcı olabilir. Yay, Başak'ın nevrotik sınırına dokunabilir.

Bununla birlikte, bu burçlar birbirlerini anlamak için çaba sarf ederse, aynı zamanda harika bir ilişkiye sahip olabilirler (özellikle Ay burçları uyumluysa).

Cinsellik

Başak burcu, sevdiklerinin ihtiyaçlarını kendilerinin üstüne koyma eğilimindedir, bu nedenle yatak odasında yaşam, ritmi ayarlayana kadar havadadır. Kendisi, yatak odasının içinde ve dışında gülünç derecede özenli ve sizi akşam yemeğine çıkaran, garsonun işlerini kolaylaştıran ve hoşça kal öpücüğü için sabırsızlanan bir adam!

İlişkide başak burcu erkeği

Tercih ettiği ilişki, eylemin çoğunun evde gerçekleştiği sessiz ve özeldir, ancak yine de sizi tanıdığı herkese göstermek ister!
Mükemmeliyetçi olduğu için Başak, en iyinin en iyisinden başka bir şey istemez. Sizi sevdiğini böyle anlarsınız: Mükemmelliğe en yakın şey olduğunu düşünmeseydi, seninle olmazdı.

Olumsuz yönleri

Mükemmellik ihtiyacı, bir nimet ve bir lanet olabilir. Telaşlı ve gereksiz yere her şeyden çok özen göstermek tarafları yorabilir. İletişim gezegeni tarafından yönetilmesine rağmen, amacını ifade etme yolu pek iyi değildir.

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