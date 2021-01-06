Basur memesi nasıl geçer? Basura (hemoroid) ne iyi gelir?

Halk dilinde genelde basur olarak bilinen hastalığın diğer bir adı ise hemoroiddir. Çoğu insan da bu rahatsızlık görülebilmekte ve kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Basur rahatsızlığı makat kısmında meydana gelir. Bu bölüm kalın bağırsağın çıktığı alana verilen isimdir.



Basur memesi nasıl geçer?



Basur memesi kalın bağırsak çıkışındaki toplardamarların şişip meme yapması şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak kendini göstermektedir. Hastalığın ileriki dönemlerinde oldukça ağrılı ve kanamalı durumlar ortaya çıkabilir. Bu hastalık günümüzde çoğu insanın yaşadığı bir durum haline gelmiştir.



Basurun neden oluştuğu çoğu insan tarafından merak edilmektedir. Bu hastalık çoğunlukla kabızlık nedeni ile anüs bölgesinin aşırı zorlanmasıyla buradaki toplardamarlara zarar verilmesi şeklinde meydana gelmektedir.



Basurun ileri dönemleri çok daha zorlu geçer. Toplardamardaki bu memeler iyice şişer ve hatta patlayarak ağrılı kanamalara sebebiyet verebilir.



Basur özellikle gebelik döneminde sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesidir. Çünkü bu dönemde hamilelikten dolayı anüse çok daha fazla baskı olur ve buradaki toplardamarlarda şişme meydana gelir.



Bazen yanlış beslenen kişilerde de basur oluşabilmektedir. Bu sebeple kişilerin düzenli bir beslenme programları oluşturmaları oldukça önemlidir. Çok baharatlı yiyecekler ve bunun yanında çok fazla acı tüketilmesi de basura sebep olur. Bu sebeple bu tarz yiyeceklerden uzak durmak basur oluşmasını engelleyecektir.



Kuru gıdaların sıklıkla tüketilmesi, sulu yiyeceklerin çok az tüketilmesi bağırsak hareketlerini olumsuz olarak etkiler. Bu durum basur oluşmasına sebep olabilir. Bu sebeple yemek programlarında katı gıdalar yanında çorba ve sulu yemek gibi yiyeceklere de yer vermek oldukça önemlidir.



Özellikle oturarak çalışan ya da gün içinde çok fazla hareket etmeyen kişilerde basur oluşma olasılığı çok daha fazladır. Bu nedenle kişilerin küçük egzersizler ile az da olsa hareket etmesi oldukça önemlidir.



Basura (hemoroid) ne iyi gelir?



Özellikle lifli yiyecekler ile zeytinyağlı yemeklerin tüketilmesi basurun geçmesi için oldukça önemlidir. Beslenme düzeninin dengeli olması gerekmektedir. Bunun yanında basurun erken dönemlerinde oturarak sıcak su banyosu yapılması basurun geçmesinde oldukça etkili olmaktadır.



Basur oluşumu ilk zamanlar kendini ağrı ve kaşınma ile gösterir. Bu ilk evrede basurun tedavi edilmesine gerek yoktur. Ancak ileriki dönemlerde hastalık çeşitli ilaçlar ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.



Bunların dışında basurun önlenmesinde etkili olan bazı bitkisel kürler ve çaylarda bulunmaktadır. Ancak ilaç ile beraber alınacaksa bu çayların ilaçla etkileşime girmediğinden emin olmak gerekmektedir.



Basur olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?

Özellikle lifli gıdalar tüketmek dışkıyı yumuşatacağı için ıkınma ve anüsü zorlama olmaz. Bu da basur oluşumunu engeller.

Kişilerin uzun oturması durumunda anüsteki toplardamarlarda basınç artar. Bu sebeple kısa egzersizler ve molalar vermek gerekmektedir.

Günlük su miktarının düzenli olarak alınması da basurun önlenmesinde etkili bir yöntemdir. Günde en az 6-8 bardak arasında su tüketilmesi çok önemlidir.